Новый храм Александра Невского в Евпатории освятили - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Новый храм Александра Невского в Евпатории освятили
Новый храм Александра Невского в Евпатории освятили - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Новый храм Александра Невского в Евпатории освятили
В Евпатории освятили новый храм Александра Невского, сообщает глава местной администрации Александр Юрьев. РИА Новости Крым, 04.12.2025
2025-12-04T15:26
2025-12-04T15:26
евпатория
александр юрьев
новости крыма
христианство
тихон шевкунов
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В Евпатории освятили новый храм Александра Невского, сообщает глава местной администрации Александр Юрьев.По его словам, божественную литургию провел митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. Владыка также вручил Юрьеву архиерейскую грамоту.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
евпатория
евпатория, александр юрьев, новости крыма, христианство, тихон шевкунов
Новый храм Александра Невского в Евпатории освятили

В Евпатории митрополит Симферопольский и Крымский Тихон освятил храм Александра Невского

15:26 04.12.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра ЮрьеваВ Евпатории состоялось освящение нового храма Александра Невского
В Евпатории состоялось освящение нового храма Александра Невского
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра Юрьева
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В Евпатории освятили новый храм Александра Невского, сообщает глава местной администрации Александр Юрьев.
По его словам, божественную литургию провел митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. Владыка также вручил Юрьеву архиерейскую грамоту.

"Поздравляю всех с освящением храма! Пусть новая церковь будет для верующих местом молитвы и умиротворения, источником силы и вдохновения! Пусть святой Александр Невский оберегает наш город, его гостей и жителей от горя и невзгод!" – сказал глава администрации.

Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Покров святой Богородицы на потолке трапезной Александро-Невского кафедрального собора в Симферополе - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
06:59
Введение во храм Богородицы отмечают православные – история праздника
 
ЕвпаторияАлександр ЮрьевНовости КрымаХристианствоТихон Шевкунов
 
