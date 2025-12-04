https://crimea.ria.ru/20251204/novyy-khram-aleksandra-nevskogo-v-evpatorii-osvyatili-1151407950.html

Новый храм Александра Невского в Евпатории освятили

В Евпатории освятили новый храм Александра Невского, сообщает глава местной администрации Александр Юрьев. РИА Новости Крым, 04.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В Евпатории освятили новый храм Александра Невского, сообщает глава местной администрации Александр Юрьев.По его словам, божественную литургию провел митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. Владыка также вручил Юрьеву архиерейскую грамоту.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

