Новый храм Александра Невского в Евпатории освятили
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В Евпатории освятили новый храм Александра Невского, сообщает глава местной администрации Александр Юрьев.
По его словам, божественную литургию провел митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. Владыка также вручил Юрьеву архиерейскую грамоту.
"Поздравляю всех с освящением храма! Пусть новая церковь будет для верующих местом молитвы и умиротворения, источником силы и вдохновения! Пусть святой Александр Невский оберегает наш город, его гостей и жителей от горя и невзгод!" – сказал глава администрации.
