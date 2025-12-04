Рейтинг@Mail.ru
На Кубани опровергли фейк об ограничении лекарств для тяжелобольных
На Кубани опровергли фейк об ограничении лекарств для тяжелобольных
На Кубани опровергли фейк об ограничении лекарств для тяжелобольных - РИА Новости Крым, 04.12.2025
На Кубани опровергли фейк об ограничении лекарств для тяжелобольных
В Краснодарском крае опровергли фейк об ограничении жизненно важных лекарств для больных бронхиальной астмой, болезнью Крона, псориазом, ревматическими и... РИА Новости Крым, 04.12.2025
2025-12-04T17:22
2025-12-04T17:22
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае опровергли фейк об ограничении жизненно важных лекарств для больных бронхиальной астмой, болезнью Крона, псориазом, ревматическими и другими заболеваниями, сообщает оперштаб Кубани."В телеграм-каналах распространяют информацию о том, что пациенты Краснодарского края с бронхиальной астмой, болезнью Крона, псориазом, ревматическими и другими заболеваниями могут остаться без жизненно важного лечения. Это связывают с якобы возможными изменениями в порядке выдачи необходимых медпрепаратов, из-за чего каждый месяц жителям придется приезжать за лекарствами в Краснодар. Эта информация не соответствует действительности", – говорится в публикации.На самом же деле, по данным источника и информации министерства здравоохранения региона, нуждающиеся продолжат получать лекарства в медорганизациях по месту жительства. Госпитализация в межрайонный центр возможно в случае необходимости определения тактики лечения и подбора новой схемы. Эти учреждения находятся в Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Армавире и Ейске.Ранее сообщалось, что в СМИ появилась информация о распространении нового вируса в Москве и Подмосковье. Среди симптомов - высокая температура, кашель и боль в ушах. В Роспотребнадзоре опровергли эту информацию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Новороссийске опровергли слухи о сбежавших военныхОграничения на передвижение по Феодосии: мошенники вбрасывают новый фейкКрым подвергся информационной атаке - распростреняются фейки о работе ПВО
кубань, краснодарский край, фейк, общество, информация, новости, здравоохранение в россии, лекарства
На Кубани опровергли фейк об ограничении лекарств для тяжелобольных

На Кубани опровергли фейк об ограничении жизненно важных лекарств для тяжелобольных

17:22 04.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае опровергли фейк об ограничении жизненно важных лекарств для больных бронхиальной астмой, болезнью Крона, псориазом, ревматическими и другими заболеваниями, сообщает оперштаб Кубани.
"В телеграм-каналах распространяют информацию о том, что пациенты Краснодарского края с бронхиальной астмой, болезнью Крона, псориазом, ревматическими и другими заболеваниями могут остаться без жизненно важного лечения. Это связывают с якобы возможными изменениями в порядке выдачи необходимых медпрепаратов, из-за чего каждый месяц жителям придется приезжать за лекарствами в Краснодар. Эта информация не соответствует действительности", – говорится в публикации.
На самом же деле, по данным источника и информации министерства здравоохранения региона, нуждающиеся продолжат получать лекарства в медорганизациях по месту жительства. Госпитализация в межрайонный центр возможно в случае необходимости определения тактики лечения и подбора новой схемы. Эти учреждения находятся в Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Армавире и Ейске.
Ранее сообщалось, что в СМИ появилась информация о распространении нового вируса в Москве и Подмосковье. Среди симптомов - высокая температура, кашель и боль в ушах. В Роспотребнадзоре опровергли эту информацию.
