https://crimea.ria.ru/20251204/krymchanin-pytalsya-zarubit-znakomogo-toporom-i-poluchil-srok-1151401475.html

Крымчанин пытался зарубить знакомого топором и получил срок

Крымчанин пытался зарубить знакомого топором и получил срок - РИА Новости Крым, 04.12.2025

Крымчанин пытался зарубить знакомого топором и получил срок

Житель Симферополя отправится в колонию строгого режима за попытку зарубить знакомого топором. Об этом сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 04.12.2025

2025-12-04T11:58

2025-12-04T11:58

2025-12-04T11:58

крым

симферополь

происшествия

покушение

приговор

прокуратура республики крым

суд

правосудие

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/04/1151400765_0:35:1280:755_1920x0_80_0_0_356fd01ae51baa532819d7a93b228521.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Житель Симферополя отправится в колонию строгого режима за попытку зарубить знакомого топором. Об этом сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным надзорного ведомства, в декабре 2024 года мужчина, находясь у себя дома, поссорился со знакомым и несколько раз ударил его топором.Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к шести годам исправительной колонии строгого режима. Пока приговор в законную силу не вступил.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стало известно состояние раненных топором женщины и ребенка в КрымуВ Севастополе бездомный ворвался в дом пенсионерки и ударил ее топоромСевастополец с топором вышел на коммунальщиков

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, происшествия, покушение, приговор, прокуратура республики крым, суд, правосудие, новости крыма