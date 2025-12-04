https://crimea.ria.ru/20251204/krymchanin-pytalsya-zarubit-znakomogo-toporom-i-poluchil-srok-1151401475.html
Крымчанин пытался зарубить знакомого топором и получил срок
Житель Симферополя отправится в колонию строгого режима за попытку зарубить знакомого топором. Об этом сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 04.12.2025
крым
симферополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Житель Симферополя отправится в колонию строгого режима за попытку зарубить знакомого топором. Об этом сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным надзорного ведомства, в декабре 2024 года мужчина, находясь у себя дома, поссорился со знакомым и несколько раз ударил его топором.Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к шести годам исправительной колонии строгого режима. Пока приговор в законную силу не вступил.
крым
симферополь
