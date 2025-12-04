Рейтинг@Mail.ru
Крымчанин пытался зарубить знакомого топором и получил срок - РИА Новости Крым, 04.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251204/krymchanin-pytalsya-zarubit-znakomogo-toporom-i-poluchil-srok-1151401475.html
Крымчанин пытался зарубить знакомого топором и получил срок
Крымчанин пытался зарубить знакомого топором и получил срок - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Крымчанин пытался зарубить знакомого топором и получил срок
Житель Симферополя отправится в колонию строгого режима за попытку зарубить знакомого топором. Об этом сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 04.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Житель Симферополя отправится в колонию строгого режима за попытку зарубить знакомого топором. Об этом сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным надзорного ведомства, в декабре 2024 года мужчина, находясь у себя дома, поссорился со знакомым и несколько раз ударил его топором.Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к шести годам исправительной колонии строгого режима. Пока приговор в законную силу не вступил.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стало известно состояние раненных топором женщины и ребенка в КрымуВ Севастополе бездомный ворвался в дом пенсионерки и ударил ее топоромСевастополец с топором вышел на коммунальщиков
крым, симферополь, происшествия, покушение, приговор, прокуратура республики крым, суд, правосудие, новости крыма
Крымчанин пытался зарубить знакомого топором и получил срок

Житель Симферополя получил шесть лет за попытку зарубить знакомого топором

11:58 04.12.2025
 
© Прокуратура КрымаКрымчанин пытался зарубить знакомого топором и получил срок
Крымчанин пытался зарубить знакомого топором и получил срок
© Прокуратура Крыма
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Житель Симферополя отправится в колонию строгого режима за попытку зарубить знакомого топором. Об этом сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Крыма.
По данным надзорного ведомства, в декабре 2024 года мужчина, находясь у себя дома, поссорился со знакомым и несколько раз ударил его топором.
"Довести задуманное до конца ему не удалось ввиду активного сопротивления потерпевшего и своевременного оказания медицинской помощи", – проинформировали в прокуратуре.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к шести годам исправительной колонии строгого режима. Пока приговор в законную силу не вступил.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Стало известно состояние раненных топором женщины и ребенка в Крыму
В Севастополе бездомный ворвался в дом пенсионерки и ударил ее топором
Севастополец с топором вышел на коммунальщиков
 
КрымСимферопольПроисшествияПокушениеПриговорПрокуратура Республики КрымСудПравосудиеНовости Крыма
 
