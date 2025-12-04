https://crimea.ria.ru/20251204/kak-izmenitsya-park-livadiyskogo-dvortsa-posle-renovatsii-1151384931.html

Как изменится парк Ливадийского дворца после реновации

Как изменится парк Ливадийского дворца после реновации - РИА Новости Крым, 04.12.2025

Как изменится парк Ливадийского дворца после реновации

Реновация Ливадийского парка, составляющего единый культурно-исторический ансамбль с Белым дворцом и другими сооружениями комплекса, может продлиться пять лет,... РИА Новости Крым, 04.12.2025

2025-12-04T08:39

2025-12-04T08:39

2025-12-04T08:39

ливадия

эксклюзивы риа новости крым

музеи крыма

крым

новости крыма

культура

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/02/1151354169_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f874d722e05ad11aa793e6a97c2484ca.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Реновация Ливадийского парка, составляющего единый культурно-исторический ансамбль с Белым дворцом и другими сооружениями комплекса, может продлиться пять лет, и этот срок – норма. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала директор Ливадийского дворца-музея Лариса Ковальчук.По ее словам, в настоящий момент готовится технический проект реновации парка, над ним работает специальная рабочая группа, организованная при Совете министров Крыма."Общая площадь парка - 41 гектар, за дворцом-музеем закреплено 36,9 га. Ливадийский парк является единым комплексом Ливадийского дворца. Это объект культурного наследия федерального значения. Естественно, что все вокруг дворца пойдет в реновацию", - рассказала директор.Двухсотлетний паркЛивадийскому парку – почти 200 лет. Он является парком-памятником садово-паркового искусства и относится к особо охраняемым природным территориям регионального значения Республики Крым. По официальным данным, он был заложен в 1834 году графом Львом Потоцким.Герой Турецкой войны перепродает участок главе Балаклавского батальона Феодосию Ревелиотти, а тот в свою очередь – князю Льву Потоцкому."Мы понимаем, что то, что называлось парком, скорее было облагороженным лесом. Лев Потоцкий начинает строить усадебный дом и занимается парком. Он увлекался стариной, привозил реликвии из Средиземноморья", - продолжает рассказ историк.В 1861 году имение Потоцкого выкупает Удельное ведомство его Императорского величества. Ливадийская усадьба должна стать летней резиденцией Романовых, император подарил ее своей супруге. До 1863-го идет спешная перестройка дома Потоцкого в так называемый старый Ливадийский дворец, впоследствии сгоревший:На берегу моря, там, где сейчас находятся Ливадийский пляж, обустраивают царские купальни."В парке появляются малые архитектурные формы. Например, знаменитая Турецкая беседка, установленная в честь победы над Турцией в 1877-1878 годах. Изображение этой беседки даже украшало ширмы в комнате императрицы Марии Александровны в Санкт-Петербурге. Николай II строит новый Ливадийский дворец. Это уже 1911 год, но при этом парк продолжает существовать, соразмерно изменяясь под нужды времени", - продолжает исторический экскурс Владислав Кожин.Растения в Ливадийском парке высаживают так, чтобы создавать эффект круглогодично цветущего сада, высаживают экзотические магнолии разных видов, съедобные каштаны, тюльпановые деревья, голубые кедры, глицинии…В период строительства Белого Ливадийского дворца автора, именитейшего архитектора Николая Краснова, устроили искусственные водоемы, водопады, купальни для птиц.К тому времени в Ливадийском парке находилось более 30 фонтанов, несколько искусных античных колодцев, двадцати мраморных ваз и скамей, несколько беседок. Парк достиг периода расцвета.Фонтаны вывезли немцыГраницы парка в 40 га остались с того времени практически неизменными. В советское время за парком ухаживал санаторий "Ливадия", который в одно время был государственной дачей. И тогда за парком – рекреационной территорией госдачи и санатория - следили соответственно.Время не пощадило многие малые архитектурные формы: некоторые из них были утрачены во время Великой Отечественной войны, а некоторые повредило землетрясение 1927 года и оползни.Пилить нельзя оставитьВ 2018 году создали проект приведения парка в порядок. И вот теперь новый этап – возвращение утраченного.По словам Ларисы Ковальчук, есть безусловное понимание всех членов рабочей группы, что парк нужно сохранить и придать ему исторический облик.Но для возвращения исторической достоверности и одновременно соответствия современным требованиям надо многое сделать."Парку необходимы противооползневые мероприятия, нужно полностью проложить инженерные коммуникации – свет, воду, видеонаблюдение. То есть сделать так, чтобы парк был безопасным для всех", - перечисляет Ковальчук.Есть и некоторые сложности: как расчистить парк от поросли, открыть прекрасные виды на Ялтинскую бухту, чтобы не нарушить природоохранное законодательство? Над этим сейчас бьются члены рабочей группы."Надеюсь, найдем компромисс. Отреставрируем все сохранившиеся малые архитектурные формы, их более двадцати. А это не только беседки и фонтаны, но и старинные подпорные стенки", - объясняет задумку директор Ливадийского дворца-музея.Тропа прогулок императоровВ проекте также предусмотрено восстановление несохранившихся МАФов времен романовской Ливадии. И это вполне возможно, убеждена она, так как их изображения и понимание о местах, где они располагались, сохранились на старинных фотографиях, рисунках и в архивах.При этом Лариса Ковальчук не исключает элементы креативного современного подхода, учитывающего современные реалии."Должны быть зоны для отдыха. Они и есть, их нужно просто восстановить. Там можно будет в тишине присесть, выпить воды. Насчет детских площадок пока думаем. Если спросить только у меня, то я бы не делала. Но, может, время по-другому продиктует. Или, может быть, стоит их просто вынести немного в сторону", – думает она.При этом, убеждена Ковальчук, парк и после реновации останется свободным для посетителей – для тех, кто приезжает в Ливадийский дворец, местных жителей и желающих спуститься к морю. Но во время реновации парк могут временно перекрыть для безопасности людей.Реновации подвергнется знаменитая Царская тропа, которая в советское время была переименована в Солнечную.Помимо реновации парка и сам дворец-музей ждет реставрация и реэкспозиция."Ее последний раз делали в 1993-м году. Она, безусловно, уникальна, но ее нужно пересматривать. Мне сложно говорить сейчас про какие-то сроки, но для такой большой работы пять лет - это не много", - заключила директор.В мае нынешнего года стало известно, одна из визитных карточек Южного берега Крыма – Ливадийский парк, находящийся в неудовлетворительном состоянии, требует не просто уборки в рамках благоустройства, а реконструкции на 6 миллиардов рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала первый замминистра культуры РК Ольга Бурова. Также об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов. Он назвал сумму, необходимую на его уборку и расчистку - дополнительно 10 млн рублей. Также он отметил необходимость определить ресурсы и штат для постоянного ухода за объектом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ливадийский дворец ждет большое обновление музейного пространстваКогда в Ялте отремонтируют парки-памятникиЧто происходит с застройкой природных парков в Крыму

ливадия

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

ливадия, музеи крыма, крым, новости крыма, культура, общество