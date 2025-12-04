Двое погибших и раненая пенсионерка - БПЛА атаковал машину на Херсонщине

https://crimea.ria.ru/20251204/dvoe-pogibshikh-i-ranenaya-pensionerka---bpla-atakoval-mashinu-na-khersonschine-1151403914.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Двое мужчин погибли и 68-летнаяя получила травмы из-за атаки ВСУ на Херсонскую область, где беспилотник спикировал на гражданский автомобиль. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Кроме того, в Большой Кардашинке дрон ударил по грузовику, водитель успел выскочить из машины до взрыва, поэтому остался цел, уточнил Сальдо.Также враг обстрелял Алешки, Голую Пристань, Горностаевку, Гладковку, Каховку, Новую Каховку, Таврийск, добавил он.27 ноября Сальдо сообщал, что в течение суток ВСУ усиленно били по инфраструктуре Херсонской области. Еще двумя днями ранее семь мирных жителей Херсонской области пострадали из-за агрессии киевского режима. ВСУ обстреляли 20 населенных пунктов, повреждены жилые кварталы и частные домовладения.Также ранее ВСУ атаковали гражданский автомобиль на участке дороги между Раздольным и Коробками и ударили по школе в Каховке.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары возмездия: на Украине пылают энергообъекты и военные аэродромы22 беспилотника сбили над Крымом и Черным моремДва человека ранены при атаке беспилотников на Кубань

