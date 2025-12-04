https://crimea.ria.ru/20251204/dvoe-pogibshikh-i-ranenaya-pensionerka---bpla-atakoval-mashinu-na-khersonschine-1151403914.html
Двое погибших и раненая пенсионерка - БПЛА атаковал машину на Херсонщине
Двое погибших и раненая пенсионерка - БПЛА атаковал машину на Херсонщине - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Двое погибших и раненая пенсионерка - БПЛА атаковал машину на Херсонщине
Двое мужчин погибли и 68-летнаяя получила травмы из-за атаки ВСУ на Херсонскую область, где беспилотник спикировал на гражданский автомобиль. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 04.12.2025
2025-12-04T13:32
2025-12-04T13:32
2025-12-04T13:32
владимир сальдо
херсонская область
новости
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/04/1151403764_0:87:579:413_1920x0_80_0_0_891a8ed44d9c6b59b04593a61a2366d7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Двое мужчин погибли и 68-летнаяя получила травмы из-за атаки ВСУ на Херсонскую область, где беспилотник спикировал на гражданский автомобиль. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Кроме того, в Большой Кардашинке дрон ударил по грузовику, водитель успел выскочить из машины до взрыва, поэтому остался цел, уточнил Сальдо.Также враг обстрелял Алешки, Голую Пристань, Горностаевку, Гладковку, Каховку, Новую Каховку, Таврийск, добавил он.27 ноября Сальдо сообщал, что в течение суток ВСУ усиленно били по инфраструктуре Херсонской области. Еще двумя днями ранее семь мирных жителей Херсонской области пострадали из-за агрессии киевского режима. ВСУ обстреляли 20 населенных пунктов, повреждены жилые кварталы и частные домовладения.Также ранее ВСУ атаковали гражданский автомобиль на участке дороги между Раздольным и Коробками и ударили по школе в Каховке.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары возмездия: на Украине пылают энергообъекты и военные аэродромы22 беспилотника сбили над Крымом и Черным моремДва человека ранены при атаке беспилотников на Кубань
херсонская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/04/1151403764_0:163:579:597_1920x0_80_0_0_f7fe7f891f59142c93c46deefae4eed0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир сальдо, херсонская область, новости, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон)
Двое погибших и раненая пенсионерка - БПЛА атаковал машину на Херсонщине
Украинский дрон атаковал автомобиль в Херсонской области - погибли люди
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Двое мужчин погибли и 68-летнаяя получила травмы из-за атаки ВСУ на Херсонскую область, где беспилотник спикировал на гражданский автомобиль. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Сегодня утром возле пгт Новая Маячка Алешкинского муниципального округа украинский дрон целенаправленно атаковал легковой автомобиль. Погибли двое мужчин, ранения получила 68-летняя женщина. Медицинская помощь пострадавшей оказана на месте", - написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, в Большой Кардашинке дрон ударил по грузовику, водитель успел выскочить из машины до взрыва, поэтому остался цел, уточнил Сальдо.
Также враг обстрелял Алешки, Голую Пристань, Горностаевку, Гладковку, Каховку, Новую Каховку, Таврийск, добавил он.
27 ноября Сальдо сообщал, что в течение суток ВСУ усиленно били по инфраструктуре
Херсонской области. Еще двумя днями ранее семь мирных жителей Херсонской области пострадали из-за агрессии
киевского режима. ВСУ обстреляли 20 населенных пунктов, повреждены жилые кварталы и частные домовладения.
Также ранее ВСУ атаковали гражданский автомобиль на участке дороги между Раздольным и Коробками и ударили по школе в Каховке
.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: