Двое погибших и раненая пенсионерка - БПЛА атаковал машину на Херсонщине - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Двое погибших и раненая пенсионерка - БПЛА атаковал машину на Херсонщине
Двое погибших и раненая пенсионерка - БПЛА атаковал машину на Херсонщине - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Двое погибших и раненая пенсионерка - БПЛА атаковал машину на Херсонщине
Двое мужчин погибли и 68-летнаяя получила травмы из-за атаки ВСУ на Херсонскую область, где беспилотник спикировал на гражданский автомобиль. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 04.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Двое мужчин погибли и 68-летнаяя получила травмы из-за атаки ВСУ на Херсонскую область, где беспилотник спикировал на гражданский автомобиль. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Кроме того, в Большой Кардашинке дрон ударил по грузовику, водитель успел выскочить из машины до взрыва, поэтому остался цел, уточнил Сальдо.Также враг обстрелял Алешки, Голую Пристань, Горностаевку, Гладковку, Каховку, Новую Каховку, Таврийск, добавил он.27 ноября Сальдо сообщал, что в течение суток ВСУ усиленно били по инфраструктуре Херсонской области. Еще двумя днями ранее семь мирных жителей Херсонской области пострадали из-за агрессии киевского режима. ВСУ обстреляли 20 населенных пунктов, повреждены жилые кварталы и частные домовладения.Также ранее ВСУ атаковали гражданский автомобиль на участке дороги между Раздольным и Коробками и ударили по школе в Каховке.
херсонская область
Двое погибших и раненая пенсионерка - БПЛА атаковал машину на Херсонщине

Украинский дрон атаковал автомобиль в Херсонской области - погибли люди

13:32 04.12.2025
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоУкраинский дрон атаковал автомобиль в Херсонской области
Украинский дрон атаковал автомобиль в Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Двое мужчин погибли и 68-летнаяя получила травмы из-за атаки ВСУ на Херсонскую область, где беспилотник спикировал на гражданский автомобиль. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Сегодня утром возле пгт Новая Маячка Алешкинского муниципального округа украинский дрон целенаправленно атаковал легковой автомобиль. Погибли двое мужчин, ранения получила 68-летняя женщина. Медицинская помощь пострадавшей оказана на месте", - написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, в Большой Кардашинке дрон ударил по грузовику, водитель успел выскочить из машины до взрыва, поэтому остался цел, уточнил Сальдо.
Также враг обстрелял Алешки, Голую Пристань, Горностаевку, Гладковку, Каховку, Новую Каховку, Таврийск, добавил он.
27 ноября Сальдо сообщал, что в течение суток ВСУ усиленно били по инфраструктуре Херсонской области. Еще двумя днями ранее семь мирных жителей Херсонской области пострадали из-за агрессии киевского режима. ВСУ обстреляли 20 населенных пунктов, повреждены жилые кварталы и частные домовладения.
Также ранее ВСУ атаковали гражданский автомобиль на участке дороги между Раздольным и Коробками и ударили по школе в Каховке.
