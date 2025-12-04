https://crimea.ria.ru/20251204/dvoe-pensionerov-iz-kryma-stali-zhertvami-odnikh-i-tekh-zhe-aferistov-1151403199.html

Двое пенсионеров из Крыма стали жертвами одних и тех же аферистов

В Крыму двое пенсионеров стали жертвами одних и тех же мошенников: мужчину заставили стать курьером, а у женщины выманили почти 200 тысяч рублей, сообщают в МВД

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В Крыму двое пенсионеров стали жертвами одних и тех же мошенников: мужчину заставили стать курьером, а у женщины выманили почти 200 тысяч рублей, сообщают в МВД Крыма.По данным полиции, мошенники позвонили пожилой женщине из Евпатории под видом сотрудников телекоммуникационной компании и вынудили сообщить паспортные данные для "продления договора услуг связи". После с пенсионеркой связался уже якобы сотрудники ФСБ и рассказал, что на ее имя взяли кредит для незаконного приобретения оружия. Чтобы сохранить сбережения женщину убедили передать деньги для зачисления на "безопасный счет". Так наличные, сложенные в коробочку, оказались у курьера – такого же наивного пенсионера.В итоге сотрудники выяснили, что в посылке именно те средства, что были украдены у женщины из Евпатории, а севастополец оказался очередной жертвой этих же аферистов. Ранее он передал свои данные мошенникам и после угроз стал их курьером."По данному факту следователем ОМВД России по г. Евпатории было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации… Сотрудники полиции пригласили потерпевшую в отдел внутренних дел и вернули ей похищенные накопления. Расследование уголовного дела продолжается", – заключили в МВД.Ранее сообщалось, что жительница Красноперекопска дважды попалась на уловки мошенников при продаже своей шубы через интернет-сайт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Звонки от служб и "вредные" ссылки: мошенники украли у крымчан 14,5 млнСпрятала деньги в подушку: в Сочи таксист спас старушку от мошенниковБонни и Клайд на подработке: в Крыму поймали парочку курьеров мошенников

