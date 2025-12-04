Рейтинг@Mail.ru
Двое пенсионеров из Крыма стали жертвами одних и тех же аферистов - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251204/dvoe-pensionerov-iz-kryma-stali-zhertvami-odnikh-i-tekh-zhe-aferistov-1151403199.html
Двое пенсионеров из Крыма стали жертвами одних и тех же аферистов
Двое пенсионеров из Крыма стали жертвами одних и тех же аферистов - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Двое пенсионеров из Крыма стали жертвами одних и тех же аферистов
В Крыму двое пенсионеров стали жертвами одних и тех же мошенников: мужчину заставили стать курьером, а у женщины выманили почти 200 тысяч рублей, сообщают в МВД РИА Новости Крым, 04.12.2025
2025-12-04T17:08
2025-12-04T17:08
мошенничество
крым
новости крыма
севастополь
мвд по республике крым
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/04/1151403087_0:24:1178:687_1920x0_80_0_0_caa88dd0b77f3e921637c76600cb12d0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В Крыму двое пенсионеров стали жертвами одних и тех же мошенников: мужчину заставили стать курьером, а у женщины выманили почти 200 тысяч рублей, сообщают в МВД Крыма.По данным полиции, мошенники позвонили пожилой женщине из Евпатории под видом сотрудников телекоммуникационной компании и вынудили сообщить паспортные данные для "продления договора услуг связи". После с пенсионеркой связался уже якобы сотрудники ФСБ и рассказал, что на ее имя взяли кредит для незаконного приобретения оружия. Чтобы сохранить сбережения женщину убедили передать деньги для зачисления на "безопасный счет". Так наличные, сложенные в коробочку, оказались у курьера – такого же наивного пенсионера.В итоге сотрудники выяснили, что в посылке именно те средства, что были украдены у женщины из Евпатории, а севастополец оказался очередной жертвой этих же аферистов. Ранее он передал свои данные мошенникам и после угроз стал их курьером."По данному факту следователем ОМВД России по г. Евпатории было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации… Сотрудники полиции пригласили потерпевшую в отдел внутренних дел и вернули ей похищенные накопления. Расследование уголовного дела продолжается", – заключили в МВД.Ранее сообщалось, что жительница Красноперекопска дважды попалась на уловки мошенников при продаже своей шубы через интернет-сайт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Звонки от служб и "вредные" ссылки: мошенники украли у крымчан 14,5 млнСпрятала деньги в подушку: в Сочи таксист спас старушку от мошенниковБонни и Клайд на подработке: в Крыму поймали парочку курьеров мошенников
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/04/1151403087_115:0:1063:711_1920x0_80_0_0_3b52116e8bd7f1aaf394e417dbb195a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мошенничество, крым, новости крыма, севастополь, мвд по республике крым, общество
Двое пенсионеров из Крыма стали жертвами одних и тех же аферистов

В Крыму аферисты заставили пенсионера перевозить украденные у пожилой женщины деньги

17:08 04.12.2025
 
© МВД по Республике КрымВ Крыму аферисты заставили пенсионера перевозить украденные у пожилой женщины деньги
В Крыму аферисты заставили пенсионера перевозить украденные у пожилой женщины деньги
© МВД по Республике Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В Крыму двое пенсионеров стали жертвами одних и тех же мошенников: мужчину заставили стать курьером, а у женщины выманили почти 200 тысяч рублей, сообщают в МВД Крыма.
По данным полиции, мошенники позвонили пожилой женщине из Евпатории под видом сотрудников телекоммуникационной компании и вынудили сообщить паспортные данные для "продления договора услуг связи". После с пенсионеркой связался уже якобы сотрудники ФСБ и рассказал, что на ее имя взяли кредит для незаконного приобретения оружия. Чтобы сохранить сбережения женщину убедили передать деньги для зачисления на "безопасный счет". Так наличные, сложенные в коробочку, оказались у курьера – такого же наивного пенсионера.
"Одновременно вместе с этим заявлением в полицию Севастополя поступило сообщение от родственников 75-летнего пенсионера, который ранее ушел из дома в неизвестном направлении и в течение долгого времени не отвечал на телефонные звонки. Вернулся дедушка с загадочной коробкой в руках, содержимое которой не знал", – рассказали в полиции.
В итоге сотрудники выяснили, что в посылке именно те средства, что были украдены у женщины из Евпатории, а севастополец оказался очередной жертвой этих же аферистов. Ранее он передал свои данные мошенникам и после угроз стал их курьером.
"По данному факту следователем ОМВД России по г. Евпатории было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации… Сотрудники полиции пригласили потерпевшую в отдел внутренних дел и вернули ей похищенные накопления. Расследование уголовного дела продолжается", – заключили в МВД.
Ранее сообщалось, что жительница Красноперекопска дважды попалась на уловки мошенников при продаже своей шубы через интернет-сайт.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Звонки от служб и "вредные" ссылки: мошенники украли у крымчан 14,5 млн
Спрятала деньги в подушку: в Сочи таксист спас старушку от мошенников
Бонни и Клайд на подработке: в Крыму поймали парочку курьеров мошенников
 
МошенничествоКрымНовости КрымаСевастопольМВД по Республике КрымОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:11Разыскиваемый за убийство 12-летнего племянника в Крыму найден мертвым
17:52Встреча проигравших: Макрон и Зеленский пытаются мешать усилиям Уиткоффа
17:34Минздрав Крыма рассказал о состоянии раненных топором матери и сына
17:22На Кубани опровергли фейк об ограничении лекарств для тяжелобольных
17:08Двое пенсионеров из Крыма стали жертвами одних и тех же аферистов
17:04Видение будущего планеты у РФ и Индии схожи - Кремль
16:46Новая школа под Симферополем откроется до конца года
16:30Коммунальная инфраструктура РФ готова к отопительному периоду на 99,8%
16:22В ПСБ рассказали, как бизнесу сэкономить на бухгалтерии
15:50МИД пообещал сюрприз в ответ на изъятие российских активов
15:40Креветки в шоколаде: в Севастополе предлагают эксклюзивную новинку
15:26Новый храм Александра Невского в Евпатории освятили
15:13Защита обжаловала приговор по делу о теракте на Крымском мосту
15:02В Севастополе открыли рейд после воздушной тревоги
14:48Воздушную тревогу в Севастополе отменили
14:40Объем кредитного портфеля в Крыму вырос почти на 30% в этом году
14:15Угроза взрыва: под Феодосией пожарные спасли несколько домов от огня
14:09Число дезертиров ВСУ превысило численность украинской армии до 2022 года
13:58Инвестфорум ВТБ "Россия зовет!" собрал 5 тысяч участников в пяти городах
13:51Доходы бюджета Крыма увеличились еще на 1,5 млрд рублей в этом году
Лента новостейМолния