Часть Алушты без воды из-за аварии – когда закончат аварийные работы

14 улиц и переулков Алушты в первой половине дня в четверг остаются без воды из-за работ на сетях. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева. РИА Новости Крым, 04.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. 14 улиц и переулков Алушты в первой половине дня в четверг остаются без воды из-за работ на сетях. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева."4 декабря в связи с устранением утечки воды в переулке Овражный будет ограничена подача воды с 09:00", - сказано в сообщении.Аварийно-восстановительные работы обещают завершить ориентировочно до 13 часов.Потребителей Алушты с начала следующей недели переведут на графики подачи воды из-за низкого запаса в Изобильненском водохранилище, сообщили ранее в пресс-службе компании "Вода Крыма".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Реконструкция водовода: когда Балаклава и соседние села получат водуМноговодный октябрь наполнил водохранилища Крыма на 12 млн кубовВ Феодосии отремонтировали один из самых аварийных участков водовода

