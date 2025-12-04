Рейтинг@Mail.ru
Часть Алушты без воды из-за аварии – когда закончат аварийные работы - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251204/chast-alushty-bez-vody-iz-za-avarii--kogda-zakonchat-avariynye-raboty-1151396095.html
Часть Алушты без воды из-за аварии – когда закончат аварийные работы
Часть Алушты без воды из-за аварии – когда закончат аварийные работы - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Часть Алушты без воды из-за аварии – когда закончат аварийные работы
14 улиц и переулков Алушты в первой половине дня в четверг остаются без воды из-за работ на сетях. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева. РИА Новости Крым, 04.12.2025
2025-12-04T09:18
2025-12-04T09:18
алушта
отключение воды в крыму
галина огнева
жкх крыма и севастополя
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/19/1148215421_0:6:1344:762_1920x0_80_0_0_418a6232870f7baf6782d2446e75a5e8.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. 14 улиц и переулков Алушты в первой половине дня в четверг остаются без воды из-за работ на сетях. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева."4 декабря в связи с устранением утечки воды в переулке Овражный будет ограничена подача воды с 09:00", - сказано в сообщении.Аварийно-восстановительные работы обещают завершить ориентировочно до 13 часов.Потребителей Алушты с начала следующей недели переведут на графики подачи воды из-за низкого запаса в Изобильненском водохранилище, сообщили ранее в пресс-службе компании "Вода Крыма".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Реконструкция водовода: когда Балаклава и соседние села получат водуМноговодный октябрь наполнил водохранилища Крыма на 12 млн кубовВ Феодосии отремонтировали один из самых аварийных участков водовода
алушта
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/19/1148215421_160:0:1184:768_1920x0_80_0_0_ad46f8ae75e42c91fc287a2d77a58081.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алушта, отключение воды в крыму, галина огнева, жкх крыма и севастополя, новости крыма, крым
Часть Алушты без воды из-за аварии – когда закончат аварийные работы

Часть Алушты в четверг осталась без воды из-за аварии

09:18 04.12.2025
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектОтключение воды
Отключение воды - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. 14 улиц и переулков Алушты в первой половине дня в четверг остаются без воды из-за работ на сетях. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева.
"4 декабря в связи с устранением утечки воды в переулке Овражный будет ограничена подача воды с 09:00", - сказано в сообщении.
Уточняется, что воды не будет по улицам Кипарисная, Таврическая, Пионерская, Ленина, Лесная, Красноармейская, переулки Овражный, Спортивный, Ревкомовский, Коллективный, Пограничный, Красноармейский, Пищевой и Заводской.
Аварийно-восстановительные работы обещают завершить ориентировочно до 13 часов.
Потребителей Алушты с начала следующей недели переведут на графики подачи воды из-за низкого запаса в Изобильненском водохранилище, сообщили ранее в пресс-службе компании "Вода Крыма".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Реконструкция водовода: когда Балаклава и соседние села получат воду
Многоводный октябрь наполнил водохранилища Крыма на 12 млн кубов
В Феодосии отремонтировали один из самых аварийных участков водовода
 
АлуштаОтключение воды в КрымуГалина ОгневаЖКХ Крыма и СевастополяНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:06Повреждения большие – в Одесской области 52 тысяч потребителей без света
10:52"Сбер": Ялта вошла в рейтинг городов РФ по аренде квартир на Новый год
10:41Путин оценил итоги встречи с Уиткоффом и Кушнером
10:36Ростех построит в Крыму новую газотурбинную электростанцию
10:25Обман на 4,5 млн – в Севастополе задержали земельного афериста
10:14Россия в любом случае освободит занимаемые Киевом территории – Путин
10:03Путин рассказал о масштабном плане сотрудничества с Индией
09:57Медведев пригрозил Евросоюзу репарациями
09:38С 1 января у россиян в паспорте появится новая отметка
09:25Путин подведет итоги года в прямом эфире 19 декабря
09:18Часть Алушты без воды из-за аварии – когда закончат аварийные работы
09:14В Крыму на неделе чаще всего рождались Алеши и Маши
09:04Взрывы на Украине: в Одессе горит энергообъект
08:39Как изменится парк Ливадийского дворца после реновации
08:09Пятикратно нареченный: история авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
07:47Женщина ранена при атаке ВСУ по Воронежской области
07:2822 беспилотника сбили над Крымом и Черным морем
07:12Трамп сделал заявление после встречи Путина и Уиткоффа в Москве
06:59Введение во храм Богородицы отмечают православные – история праздника
06:25Беспилотник сбит на подлете к Москве
Лента новостейМолния