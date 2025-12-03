https://crimea.ria.ru/20251203/zapretit-import-gaza-iz-rossii-v-es-prinyali-predvaritelnoe-soglashenie-1151369306.html

Запретить импорт газа из России: в ЕС приняли предварительное соглашение

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Страны Евросоюза приняли предварительное соглашение об отказе от импорта сжиженного природного и трубопроводного газа из России. Соответствующая информация опубликована на сайте Совета ЕС, сообщает РИА Новости.Согласно регламенту, ЕС намерен поэтапно вводить запрет на российское топливо.Соавторы документа подтвердили, что импорт запретят спустя шесть недель после того, как регламент вступит в силу. При этом для действующих контрактов будет сохранен переходный период на поставки ресурса.Для долгосрочных контрактов на импорт СПГ запрет будет применяться с 1 января 2027 года в соответствии с 19 пакетом санкций. А для долгосрочных соглашений на импорт трубопроводного газа он начнет действовать с 30 сентября 2027 года при условии выполнения целевых показателей заполнения хранилищ, говорится в регламенте.Полный запрет на импорт сжиженного природного газа из России, в соответствии с договоренностями, вступит в силу в конце 2026 года, а на импорт трубопроводного осенью 2027 года, но не позднее 1 ноября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:К чему приведут санкции против российского СПГ – мнениеНовые санкции США могут дать толчок развитию экономики России – мнениеРоссия планирует серийное производство малых АЭС - Путин

