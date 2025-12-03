https://crimea.ria.ru/20251203/zapretit-import-gaza-iz-rossii-v-es-prinyali-predvaritelnoe-soglashenie-1151369306.html
Запретить импорт газа из России: в ЕС приняли предварительное соглашение
Запретить импорт газа из России: в ЕС приняли предварительное соглашение - РИА Новости Крым, 03.12.2025
Запретить импорт газа из России: в ЕС приняли предварительное соглашение
Страны Евросоюза приняли предварительное соглашение об отказе от импорта сжиженного природного и трубопроводного газа из России. Соответствующая информация... РИА Новости Крым, 03.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Страны Евросоюза приняли предварительное соглашение об отказе от импорта сжиженного природного и трубопроводного газа из России. Соответствующая информация опубликована на сайте Совета ЕС, сообщает РИА Новости.Согласно регламенту, ЕС намерен поэтапно вводить запрет на российское топливо.Соавторы документа подтвердили, что импорт запретят спустя шесть недель после того, как регламент вступит в силу. При этом для действующих контрактов будет сохранен переходный период на поставки ресурса.Для долгосрочных контрактов на импорт СПГ запрет будет применяться с 1 января 2027 года в соответствии с 19 пакетом санкций. А для долгосрочных соглашений на импорт трубопроводного газа он начнет действовать с 30 сентября 2027 года при условии выполнения целевых показателей заполнения хранилищ, говорится в регламенте.Полный запрет на импорт сжиженного природного газа из России, в соответствии с договоренностями, вступит в силу в конце 2026 года, а на импорт трубопроводного осенью 2027 года, но не позднее 1 ноября.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Страны Евросоюза приняли предварительное соглашение об отказе от импорта сжиженного природного и трубопроводного газа из России. Соответствующая информация опубликована на сайте Совета ЕС, сообщает РИА Новости.
"Сегодня председательство в Совете и представители Европарламента достигли предварительного соглашения по регламенту для прекращения импорта российского природного газа", – сказано в сообщении.
Согласно регламенту, ЕС намерен поэтапно вводить запрет на российское топливо.
Соавторы документа подтвердили, что импорт запретят спустя шесть недель после того, как регламент вступит в силу. При этом для действующих контрактов будет сохранен переходный период на поставки ресурса.
"Для краткосрочных контрактов на поставку, заключенных до 17 июня 2025 года, запрет на импорт российского газа будет применяться с 25 апреля 2026 года – для СПГ и с 17 июня 2026 года – для трубопроводного газа", – отмечается в публикации.
Для долгосрочных контрактов на импорт СПГ запрет будет применяться с 1 января 2027 года в соответствии с 19 пакетом санкций. А для долгосрочных соглашений на импорт трубопроводного газа он начнет действовать с 30 сентября 2027 года при условии выполнения целевых показателей заполнения хранилищ, говорится в регламенте.
Полный запрет на импорт сжиженного природного газа из России, в соответствии с договоренностями, вступит в силу в конце 2026 года, а на импорт трубопроводного осенью 2027 года, но не позднее 1 ноября.
