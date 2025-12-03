Рейтинг@Mail.ru
ВТБ: отток средств со сберегательных в инвестинструменты усилится - РИА Новости Крым, 03.12.2025
ВТБ: отток средств со сберегательных в инвестинструменты усилится
Состоятельные клиенты все чаще предпочитают инвестиционные инструменты классическим накопительным продуктам, если в 2024 году на инвестрешения в их портфеле приходилось 27%, то в 2026 году эта доля вырастет уже до 38%
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Состоятельные клиенты все чаще предпочитают инвестиционные инструменты классическим накопительным продуктам, если в 2024 году на инвестрешения в их портфеле приходилось 27%, то в 2026 году эта доля вырастет уже до 38%, заявил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.Заявление прозвучало в рамках XVI инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".В 2024 году 73% от общего объема средств под управлением клиентов Private Banking и "Привилегия" составляли классические пассивы и 27% – инвестиционные решения. В 2025 году это соотношение скорректировалось на 69% и 31% соответственно. В 2026 году, по прогнозам ВТБ, динамика продолжится, и на долю инвестиционных инструментов будет приходиться уже 38% от их портфеля.Значительный вклад в рост числа розничных инвесторов и популярности инвестиционных решений вносит искусственный интеллект."Мы ожидаем, что более половины активных состоятельных инвесторов будут использовать ИИ-инструменты как "второе мнение" для проверки продуктов и оценки альтернатив", – добавил член правления ВТБ.
втб, банк, инвестиции, финансы, новости

© Фото предоставлено пресс-службой ВТБВТБ попал в "платиновую" группу Forbes в сегменте Private Banking
ВТБ попал в платиновую группу Forbes в сегменте Private Banking
© Фото предоставлено пресс-службой ВТБ
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Состоятельные клиенты все чаще предпочитают инвестиционные инструменты классическим накопительным продуктам, если в 2024 году на инвестрешения в их портфеле приходилось 27%, то в 2026 году эта доля вырастет уже до 38%, заявил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.
Заявление прозвучало в рамках XVI инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".
В 2024 году 73% от общего объема средств под управлением клиентов Private Banking и "Привилегия" составляли классические пассивы и 27% – инвестиционные решения. В 2025 году это соотношение скорректировалось на 69% и 31% соответственно. В 2026 году, по прогнозам ВТБ, динамика продолжится, и на долю инвестиционных инструментов будет приходиться уже 38% от их портфеля.
"Благодаря смягчению денежно-кредитной политики мы наблюдаем переход от сберегательной модели на инвестиционно-сберегательную, прежде всего у состоятельных инвесторов. Вслед за защитными активами, такими как ОФЗ, золото, ЗПИФы недвижимости в фокус внимания начинают попадать и другие инструменты фондового рынка, в том числе достаточно новые и инновационные как ЦФА", - отметил Брейтенбихер, слова которого приводит пресс-служба банка.
Значительный вклад в рост числа розничных инвесторов и популярности инвестиционных решений вносит искусственный интеллект.
"Мы ожидаем, что более половины активных состоятельных инвесторов будут использовать ИИ-инструменты как "второе мнение" для проверки продуктов и оценки альтернатив", – добавил член правления ВТБ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX.
