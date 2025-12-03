https://crimea.ria.ru/20251203/vtb-ottok-sredstv-so-sberegatelnykh-v-investinstrumenty-usilitsya-1151372447.html

ВТБ: отток средств со сберегательных в инвестинструменты усилится

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Состоятельные клиенты все чаще предпочитают инвестиционные инструменты классическим накопительным продуктам, если в 2024 году на инвестрешения в их портфеле приходилось 27%, то в 2026 году эта доля вырастет уже до 38%, заявил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.Заявление прозвучало в рамках XVI инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".В 2024 году 73% от общего объема средств под управлением клиентов Private Banking и "Привилегия" составляли классические пассивы и 27% – инвестиционные решения. В 2025 году это соотношение скорректировалось на 69% и 31% соответственно. В 2026 году, по прогнозам ВТБ, динамика продолжится, и на долю инвестиционных инструментов будет приходиться уже 38% от их портфеля.Значительный вклад в рост числа розничных инвесторов и популярности инвестиционных решений вносит искусственный интеллект."Мы ожидаем, что более половины активных состоятельных инвесторов будут использовать ИИ-инструменты как "второе мнение" для проверки продуктов и оценки альтернатив", – добавил член правления ВТБ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

