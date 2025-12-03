https://crimea.ria.ru/20251203/v-sevastopolskoy-shkole-vyyavleny-grubye-narusheniya-organizatsii-pitaniya-1151388168.html

В севастопольской школе выявлены грубые нарушения организации питания

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В одной из школ Севастополя выявлены грубые нарушения организации питания, сообщают в прокуратуре города.По данным ведомства, сотрудники направились в образовательное учреждение после жалоб граждан. Осмотр показал ряд нарушений в области ветеринарии и санитарно-эпидемиологического законодательства.Кроме того, уборочный инвентарь не был упорядочен, у некоторых сотрудников отсутствовали необходимые профилактические прививки, а масса порций была ниже заявленной в меню и установленной нормами питания детей.Директору коммерческой организации и директору школы вынесли представление об устранении нарушений. Прокурор также возбудил на фигурантов шесть дел об административных правонарушениях.Ранее сообщалось, что прокуратура Крыма выявила ряд нарушений при проведении капитального ремонта стадиона имени Шайдерова в Феодосии. По данным надзорного ведомства, в связи с ненадлежащей готовностью объекта в адрес заказчика внесено представление, которое находится на рассмотрении.

