https://crimea.ria.ru/20251203/v-sevastopolskoy-shkole-vyyavleny-grubye-narusheniya-organizatsii-pitaniya-1151388168.html
В севастопольской школе выявлены грубые нарушения организации питания
В севастопольской школе выявлены грубые нарушения организации питания - РИА Новости Крым, 03.12.2025
В севастопольской школе выявлены грубые нарушения организации питания
В одной из школ Севастополя выявлены грубые нарушения организации питания, сообщают в прокуратуре города. РИА Новости Крым, 03.12.2025
2025-12-03T17:52
2025-12-03T17:52
2025-12-03T17:52
новости севастополя
севастополь
школьное питание
прокуратура города севастополя
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/03/1151388930_0:0:1210:681_1920x0_80_0_0_e01016c2523be29337ead0404e26d872.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В одной из школ Севастополя выявлены грубые нарушения организации питания, сообщают в прокуратуре города.По данным ведомства, сотрудники направились в образовательное учреждение после жалоб граждан. Осмотр показал ряд нарушений в области ветеринарии и санитарно-эпидемиологического законодательства.Кроме того, уборочный инвентарь не был упорядочен, у некоторых сотрудников отсутствовали необходимые профилактические прививки, а масса порций была ниже заявленной в меню и установленной нормами питания детей.Директору коммерческой организации и директору школы вынесли представление об устранении нарушений. Прокурор также возбудил на фигурантов шесть дел об административных правонарушениях.Ранее сообщалось, что прокуратура Крыма выявила ряд нарушений при проведении капитального ремонта стадиона имени Шайдерова в Феодосии. По данным надзорного ведомства, в связи с ненадлежащей готовностью объекта в адрес заказчика внесено представление, которое находится на рассмотрении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Капремонт и реставрация гимназии №1 в Симферополе на контроле ГосдумыВ 80% предприятий общепита в Крыму и Севастополе нашли опасные продуктыКерчане жалуются на работу управляющих компаний – нарушителей накажут
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/03/1151388930_0:0:1168:875_1920x0_80_0_0_41bed619848882fcdeb6299466cdb9c9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости севастополя, севастополь, школьное питание, прокуратура города севастополя, происшествия
В севастопольской школе выявлены грубые нарушения организации питания
В школьном пищеблоке Севастополя обнаружили испорченную продукцию и заниженные порции
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В одной из школ Севастополя выявлены грубые нарушения организации питания, сообщают в прокуратуре города.
По данным ведомства, сотрудники направились в образовательное учреждение после жалоб граждан. Осмотр показал ряд нарушений в области ветеринарии и санитарно-эпидемиологического законодательства.
"Установлено, что питание обеспечивалось коммерческой организацией на основании соответствующего договора с образовательным учреждением. При этом на момент проверки в помещениях пищеблока и склада школы хранилась продукция животного происхождения с истекшими сроками годности, без оформления ветеринарных сопроводительных документов, без маркировки. В местах хранения пищевых продуктов выявлены дефекты отделки стен, потолка, повреждения кафельного покрытия", – рассказали в прокуратуре.
Кроме того, уборочный инвентарь не был упорядочен, у некоторых сотрудников отсутствовали необходимые профилактические прививки, а масса порций была ниже заявленной в меню и установленной нормами питания детей.
Директору коммерческой организации и директору школы вынесли представление об устранении нарушений. Прокурор также возбудил на фигурантов шесть дел об административных правонарушениях.
"После вмешательства надзорного ведомства нарушения устранены. Школа сменила поставщика услуг по организации питания учащихся", – заключили в ведомстве.
Ранее сообщалось
, что прокуратура Крыма выявила ряд нарушений при проведении капитального ремонта стадиона имени Шайдерова в Феодосии. По данным надзорного ведомства, в связи с ненадлежащей готовностью объекта в адрес заказчика внесено представление, которое находится на рассмотрении.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: