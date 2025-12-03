Рейтинг@Mail.ru
В МИД назвали цель заявлений об "упреждающих ударах" НАТО по России - РИА Новости Крым, 03.12.2025
В МИД назвали цель заявлений об "упреждающих ударах" НАТО по России
В МИД назвали цель заявлений об "упреждающих ударах" НАТО по России - РИА Новости Крым, 03.12.2025
В МИД назвали цель заявлений об "упреждающих ударах" НАТО по России
Заявления представителя НАТО об "упреждающих ударах" по России были направлены на срыв мирных договоренностей по Украине. За этими словами стоят западные... РИА Новости Крым, 03.12.2025
2025-12-03T09:48
2025-12-03T09:49
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Заявления представителя НАТО об "упреждающих ударах" по России были направлены на срыв мирных договоренностей по Украине. За этими словами стоят западные "либеральные ультрас", которые заинтересованы в продолжении конфликта. Такое мнение в эфире радио Sputnik озвучила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.1 декабря председатель военного комитета НАТО, адмирал Джузеппе Каво Драгоне в комментарии газете Financial Times заявил, что в Североатлантическом альянсе обсуждается возможность нанесения по России упреждающего удара в качестве "оборонного действия"."Это было сделано как раз в те дни, когда активизировались контакты, которые имеют своей целью урегулирование ситуации на Украине", – цитирует Захарову РИА Новости.По словам представителя МИД, перед этими заявлениями была запущена целая волна публикаций против России. Но искомого результата эти провокации не принесли.Она также добавила, что такие провокации происходят в интересах западных "либеральных ультрас", заинтересованных в продолжении конфликта на Украине.Профессор факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter Андрей Манойло ранее в эфире радио "Спутник" в Крыму" высказал мнение, что сами по себе слова о готовящемся превентивном ударе по России "ровным счетом ничего не значат". Однако они свидетельствуют о том, что на РФ продолжается давление в рамках переговорного процесса по Украине. И связано оно сейчас, по мнению Манойло, главным образом с вопросами легализации территориальных уступок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Последнее мирное лето: что стоит за словами Писториуса о войне РФ и НАТОИзоляция РФ и "море НАТО" на Балтике: зачем Швеция подстрекает ЕвропуПревентивный удар по России: что стоит за словами адмирала США
В МИД назвали цель заявлений об "упреждающих ударах" НАТО по России

Заявление НАТО об "упреждающих ударах" по РФ нужны для срыва мирных переговоров - Захарова

09:48 03.12.2025 (обновлено: 09:49 03.12.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Заявления представителя НАТО об "упреждающих ударах" по России были направлены на срыв мирных договоренностей по Украине. За этими словами стоят западные "либеральные ультрас", которые заинтересованы в продолжении конфликта. Такое мнение в эфире радио Sputnik озвучила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
1 декабря председатель военного комитета НАТО, адмирал Джузеппе Каво Драгоне в комментарии газете Financial Times заявил, что в Североатлантическом альянсе обсуждается возможность нанесения по России упреждающего удара в качестве "оборонного действия".
"Это было сделано как раз в те дни, когда активизировались контакты, которые имеют своей целью урегулирование ситуации на Украине", – цитирует Захарову РИА Новости.
По словам представителя МИД, перед этими заявлениями была запущена целая волна публикаций против России. Но искомого результата эти провокации не принесли.
"Видимо, искомого результата не достигли, контакты продолжились, никто на это не отреагировал так, как с точки зрения провокаторов, надо было отреагировать – тогда перешли к запугиваниям, угрозам, направленным конкретно на срыв договоренностей", – считает Захарова.
Она также добавила, что такие провокации происходят в интересах западных "либеральных ультрас", заинтересованных в продолжении конфликта на Украине.
Профессор факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter Андрей Манойло ранее в эфире радио "Спутник" в Крыму" высказал мнение, что сами по себе слова о готовящемся превентивном ударе по России "ровным счетом ничего не значат". Однако они свидетельствуют о том, что на РФ продолжается давление в рамках переговорного процесса по Украине. И связано оно сейчас, по мнению Манойло, главным образом с вопросами легализации территориальных уступок.
