https://crimea.ria.ru/20251203/v-mid-nazvali-tsel-zayavleniy-ob-uprezhdayuschikh-udarakh-nato-po-rossii-1151370532.html

В МИД назвали цель заявлений об "упреждающих ударах" НАТО по России

В МИД назвали цель заявлений об "упреждающих ударах" НАТО по России - РИА Новости Крым, 03.12.2025

В МИД назвали цель заявлений об "упреждающих ударах" НАТО по России

Заявления представителя НАТО об "упреждающих ударах" по России были направлены на срыв мирных договоренностей по Украине. За этими словами стоят западные... РИА Новости Крым, 03.12.2025

2025-12-03T09:48

2025-12-03T09:48

2025-12-03T09:49

нато

международная медиагруппа "россия сегодня"

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

политика

переговоры

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/03/1151370415_0:77:3368:1972_1920x0_80_0_0_f81428a4a36011d0f8bf7ab01265b92c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Заявления представителя НАТО об "упреждающих ударах" по России были направлены на срыв мирных договоренностей по Украине. За этими словами стоят западные "либеральные ультрас", которые заинтересованы в продолжении конфликта. Такое мнение в эфире радио Sputnik озвучила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.1 декабря председатель военного комитета НАТО, адмирал Джузеппе Каво Драгоне в комментарии газете Financial Times заявил, что в Североатлантическом альянсе обсуждается возможность нанесения по России упреждающего удара в качестве "оборонного действия"."Это было сделано как раз в те дни, когда активизировались контакты, которые имеют своей целью урегулирование ситуации на Украине", – цитирует Захарову РИА Новости.По словам представителя МИД, перед этими заявлениями была запущена целая волна публикаций против России. Но искомого результата эти провокации не принесли.Она также добавила, что такие провокации происходят в интересах западных "либеральных ультрас", заинтересованных в продолжении конфликта на Украине.Профессор факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter Андрей Манойло ранее в эфире радио "Спутник" в Крыму" высказал мнение, что сами по себе слова о готовящемся превентивном ударе по России "ровным счетом ничего не значат". Однако они свидетельствуют о том, что на РФ продолжается давление в рамках переговорного процесса по Украине. И связано оно сейчас, по мнению Манойло, главным образом с вопросами легализации территориальных уступок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Последнее мирное лето: что стоит за словами Писториуса о войне РФ и НАТОИзоляция РФ и "море НАТО" на Балтике: зачем Швеция подстрекает ЕвропуПревентивный удар по России: что стоит за словами адмирала США

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, международная медиагруппа "россия сегодня", министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, политика, переговоры, новости