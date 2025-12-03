Рейтинг@Mail.ru
В Крыму выбрали "королеву" бала хризантем
В Крыму выбрали "королеву" бала хризантем
В Крыму выбрали "королеву" бала хризантем - РИА Новости Крым, 03.12.2025
В Крыму выбрали "королеву" бала хризантем
В Никитском ботаническом саду на Южном берегу Крыма выбрали "королеву" бала хризантем "Осеннее танго". В этом сезоне "корону" получила дебютантка выставки –... РИА Новости Крым, 03.12.2025
никитский ботанический сад
крым
бал хризантем в никитском ботсаду
цветы
новости крыма
общество
туризм в крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В Никитском ботаническом саду на Южном берегу Крыма выбрали "королеву" бала хризантем "Осеннее танго". В этом сезоне "корону" получила дебютантка выставки – хризантема "Фламинго", созданная местными селекционерами, сообщает пресс-служба ботсада.72-й Бал хризантем открылся 23 октября в Никитском ботаническом саду. Для посетителей подготовили рекордное число видов – 470 гибридных форм, из которых 230 крупноцветковых и 240 – мелкоцветковых.Он уточнил, что сорт создан в Никитском ботаническом саду в прошлом году селекционером Наталией Смыковой. Хризантема была высажена впервые именно на выставке.Сотрудники ботсада рассказали, что этот цветок очень высокий, с крупным кремово-розовым, кудряво-полушаровидным соцветием.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые Никитского ботсада изучают тропические леса ВьетнамаВ Никитском ботсаду выбрали самый красивый тюльпанВ Крыму за один день высадили 33 тысячи деревьев и кустарников
В Крыму выбрали "королеву" бала хризантем

В Никитском ботаническом саду в Крыму выбрали королеву бала хризантем

12:09 03.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В Никитском ботаническом саду на Южном берегу Крыма выбрали "королеву" бала хризантем "Осеннее танго". В этом сезоне "корону" получила дебютантка выставки – хризантема "Фламинго", созданная местными селекционерами, сообщает пресс-служба ботсада.
72-й Бал хризантем открылся 23 октября в Никитском ботаническом саду. Для посетителей подготовили рекордное число видов – 470 гибридных форм, из которых 230 крупноцветковых и 240 – мелкоцветковых.

"Корону на этот раз завоевала с большим отрывом от соперниц хризантема "Фламинго". Виват, красавица!" – рассказал директор Никитского ботанического сада – Национального научного центра, академик РАН Юрий Плугатарь.

Он уточнил, что сорт создан в Никитском ботаническом саду в прошлом году селекционером Наталией Смыковой. Хризантема была высажена впервые именно на выставке.
"Фламинго" – абсолютная новинка, она впервые высажена на выставке, дебютантка бала", – добавил Юрий Плугатарь.
Сотрудники ботсада рассказали, что этот цветок очень высокий, с крупным кремово-розовым, кудряво-полушаровидным соцветием.
