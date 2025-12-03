https://crimea.ria.ru/20251203/v-krymu-vybrali-korolevu-bala-khrizantem-1151374734.html
В Крыму выбрали "королеву" бала хризантем
В Крыму выбрали "королеву" бала хризантем - РИА Новости Крым, 03.12.2025
В Крыму выбрали "королеву" бала хризантем
В Никитском ботаническом саду на Южном берегу Крыма выбрали "королеву" бала хризантем "Осеннее танго". В этом сезоне "корону" получила дебютантка выставки –... РИА Новости Крым, 03.12.2025
2025-12-03T12:09
2025-12-03T12:09
2025-12-03T12:09
никитский ботанический сад
крым
бал хризантем в никитском ботсаду
цветы
новости крыма
общество
туризм в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/03/1151374992_40:80:1160:710_1920x0_80_0_0_47b0fac2c8b7af97b8fbfb1ae5c34bc9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В Никитском ботаническом саду на Южном берегу Крыма выбрали "королеву" бала хризантем "Осеннее танго". В этом сезоне "корону" получила дебютантка выставки – хризантема "Фламинго", созданная местными селекционерами, сообщает пресс-служба ботсада.72-й Бал хризантем открылся 23 октября в Никитском ботаническом саду. Для посетителей подготовили рекордное число видов – 470 гибридных форм, из которых 230 крупноцветковых и 240 – мелкоцветковых.Он уточнил, что сорт создан в Никитском ботаническом саду в прошлом году селекционером Наталией Смыковой. Хризантема была высажена впервые именно на выставке.Сотрудники ботсада рассказали, что этот цветок очень высокий, с крупным кремово-розовым, кудряво-полушаровидным соцветием.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые Никитского ботсада изучают тропические леса ВьетнамаВ Никитском ботсаду выбрали самый красивый тюльпанВ Крыму за один день высадили 33 тысячи деревьев и кустарников
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/03/1151374992_370:87:1200:710_1920x0_80_0_0_cfbe44c02718ce495cccf4cdbe79f9e1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
никитский ботанический сад, крым, бал хризантем в никитском ботсаду, цветы, новости крыма, общество, туризм в крыму
В Крыму выбрали "королеву" бала хризантем
В Никитском ботаническом саду в Крыму выбрали королеву бала хризантем