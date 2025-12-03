В Крыму выбрали "королеву" бала хризантем

https://crimea.ria.ru/20251203/v-krymu-vybrali-korolevu-bala-khrizantem-1151374734.html

В Никитском ботаническом саду на Южном берегу Крыма выбрали "королеву" бала хризантем "Осеннее танго". В этом сезоне "корону" получила дебютантка выставки –... РИА Новости Крым, 03.12.2025

никитский ботанический сад

крым

бал хризантем в никитском ботсаду

цветы

новости крыма

общество

туризм в крыму

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/03/1151374992_40:80:1160:710_1920x0_80_0_0_47b0fac2c8b7af97b8fbfb1ae5c34bc9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В Никитском ботаническом саду на Южном берегу Крыма выбрали "королеву" бала хризантем "Осеннее танго". В этом сезоне "корону" получила дебютантка выставки – хризантема "Фламинго", созданная местными селекционерами, сообщает пресс-служба ботсада.72-й Бал хризантем открылся 23 октября в Никитском ботаническом саду. Для посетителей подготовили рекордное число видов – 470 гибридных форм, из которых 230 крупноцветковых и 240 – мелкоцветковых.Он уточнил, что сорт создан в Никитском ботаническом саду в прошлом году селекционером Наталией Смыковой. Хризантема была высажена впервые именно на выставке.Сотрудники ботсада рассказали, что этот цветок очень высокий, с крупным кремово-розовым, кудряво-полушаровидным соцветием.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые Никитского ботсада изучают тропические леса ВьетнамаВ Никитском ботсаду выбрали самый красивый тюльпанВ Крыму за один день высадили 33 тысячи деревьев и кустарников

крым

