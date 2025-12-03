Рейтинг@Mail.ru
В Крыму объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды - РИА Новости Крым, 03.12.2025
В Крыму объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды
В Крыму объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды - РИА Новости Крым, 03.12.2025
В Крыму объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды
В Крыму объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды - ожидается сильный туман. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РК. РИА Новости Крым, 03.12.2025
2025-12-03T21:28
2025-12-03T21:28
погода
крымская погода
погода в крыму
мчс крыма
гу мчс рф по республике крым
крымский гидрометцентр
новости крыма
крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/06/1150713839_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a3cf6935ace66d91829b5fc1e22b44f4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. В Крыму объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды - ожидается сильный туман. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РК.В ведомстве напомнили, что в данных условиях возможно увеличение количества ДТП, нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов.Главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует соблюдать меры безопасности: - гражданам необходимо соблюдать повышенную осторожность,- не выходить в горно-лесную местность;- аккуратно передвигаться по улицам и дорогам;- надевать одежду со светоотражающими элементами;- водителям автотранспортных средств при невозможности ограничить выезд, быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.
погода, крымская погода, погода в крыму, мчс крыма, гу мчс рф по республике крым, крымский гидрометцентр, новости крыма, крым
В Крыму объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды

В Крыму объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды - ожидается сильный туман

21:28 03.12.2025
 
© РИА Новости КрымТуман над Симферополем
Туман над Симферополем - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. В Крыму объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды - ожидается сильный туман. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РК.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей средыночью и утром 4 декабря в Симферополе ожидается туман при видимости 200-500 метров", - говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что в данных условиях возможно увеличение количества ДТП, нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов.
Главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует соблюдать меры безопасности:
- гражданам необходимо соблюдать повышенную осторожность,
- не выходить в горно-лесную местность;
- аккуратно передвигаться по улицам и дорогам;
- надевать одежду со светоотражающими элементами;
- водителям автотранспортных средств при невозможности ограничить выезд, быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.
