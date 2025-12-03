https://crimea.ria.ru/20251203/v-krymu-obyavleno-ekstrennoe-preduprezhdenie-iz-za-nepogody-1151393805.html

В Крыму объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды

В Крыму объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды - РИА Новости Крым, 03.12.2025

В Крыму объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды

В Крыму объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды - ожидается сильный туман. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РК. РИА Новости Крым, 03.12.2025

2025-12-03T21:28

2025-12-03T21:28

2025-12-03T21:28

погода

крымская погода

погода в крыму

мчс крыма

гу мчс рф по республике крым

крымский гидрометцентр

новости крыма

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/06/1150713839_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a3cf6935ace66d91829b5fc1e22b44f4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. В Крыму объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды - ожидается сильный туман. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РК.В ведомстве напомнили, что в данных условиях возможно увеличение количества ДТП, нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов.Главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует соблюдать меры безопасности: - гражданам необходимо соблюдать повышенную осторожность,- не выходить в горно-лесную местность;- аккуратно передвигаться по улицам и дорогам;- надевать одежду со светоотражающими элементами;- водителям автотранспортных средств при невозможности ограничить выезд, быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снег или вечное лето: какая погода ждет Крым в декабреСтарт зимы в Крыму: прогноз погоды на неделю от ФОБОСНовый год Крыму: сколько стоят самые дешевые и самые дорогие номера

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, крымская погода, погода в крыму, мчс крыма, гу мчс рф по республике крым, крымский гидрометцентр, новости крыма, крым