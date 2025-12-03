Рейтинг@Mail.ru
В Крыму объявили в розыск подозреваемого в убийстве 12-летнего ребенка - РИА Новости Крым, 03.12.2025
В Крыму объявили в розыск подозреваемого в убийстве 12-летнего ребенка
В Крыму объявили в розыск подозреваемого в убийстве 12-летнего ребенка - РИА Новости Крым, 03.12.2025
В Крыму объявили в розыск подозреваемого в убийстве 12-летнего ребенка
МВД по Республике Крым опубликовало ориентировку на жителя Симферополя, разыскиваемого по подозрению в совершении особо тяжкого преступления. Компетентный... РИА Новости Крым, 03.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. МВД по Республике Крым опубликовало ориентировку на жителя Симферополя, разыскиваемого по подозрению в совершении особо тяжкого преступления. Компетентный источник подтвердил РИА Новости Крым, что разыскиваемый подозревается в убийстве 12-летнего ребенка и нападении на его маму и брата.В Симферополе в ночь на вторник 27-летний мужчина убил кухонным топориком своего 12-летнего племянника и ранил 6-летнего племянника и их 37-летнюю мать. Женщине и ее малолетнему сыну удалось спастись благодаря тому, что она оказала активное сопротивление нападавшему и позвала на помощь. Нападавший скрылся с места преступления. Состояние женщины и пострадавшего мальчика медики оценивают как тяжелое, но стабильное.Как рассказал РИА Новости Крым источник, подозреваемый проживал с сестрой и двумя племянниками в доме по переулку Русский в Симферополе. Мужчина официально не трудоустроен, ранее не судим. Информация об учетах в психоневрологическом, наркологическом диспансерах устанавливается.Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что ход расследования данного уголовного дела взято на контроль руководителем ведомства Александром Бастрыкиным.
Новости
новости крыма, крым, происшествия, симферополь, убийство
В Крыму объявили в розыск подозреваемого в убийстве 12-летнего ребенка

В Крыму опубликовали ориентировку на подозреваемого в убийстве 12-летнего подростка

16:40 03.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько Полиция шеврон
Полиция шеврон - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. МВД по Республике Крым опубликовало ориентировку на жителя Симферополя, разыскиваемого по подозрению в совершении особо тяжкого преступления. Компетентный источник подтвердил РИА Новости Крым, что разыскиваемый подозревается в убийстве 12-летнего ребенка и нападении на его маму и брата.
В Симферополе в ночь на вторник 27-летний мужчина убил кухонным топориком своего 12-летнего племянника и ранил 6-летнего племянника и их 37-летнюю мать. Женщине и ее малолетнему сыну удалось спастись благодаря тому, что она оказала активное сопротивление нападавшему и позвала на помощь. Нападавший скрылся с места преступления. Состояние женщины и пострадавшего мальчика медики оценивают как тяжелое, но стабильное.
"За совершение особо тяжкого преступления разыскивается: Купреев Дмитрий Юрьевич, 09.03.1998 года рождения. Приметы: славянской внешности, среднего телосложения, волосы темного цвета, средней длины, рост около 180 см, был одет в утепленную куртку голубого цвета удлиненную с капюшоном, брюки темного цвета, обувь темного цвета", – указывается в ориентировке МВД по РК.
© МВД по Республике КрымРазыскиваемый за убийство ребенка и покушение на убийство женщины и ребенка Купреев Дмитрий Юрьевич
Разыскиваемый за убийство ребенка и покушение на убийство женщины и ребенка Купреев Дмитрий Юрьевич
© МВД по Республике Крым
Разыскиваемый за убийство ребенка и покушение на убийство женщины и ребенка Купреев Дмитрий Юрьевич
Как рассказал РИА Новости Крым источник, подозреваемый проживал с сестрой и двумя племянниками в доме по переулку Русский в Симферополе. Мужчина официально не трудоустроен, ранее не судим. Информация об учетах в психоневрологическом, наркологическом диспансерах устанавливается.
Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что ход расследования данного уголовного дела взято на контроль руководителем ведомства Александром Бастрыкиным.
