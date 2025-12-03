https://crimea.ria.ru/20251203/v-krymu-obyavili-v-rozysk-podozrevaemogo-v-ubiystve-12-letnego-rebenka-1151385979.html

В Крыму объявили в розыск подозреваемого в убийстве 12-летнего ребенка

В Крыму объявили в розыск подозреваемого в убийстве 12-летнего ребенка

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. МВД по Республике Крым опубликовало ориентировку на жителя Симферополя, разыскиваемого по подозрению в совершении особо тяжкого преступления. Компетентный источник подтвердил РИА Новости Крым, что разыскиваемый подозревается в убийстве 12-летнего ребенка и нападении на его маму и брата.В Симферополе в ночь на вторник 27-летний мужчина убил кухонным топориком своего 12-летнего племянника и ранил 6-летнего племянника и их 37-летнюю мать. Женщине и ее малолетнему сыну удалось спастись благодаря тому, что она оказала активное сопротивление нападавшему и позвала на помощь. Нападавший скрылся с места преступления. Состояние женщины и пострадавшего мальчика медики оценивают как тяжелое, но стабильное.Как рассказал РИА Новости Крым источник, подозреваемый проживал с сестрой и двумя племянниками в доме по переулку Русский в Симферополе. Мужчина официально не трудоустроен, ранее не судим. Информация об учетах в психоневрологическом, наркологическом диспансерах устанавливается.Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что ход расследования данного уголовного дела взято на контроль руководителем ведомства Александром Бастрыкиным.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Петербурге 13-летняя девочка подозревается в убийстве материСтрашное убийство ребенка в Балашихе – мать мальчика признала винуМосквич жестоко убил своего маленького внука - приговор суда

