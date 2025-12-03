https://crimea.ria.ru/20251203/v-evpatorii-poyavitsya-novyy-muzeynyy-kompleks-na-osnove-monumenta-desantu-1151382256.html

В Евпатории появится новый музейный комплекс на основе монумента десанту

В Евпатории появится новый музейный комплекс на основе монумента десанту - РИА Новости Крым, 03.12.2025

В Евпатории появится новый музейный комплекс на основе монумента десанту

В Евпатории появится музейный комплекс в честь подвига десантников, высадившихся в городе в январе 1942 года. Об этом сообщил глава местной администрации... РИА Новости Крым, 03.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В Евпатории появится музейный комплекс в честь подвига десантников, высадившихся в городе в январе 1942 года. Об этом сообщил глава местной администрации Александр Юрьев.Кроме того, в рамках реализации проекта запланировано благоустройство территории вокруг существующего памятника десантникам. Он находится на территории курорта "Золотые пески России"."Создание нового музея станет знаковым событием для Евпатории, поможет сохранить память о наших героях, передать ее следующим поколениям. Это наш священный долг и обязанность", - заключил Юрьев.По словам создателей комплекса, памятник станет центром главной площади курорта. В настоящее время разрабатывается концепция. Монумент будет обновлен, территория вокруг него - благоустроена: появятся скамейки, информационные стенды, подсветка. Рядом будет возведен музейный павильон с подробной информацией об операции, которой посвящен памятник.Памятник участникам Евпаторийского десанта 1942 года располагается на 58-м километре шоссе Симферополь — Евпатория. Скульптура открыта в 1970 году и является братской могилой. Имена 58 похороненных в ей установлены. Монумент имеет статус памятника истории.Курорт "Золотые пески" входит в федеральный проект "Пять морей и озеро Байкал" нацпроекта "Туризм и гостеприимство". Программа направлена на строительство 12 крупных морских курортов в десяти субъектах РФ. Она позволит увеличить номерной фонд на 77 тысяч, создать более 90 тысяч новых рабочих мест и привлечь около 10 миллионов дополнительных туристов в год.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:83 года назад в Евпатории высадился морской десант Черноморского флотаО чем пел Высоцкий: черные бушлаты Евпаторийского десантаГероям от потомков: в Евпатории установили знак на месте высадки десанта

