2025-12-03T13:42
2025-12-03T13:42
вячеслав володин
россия
высшее образование
образование в россии
государственная дума рф
участники сво
закон и право
новости
общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В России приняли закон, согласно которому участники спецоперации смогут получать второе среднее профобразование бесплатно. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Володин подчеркнул, что вопрос трудоустройства и переобучения военнослужащих после возвращения домой – один из важных."Со своей стороны мы должны создавать все условия для этого", – добавил спикер Госдумы.Всего с начала специальной военной операции принято 148 законов по поддержке участников СВО и их семей, напомнил Вячеслав Володин.Ранее сообщалось, что в России пасынки и падчерицы участников специальной военной операции получат особые права при приеме на обучение в вузы.
Новости
Участники СВО смогут бесплатно получить второе образование – закон

В России участники спецоперации смогут получить второе среднее образование бесплатно

13:42 03.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В России приняли закон, согласно которому участники спецоперации смогут получать второе среднее профобразование бесплатно. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Участники специальной военной операции смогут бесплатно получить второе среднее профобразование. Закон принят", – написал он в Telegram.

Володин подчеркнул, что вопрос трудоустройства и переобучения военнослужащих после возвращения домой – один из важных.
"Со своей стороны мы должны создавать все условия для этого", – добавил спикер Госдумы.
Всего с начала специальной военной операции принято 148 законов по поддержке участников СВО и их семей, напомнил Вячеслав Володин.
Ранее сообщалось, что в России пасынки и падчерицы участников специальной военной операции получат особые права при приеме на обучение в вузы.
