Участники СВО смогут бесплатно получить второе образование – закон

Участники СВО смогут бесплатно получить второе образование – закон

2025-12-03T13:42

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В России приняли закон, согласно которому участники спецоперации смогут получать второе среднее профобразование бесплатно. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Володин подчеркнул, что вопрос трудоустройства и переобучения военнослужащих после возвращения домой – один из важных."Со своей стороны мы должны создавать все условия для этого", – добавил спикер Госдумы.Всего с начала специальной военной операции принято 148 законов по поддержке участников СВО и их семей, напомнил Вячеслав Володин.Ранее сообщалось, что в России пасынки и падчерицы участников специальной военной операции получат особые права при приеме на обучение в вузы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ветеранам СВО в Севастополе помогают начать и развивать свой бизнесЗолотая середина – Крым в рейтинге регионов по поддержке участников СВОДобровольцам СВО учтут службу при выплатах за выслугу лет

