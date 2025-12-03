https://crimea.ria.ru/20251203/troe-postradavshikh-na-proizvodstve-krymchan-poluchili-adaptirovannye-avto-1151379500.html

Трое пострадавших на производстве крымчан получили адаптированные авто

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым.

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Трем жителям Крыма, пострадавшим на производстве, вручили ключи от специализированных автомобилей. Об этом сообщили в Отделении Социального фонда России по Республике Крым.С начала года транспорт, адаптированный под индивидуальные потребности, получили уже девять крымчан.Срок эксплуатации автомобиля составляет семь лет. За это время владельцы имеют право ежеквартально возмещать расходы на топливо и текущее обслуживание, ежегодно компенсировать стоимость полиса ОСАГО, а также один раз провести капитальный ремонт. После истечения срока при наличии показаний в программе реабилитации пострадавшему предоставляют новую машину, а прежняя остается у него в собственности."В большинстве случаев пострадавшие получают автомобили марок "Лада Гранта" и "Лада Веста" с автоматической или механической трансмиссией. Они оборудованы специальными системами управления, адаптированными под конкретные потребности каждого водителя. Подать заявление на обеспечение транспортом, а также на возмещение затрат по его эксплуатации, можно через портал Госуслуг или в клиентской службе Отделения СФР по Республике Крым", – уточнили в Соцфонде.Кроме обеспечения транспортом, организация предоставляет пострадавшим на производстве реабилитационные средства, протезно-ортопедические изделия, лекарства, организовывает санаторно-курортное лечение, оплачивает медицинский и бытовой уход, обучение и назначает страховые выплаты.Ранее сообщалось, что крымские пенсионеры автоматически получат электронное удостоверение с QR-кодом. Оно доступно в личном кабинете на Госуслугах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше 370 семей призывников получили меры соцподдержки в КрымуКак в Крыму получить единое пособие для семей с невысоким доходомВ Крыму почти 700 отцов "сидят" в декрете

