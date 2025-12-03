Рейтинг@Mail.ru
Трое пострадавших на производстве крымчан получили адаптированные авто - РИА Новости Крым, 03.12.2025
Трое пострадавших на производстве крымчан получили адаптированные авто
Трое пострадавших на производстве крымчан получили адаптированные авто - РИА Новости Крым, 03.12.2025
Трое пострадавших на производстве крымчан получили адаптированные авто
Трем жителям Крыма, пострадавшим на производстве, вручили ключи от специализированных автомобилей. Об этом сообщили в Отделении Социального фонда России по... РИА Новости Крым, 03.12.2025
2025-12-03T21:14
2025-12-03T21:14
крым
инвалидность
соцзащита
отделение социального фонда россии по республике крым
общество
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Трем жителям Крыма, пострадавшим на производстве, вручили ключи от специализированных автомобилей. Об этом сообщили в Отделении Социального фонда России по Республике Крым.С начала года транспорт, адаптированный под индивидуальные потребности, получили уже девять крымчан.Срок эксплуатации автомобиля составляет семь лет. За это время владельцы имеют право ежеквартально возмещать расходы на топливо и текущее обслуживание, ежегодно компенсировать стоимость полиса ОСАГО, а также один раз провести капитальный ремонт. После истечения срока при наличии показаний в программе реабилитации пострадавшему предоставляют новую машину, а прежняя остается у него в собственности."В большинстве случаев пострадавшие получают автомобили марок "Лада Гранта" и "Лада Веста" с автоматической или механической трансмиссией. Они оборудованы специальными системами управления, адаптированными под конкретные потребности каждого водителя. Подать заявление на обеспечение транспортом, а также на возмещение затрат по его эксплуатации, можно через портал Госуслуг или в клиентской службе Отделения СФР по Республике Крым", – уточнили в Соцфонде.Кроме обеспечения транспортом, организация предоставляет пострадавшим на производстве реабилитационные средства, протезно-ортопедические изделия, лекарства, организовывает санаторно-курортное лечение, оплачивает медицинский и бытовой уход, обучение и назначает страховые выплаты.Ранее сообщалось, что крымские пенсионеры автоматически получат электронное удостоверение с QR-кодом. Оно доступно в личном кабинете на Госуслугах.
Трое пострадавших на производстве крымчан получили адаптированные авто

В Крыму вручили спецавтомобили для реабилитации пострадавших на производстве

21:14 03.12.2025
 
© Отделение СФР по Республике Крым Региональное Отделение СФР предоставило трем жителям Крыма, пострадавшим на производстве, новые адаптированные автомобили
 Региональное Отделение СФР предоставило трем жителям Крыма, пострадавшим на производстве, новые адаптированные автомобили
© Отделение СФР по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Трем жителям Крыма, пострадавшим на производстве, вручили ключи от специализированных автомобилей. Об этом сообщили в Отделении Социального фонда России по Республике Крым.
С начала года транспорт, адаптированный под индивидуальные потребности, получили уже девять крымчан.
"Автомобили предоставляются людям, которые получили травмы опорно-двигательного аппарата в результате несчастного случая на производстве. Отделение СФР по Республике Крым осуществляет выдачу автомобилей по рекомендации бюро медико-социальной экспертизы при наличии соответствующих медицинских показаний и отсутствии противопоказаний к вождению в рамках программы реабилитации пострадавших", – рассказали в пресс-службе.
Срок эксплуатации автомобиля составляет семь лет. За это время владельцы имеют право ежеквартально возмещать расходы на топливо и текущее обслуживание, ежегодно компенсировать стоимость полиса ОСАГО, а также один раз провести капитальный ремонт. После истечения срока при наличии показаний в программе реабилитации пострадавшему предоставляют новую машину, а прежняя остается у него в собственности.
"В большинстве случаев пострадавшие получают автомобили марок "Лада Гранта" и "Лада Веста" с автоматической или механической трансмиссией. Они оборудованы специальными системами управления, адаптированными под конкретные потребности каждого водителя. Подать заявление на обеспечение транспортом, а также на возмещение затрат по его эксплуатации, можно через портал Госуслуг или в клиентской службе Отделения СФР по Республике Крым", – уточнили в Соцфонде.
Кроме обеспечения транспортом, организация предоставляет пострадавшим на производстве реабилитационные средства, протезно-ортопедические изделия, лекарства, организовывает санаторно-курортное лечение, оплачивает медицинский и бытовой уход, обучение и назначает страховые выплаты.
Ранее сообщалось, что крымские пенсионеры автоматически получат электронное удостоверение с QR-кодом. Оно доступно в личном кабинете на Госуслугах.
