Симферополь сковали 7-балльные пробки

Пробки в Симферополе достигли 7 баллов, об этом сообщает сервис Яндекс.Пробки. РИА Новости Крым, 03.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. Пробки в Симферополе достигли 7 баллов, об этом сообщает сервис Яндекс.Пробки.Заторы на улицах города стали скапливаться с 18 часов и к 19 достигли семибалльных значений. Стоят улицы Воровского, Александра Невского, Павленко, бульвар Франко, Киевская, проспект Кирова. Также проезд затруднен по улицам Маяковского, Толстого, бульвару Ленина.На пересечении проспекта Кирова с улицей Самокиша на онлайн-карте отмечено ДТП. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

