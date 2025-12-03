https://crimea.ria.ru/20251203/simferopol-skovali-7-ballnye-probki-1151392021.html
Симферополь сковали 7-балльные пробки
Симферополь сковали 7-балльные пробки - РИА Новости Крым, 03.12.2025
Симферополь сковали 7-балльные пробки
Пробки в Симферополе достигли 7 баллов, об этом сообщает сервис Яндекс.Пробки. РИА Новости Крым, 03.12.2025
2025-12-03T18:57
2025-12-03T18:57
2025-12-03T18:57
ситуация на дорогах крыма
симферополь
пробки в симферополе
новости крыма
крым
дороги
дороги крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/03/1151391722_0:121:1192:792_1920x0_80_0_0_b33206094fb99352758f811859c3853f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. Пробки в Симферополе достигли 7 баллов, об этом сообщает сервис Яндекс.Пробки.Заторы на улицах города стали скапливаться с 18 часов и к 19 достигли семибалльных значений. Стоят улицы Воровского, Александра Невского, Павленко, бульвар Франко, Киевская, проспект Кирова. Также проезд затруднен по улицам Маяковского, Толстого, бульвару Ленина.На пересечении проспекта Кирова с улицей Самокиша на онлайн-карте отмечено ДТП. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/03/1151391722_0:9:1192:903_1920x0_80_0_0_c5fd3a6338fff525b8cbc995c304304e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
симферополь, пробки в симферополе, новости крыма, крым, дороги, дороги крыма
Симферополь сковали 7-балльные пробки
Пробки в Симферополе достигли 7 баллов
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. Пробки в Симферополе достигли 7 баллов, об этом сообщает сервис Яндекс.Пробки.
Заторы на улицах города стали скапливаться с 18 часов и к 19 достигли семибалльных значений. Стоят улицы Воровского, Александра Невского, Павленко, бульвар Франко, Киевская, проспект Кирова. Также проезд затруднен по улицам Маяковского, Толстого, бульвару Ленина.
На пересечении проспекта Кирова с улицей Самокиша на онлайн-карте отмечено ДТП.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.