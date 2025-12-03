Рейтинг@Mail.ru
Симферополь сковали 7-балльные пробки - РИА Новости Крым, 03.12.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Симферополь сковали 7-балльные пробки
2025-12-03T18:57
2025-12-03T18:57
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. Пробки в Симферополе достигли 7 баллов, об этом сообщает сервис Яндекс.Пробки.Заторы на улицах города стали скапливаться с 18 часов и к 19 достигли семибалльных значений. Стоят улицы Воровского, Александра Невского, Павленко, бульвар Франко, Киевская, проспект Кирова. Также проезд затруднен по улицам Маяковского, Толстого, бульвару Ленина.На пересечении проспекта Кирова с улицей Самокиша на онлайн-карте отмечено ДТП. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Симферополь сковали 7-балльные пробки

Пробки в Симферополе достигли 7 баллов

18:57 03.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. Пробки в Симферополе достигли 7 баллов, об этом сообщает сервис Яндекс.Пробки.
Заторы на улицах города стали скапливаться с 18 часов и к 19 достигли семибалльных значений. Стоят улицы Воровского, Александра Невского, Павленко, бульвар Франко, Киевская, проспект Кирова. Также проезд затруднен по улицам Маяковского, Толстого, бульвару Ленина.
На пересечении проспекта Кирова с улицей Самокиша на онлайн-карте отмечено ДТП.
