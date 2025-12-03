Силуанов спрогнозировал ускорение экономического роста в РФ в 2026 году

https://crimea.ria.ru/20251203/siluanov-sprognoziroval-uskorenie-ekonomicheskogo-rosta-v-rf-v-2026-godu-1151370215.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В 2026 году в России ожидается более активный экономический рост. Об этом в эфире радио РБК заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.По его словам, динамика будет усиливаться по мере снижения ключевой ставки и расширения инвестиционной активности.Он также добавил, что влияние курса рубля на бюджетный баланс будет зависеть от процентных ставок. Силуанов подчеркнул, что текущий диапазон курса выглядит устойчивым и может сохраниться в дальнейшем, поскольку, по оценке Минфина, является "более-менее сбалансированным".Накануне на пленарном заседании инвестиционного форума "Россия зовет!" президент РФ Владимир Путин заявил, что состояние государственных финансов России остается стабильным. По его словам, своевременно принятые решения по части доходов и расходов федерального бюджета позволили обеспечить полное финансирование ключевых приоритетов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Годовая инфляция в России к концу декабря будет ниже 6% - ПутинМРОТ в России с 1 января 2026 года составит 27 093 рубля – закон22% НДС за услуги банков – что изменит новый закон для простых россиян

