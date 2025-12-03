Рейтинг@Mail.ru
Силуанов спрогнозировал ускорение экономического роста в РФ в 2026 году - РИА Новости Крым, 03.12.2025
Силуанов спрогнозировал ускорение экономического роста в РФ в 2026 году
Силуанов спрогнозировал ускорение экономического роста в РФ в 2026 году - РИА Новости Крым, 03.12.2025
Силуанов спрогнозировал ускорение экономического роста в РФ в 2026 году
В 2026 году в России ожидается более активный экономический рост. Об этом в эфире радио РБК заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости Крым, 03.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В 2026 году в России ожидается более активный экономический рост. Об этом в эфире радио РБК заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.По его словам, динамика будет усиливаться по мере снижения ключевой ставки и расширения инвестиционной активности.Он также добавил, что влияние курса рубля на бюджетный баланс будет зависеть от процентных ставок. Силуанов подчеркнул, что текущий диапазон курса выглядит устойчивым и может сохраниться в дальнейшем, поскольку, по оценке Минфина, является "более-менее сбалансированным".Накануне на пленарном заседании инвестиционного форума "Россия зовет!" президент РФ Владимир Путин заявил, что состояние государственных финансов России остается стабильным. По его словам, своевременно принятые решения по части доходов и расходов федерального бюджета позволили обеспечить полное финансирование ключевых приоритетов.
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В 2026 году в России ожидается более активный экономический рост. Об этом в эфире радио РБК заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
По его словам, динамика будет усиливаться по мере снижения ключевой ставки и расширения инвестиционной активности.

"Все те меры поддержки, которые через бюджет оказываются, в первую очередь в технологический суверенитет, дадут свое влияние в решении задач экономического роста", – отметил глава Минфина.

Он также добавил, что влияние курса рубля на бюджетный баланс будет зависеть от процентных ставок. Силуанов подчеркнул, что текущий диапазон курса выглядит устойчивым и может сохраниться в дальнейшем, поскольку, по оценке Минфина, является "более-менее сбалансированным".
Накануне на пленарном заседании инвестиционного форума "Россия зовет!" президент РФ Владимир Путин заявил, что состояние государственных финансов России остается стабильным. По его словам, своевременно принятые решения по части доходов и расходов федерального бюджета позволили обеспечить полное финансирование ключевых приоритетов.
