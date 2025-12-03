Рейтинг@Mail.ru
Самолет рейсом Москва-Пхукет экстренно сел после возгорания двигателя - РИА Новости Крым, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251203/samolet-reysom-moskva-pkhuket-ekstrenno-sel-posle-vozgoraniya-dvigatelya-1151394224.html
Самолет рейсом Москва-Пхукет экстренно сел после возгорания двигателя
Самолет рейсом Москва-Пхукет экстренно сел после возгорания двигателя - РИА Новости Крым, 03.12.2025
Самолет рейсом Москва-Пхукет экстренно сел после возгорания двигателя
Самолет Boeing 777 авиакомпании Red Wings рейсом Москва – Пхукет совершил благополучную посадку в Домодедово после того, как на лайнере загорелся двигатель. РИА Новости Крым, 03.12.2025
2025-12-03T23:10
2025-12-03T23:12
аэропорт домодедово
авиация
авиасообщение
происшествия
москва
новости
росавиация
тайланд
пхукет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111790/48/1117904802_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4a9ff9a3e0936ad2502e2579ca2e2357.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Самолет Boeing 777 авиакомпании Red Wings рейсом Москва – Пхукет совершил благополучную посадку в Домодедово после того, как на лайнере загорелся двигатель. Как сообщает Росавиация, самолет совершал рейс на Таиланд из аэропорта Домодедово. На борту находились 425 человек: 13 членов экипажа и 415 пассажиров.Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета, по предварительным данным, из-за проблем с двигателем. Как сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, произошло возгорание левого двигателя, которое было потушено.По данным Росавиации, самолет совершил благополучную посадку в Домодедово в 22:53 мск, никто из находившихся на борту не пострадал.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251105/geroizm-zhivet-v-kazhdom-geroy-rf-yusupov-vstretilsya-s-krymskoy-molodezhyu-1150683644.html
москва
тайланд
пхукет
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111790/48/1117904802_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c1c386ae28cb6e97678998a5d07a058a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аэропорт домодедово, авиация, авиасообщение, происшествия, москва, новости, росавиация, тайланд, пхукет
Самолет рейсом Москва-Пхукет экстренно сел после возгорания двигателя

Самолет рейсом Москва-Пхукет экстренно сел после возгорания двигателя - что известно

23:10 03.12.2025 (обновлено: 23:12 03.12.2025)
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМероприятия, посвященные присвоению аэропорту Домодедово имени М.В. Ломоносова
Мероприятия, посвященные присвоению аэропорту Домодедово имени М.В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Самолет Boeing 777 авиакомпании Red Wings рейсом Москва – Пхукет совершил благополучную посадку в Домодедово после того, как на лайнере загорелся двигатель.
Как сообщает Росавиация, самолет совершал рейс на Таиланд из аэропорта Домодедово. На борту находились 425 человек: 13 членов экипажа и 415 пассажиров.
Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета, по предварительным данным, из-за проблем с двигателем. Как сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, произошло возгорание левого двигателя, которое было потушено.
По данным Росавиации, самолет совершил благополучную посадку в Домодедово в 22:53 мск, никто из находившихся на борту не пострадал.
"Специалисты агентства предварительно классифицировали произошедшее событие, как авиационный инцидент. Его расследованием, а также установлением причин произошедшего займется Центральное МТУ Росавиации", - добавили в ведомстве.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Дамир Юсупов, Герой России - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
5 ноября, 18:44
"Героизм живет в каждом": герой РФ Юсупов встретился с крымской молодежью
 
Аэропорт ДомодедовоАвиацияАвиасообщениеПроисшествияМоскваНовостиРосавиацияТайландПхукет
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:10Самолет рейсом Москва-Пхукет экстренно сел после возгорания двигателя
22:33Режим тишины по украинским переговорам и "Елка желаний" в Крыму: главное
22:30Уиткофф доложил Трампу о продуктивной встрече с Путиным – СМИ
22:05Как арендовать или купить жилье и не попасть в схему мошенников – адвокат
21:48В новых регионах восстановили 69 дорожных мостов и путепроводов
21:28В Крыму объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды
21:14Трое пострадавших на производстве крымчан получили адаптированные авто
20:42Развожаев оценил перспективу строительства тоннеля на Северную сторону
20:23В Севастополе задержали 19-летнего пьяного водителя мотоцикла без прав
20:10Развожаев рассказал о будущем пляжа "Лягушатник" в Балаклаве
19:45Эксперт рассказал о противопоказаниях к вакцинации от гриппа
19:06Прекратить атаки: заявление МИД Венгрии после ударов Киева по танкерам
18:57Симферополь сковали 7-балльные пробки
18:43Как продвигается реставрация Ханского дворца в Бахчисарае
18:16Русский язык на Украине исключили из перечня защищенных
17:52В севастопольской школе выявлены грубые нарушения организации питания
17:37Исключительно между США и РФ: детали переговоров по Украине
17:24Зеленский после скандала поручил сменить состав набсоветов энергокомпаний
17:17В Госдуме предложили смягчить эксперимент по легализации гостевых домов
17:05Напал на пасынка с ножом: жителю Симферополя дали семь лет
Лента новостейМолния