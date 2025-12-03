Самолет рейсом Москва-Пхукет экстренно сел после возгорания двигателя

https://crimea.ria.ru/20251203/samolet-reysom-moskva-pkhuket-ekstrenno-sel-posle-vozgoraniya-dvigatelya-1151394224.html
Самолет Boeing 777 авиакомпании Red Wings рейсом Москва – Пхукет совершил благополучную посадку в Домодедово после того, как на лайнере загорелся двигатель. РИА Новости Крым, 03.12.2025
2025-12-03T23:10
2025-12-03T23:10
2025-12-03T23:12
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Самолет Boeing 777 авиакомпании Red Wings рейсом Москва – Пхукет совершил благополучную посадку в Домодедово после того, как на лайнере загорелся двигатель. Как сообщает Росавиация, самолет совершал рейс на Таиланд из аэропорта Домодедово. На борту находились 425 человек: 13 членов экипажа и 415 пассажиров.Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета, по предварительным данным, из-за проблем с двигателем. Как сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, произошло возгорание левого двигателя, которое было потушено.По данным Росавиации, самолет совершил благополучную посадку в Домодедово в 22:53 мск, никто из находившихся на борту не пострадал.
23:10 03.12.2025 (обновлено: 23:12 03.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Самолет Boeing 777 авиакомпании Red Wings рейсом Москва – Пхукет совершил благополучную посадку в Домодедово после того, как на лайнере загорелся двигатель.
Как сообщает Росавиация, самолет совершал рейс на Таиланд из аэропорта Домодедово. На борту находились 425 человек: 13 членов экипажа и 415 пассажиров.
Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета, по предварительным данным, из-за проблем с двигателем. Как сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, произошло возгорание левого двигателя, которое было потушено.
По данным Росавиации, самолет совершил благополучную посадку в Домодедово в 22:53 мск, никто из находившихся на борту не пострадал.
"Специалисты агентства предварительно классифицировали произошедшее событие, как авиационный инцидент. Его расследованием, а также установлением причин произошедшего займется Центральное МТУ Росавиации", - добавили в ведомстве.
