Самолет рейсом Москва-Пхукет экстренно сел после возгорания двигателя

Самолет Boeing 777 авиакомпании Red Wings рейсом Москва – Пхукет совершил благополучную посадку в Домодедово после того, как на лайнере загорелся двигатель. РИА Новости Крым, 03.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Самолет Boeing 777 авиакомпании Red Wings рейсом Москва – Пхукет совершил благополучную посадку в Домодедово после того, как на лайнере загорелся двигатель. Как сообщает Росавиация, самолет совершал рейс на Таиланд из аэропорта Домодедово. На борту находились 425 человек: 13 членов экипажа и 415 пассажиров.Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета, по предварительным данным, из-за проблем с двигателем. Как сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, произошло возгорание левого двигателя, которое было потушено.По данным Росавиации, самолет совершил благополучную посадку в Домодедово в 22:53 мск, никто из находившихся на борту не пострадал.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

