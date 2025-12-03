Рейтинг@Mail.ru
Русский язык на Украине исключили из перечня защищенных - РИА Новости Крым, 03.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251203/russkiy-yazyk-na-ukraine-isklyuchili-iz-perechnya-zaschischennykh-1151389738.html
Русский язык на Украине исключили из перечня защищенных
Русский язык на Украине исключили из перечня защищенных - РИА Новости Крым, 03.12.2025
Русский язык на Украине исключили из перечня защищенных
На Украине официально исключили русский язык из перечня защищенных Европейской языковой хартией, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Верховной рады... РИА Новости Крым, 03.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. На Украине официально исключили русский язык из перечня защищенных Европейской языковой хартией, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Верховной рады Владимира Вятровича. Соответствующий закон принят.Он также уточнил, что среди защищенных языков урумский, румейский, ромский, чешский, крымчакский, караимский и идиш.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
новости, русский язык, украина
Русский язык на Украине исключили из перечня защищенных

Русский язык на Украине исключен из перечня защищенных Европейской языковой хартией

18:16 03.12.2025
 
© РИА Новости . Андрей Иглов / Перейти в фотобанкПоследняя партия из 567 тысяч учебников для крымских школ прибыла в Симферополь
Последняя партия из 567 тысяч учебников для крымских школ прибыла в Симферополь - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости . Андрей Иглов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. На Украине официально исключили русский язык из перечня защищенных Европейской языковой хартией, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Верховной рады Владимира Вятровича. Соответствующий закон принят.
"Русский язык больше не защищен на Украине Европейской хартией языков. Верховная рада 264 голосами приняла в целом законопроект, которым одобрила правильный перевод хартии и изъяла из ратификационного закона русский и несуществующий молдавский языки. Вместо этого действие хартии сохранено для всех других языков, которых она касалась до сих пор", – написал парламентарий на своей странице в соцсети Facebook*.
Он также уточнил, что среди защищенных языков урумский, румейский, ромский, чешский, крымчакский, караимский и идиш.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
