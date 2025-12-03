https://crimea.ria.ru/20251203/russkiy-yazyk-na-ukraine-isklyuchili-iz-perechnya-zaschischennykh-1151389738.html
Русский язык на Украине исключили из перечня защищенных
Русский язык на Украине исключили из перечня защищенных - РИА Новости Крым, 03.12.2025
Русский язык на Украине исключили из перечня защищенных
На Украине официально исключили русский язык из перечня защищенных Европейской языковой хартией, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Верховной рады... РИА Новости Крым, 03.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. На Украине официально исключили русский язык из перечня защищенных Европейской языковой хартией, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Верховной рады Владимира Вятровича. Соответствующий закон принят.Он также уточнил, что среди защищенных языков урумский, румейский, ромский, чешский, крымчакский, караимский и идиш.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Русский язык на Украине исключили из перечня защищенных
Русский язык на Украине исключен из перечня защищенных Европейской языковой хартией
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. На Украине официально исключили русский язык из перечня защищенных Европейской языковой хартией, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Верховной рады Владимира Вятровича. Соответствующий закон принят.
"Русский язык больше не защищен на Украине Европейской хартией языков. Верховная рада 264 голосами приняла в целом законопроект, которым одобрила правильный перевод хартии и изъяла из ратификационного закона русский и несуществующий молдавский языки. Вместо этого действие хартии сохранено для всех других языков, которых она касалась до сих пор", – написал парламентарий на своей странице в соцсети Facebook*.
Он также уточнил, что среди защищенных языков урумский, румейский, ромский, чешский, крымчакский, караимский и идиш.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
