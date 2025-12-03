https://crimea.ria.ru/20251203/rubio-nazval-edinstvennuyu-vozmozhnost-uregulirovaniya-konflikta-na-ukraine-1151369734.html

Рубио назвал единственную возможность урегулирования конфликта на Украине

Рубио назвал единственную возможность урегулирования конфликта на Украине

2025-12-03T09:30

2025-12-03T09:30

2025-12-03T09:31

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Мир на Украине невозможен без диалога с Россией, сейчас стороны достигли определенного прогресса, но пока этого недостаточно. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил госсекретарь США Марко Рубио, отметив, что окончательное решение будет за президентом РФ Владимиром Путиным.В ходе переговоров России и США по Украине на сегодняшний день достигнут некоторый прогресс, однако для завершения конфликта этого недостаточно, сказал Рубио."Но, я надеюсь, это изменится", – заметил американский дипломат.По словам Рубио, хотя "это не война США и американские солдаты на Украине не воюют", Соединенные Штаты вовлечены в процесс урегулирования конфликта потому, что они "единственные, кому это под силу"."Европейские страны? Этого не может сделать никто не в мире", – заявил Рубио.По его словам, США будут делать все возможное, чтобы экономика Украины по окончании конфликта процветала, демонстрируя "историю успеха".Однако в отличие от администрации предыдущего президента США Дожозефа Байдена, нынешняя власть в Америке стремится к миру с учетом позиций и РФ, и Украины, поскольку "невозможно положить конец войне между Россией и Украиной, не разговаривая с Россией"."Были иррациональные люди, вовлеченные в этот вопрос, которые считали, что говорить нужно только с украинской стороной... Но мы должны разговаривать с обеими сторонами. Мы пытаемся понять, возможно ли прекратить конфликт таким образом, чтобы защитить будущее Украины, с которым согласились бы обе стороны ", – сказал Рубио.Он добавил, что, хотя переговорный процесс идет в нужном направлении и определенные промежуточные соглашения имеют место, в конечном счете решение со стороны России может принимать только президент Владимир Путин, "а не его советники".Госсекретарь США отказался назвать конкретную дату, до которой, на его взгляд, могло бы быть достигнуто соглашение о завершении конфликта. И отметил, что ключевым пунктом спора в переговорах на данный момент является находящаяся пока еще под контролем киевского режима часть территории Донецкой Народной Республики."То, из-за чего... сейчас спорят, это пространство примерно в 30-50 километров и 20% Донецкой области, которые остаются (под контролем Киева – ред.). Мы пытались выяснить, и, я думаю, добились некоторого прогресса, с чем украинцы могут жить, что даст им гарантии безопасности на будущее", – сказал Рубио.Он подчеркнул, что США не могли бы вечно финансировать Украину, как некоторые думали, потому что "это нереалистично и этого не произойдет"."У нас есть миллион вещей в мире, на которых нужно сосредоточиться, как стране", – сказал американский дипломат.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:О чем говорили Путин и Уиткофф в Москве – главное Не мечтайте о Крыме: кому Захарова адресовала предупреждение Мирный план по Украине: эксперт назвал главные риски

Новости

