Рейтинг@Mail.ru
Рубио назвал единственную возможность урегулирования конфликта на Украине - РИА Новости Крым, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251203/rubio-nazval-edinstvennuyu-vozmozhnost-uregulirovaniya-konflikta-na-ukraine-1151369734.html
Рубио назвал единственную возможность урегулирования конфликта на Украине
Рубио назвал единственную возможность урегулирования конфликта на Украине - РИА Новости Крым, 03.12.2025
Рубио назвал единственную возможность урегулирования конфликта на Украине
Мир на Украине невозможен без диалога с Россией, сейчас стороны достигли определенного прогресса, но пока этого недостаточно. Об этом в интервью телеканалу Fox... РИА Новости Крым, 03.12.2025
2025-12-03T09:30
2025-12-03T09:31
марко рубио
владимир путин (политик)
переговоры
сша
россия
украина
политика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/12/1145781371_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_a2b64cf79a76a118e41360b833f942b5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Мир на Украине невозможен без диалога с Россией, сейчас стороны достигли определенного прогресса, но пока этого недостаточно. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил госсекретарь США Марко Рубио, отметив, что окончательное решение будет за президентом РФ Владимиром Путиным.В ходе переговоров России и США по Украине на сегодняшний день достигнут некоторый прогресс, однако для завершения конфликта этого недостаточно, сказал Рубио."Но, я надеюсь, это изменится", – заметил американский дипломат.По словам Рубио, хотя "это не война США и американские солдаты на Украине не воюют", Соединенные Штаты вовлечены в процесс урегулирования конфликта потому, что они "единственные, кому это под силу"."Европейские страны? Этого не может сделать никто не в мире", – заявил Рубио.По его словам, США будут делать все возможное, чтобы экономика Украины по окончании конфликта процветала, демонстрируя "историю успеха".Однако в отличие от администрации предыдущего президента США Дожозефа Байдена, нынешняя власть в Америке стремится к миру с учетом позиций и РФ, и Украины, поскольку "невозможно положить конец войне между Россией и Украиной, не разговаривая с Россией"."Были иррациональные люди, вовлеченные в этот вопрос, которые считали, что говорить нужно только с украинской стороной... Но мы должны разговаривать с обеими сторонами. Мы пытаемся понять, возможно ли прекратить конфликт таким образом, чтобы защитить будущее Украины, с которым согласились бы обе стороны ", – сказал Рубио.Он добавил, что, хотя переговорный процесс идет в нужном направлении и определенные промежуточные соглашения имеют место, в конечном счете решение со стороны России может принимать только президент Владимир Путин, "а не его советники".Госсекретарь США отказался назвать конкретную дату, до которой, на его взгляд, могло бы быть достигнуто соглашение о завершении конфликта. И отметил, что ключевым пунктом спора в переговорах на данный момент является находящаяся пока еще под контролем киевского режима часть территории Донецкой Народной Республики."То, из-за чего... сейчас спорят, это пространство примерно в 30-50 километров и 20% Донецкой области, которые остаются (под контролем Киева – ред.). Мы пытались выяснить, и, я думаю, добились некоторого прогресса, с чем украинцы могут жить, что даст им гарантии безопасности на будущее", – сказал Рубио.Он подчеркнул, что США не могли бы вечно финансировать Украину, как некоторые думали, потому что "это нереалистично и этого не произойдет"."У нас есть миллион вещей в мире, на которых нужно сосредоточиться, как стране", – сказал американский дипломат.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:О чем говорили Путин и Уиткофф в Москве – главное Не мечтайте о Крыме: кому Захарова адресовала предупреждение Мирный план по Украине: эксперт назвал главные риски
сша
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/12/1145781371_36:0:947:683_1920x0_80_0_0_0c7ba998855469fd72af626af215d859.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
марко рубио, владимир путин (политик), переговоры, сша, россия, украина, политика, новости
Рубио назвал единственную возможность урегулирования конфликта на Украине

Без диалога с Россией мир на Украине невозможен – Рубио

09:30 03.12.2025 (обновлено: 09:31 03.12.2025)
 
© AP Photo Julien de RosaГосударственный секретарь США Марко Рубио
Государственный секретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© AP Photo Julien de Rosa
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Мир на Украине невозможен без диалога с Россией, сейчас стороны достигли определенного прогресса, но пока этого недостаточно. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил госсекретарь США Марко Рубио, отметив, что окончательное решение будет за президентом РФ Владимиром Путиным.
В ходе переговоров России и США по Украине на сегодняшний день достигнут некоторый прогресс, однако для завершения конфликта этого недостаточно, сказал Рубио.
"Но, я надеюсь, это изменится", – заметил американский дипломат.
По словам Рубио, хотя "это не война США и американские солдаты на Украине не воюют", Соединенные Штаты вовлечены в процесс урегулирования конфликта потому, что они "единственные, кому это под силу".
"Европейские страны? Этого не может сделать никто не в мире", – заявил Рубио.
По его словам, США будут делать все возможное, чтобы экономика Украины по окончании конфликта процветала, демонстрируя "историю успеха".
Однако в отличие от администрации предыдущего президента США Дожозефа Байдена, нынешняя власть в Америке стремится к миру с учетом позиций и РФ, и Украины, поскольку "невозможно положить конец войне между Россией и Украиной, не разговаривая с Россией".
"Были иррациональные люди, вовлеченные в этот вопрос, которые считали, что говорить нужно только с украинской стороной... Но мы должны разговаривать с обеими сторонами. Мы пытаемся понять, возможно ли прекратить конфликт таким образом, чтобы защитить будущее Украины, с которым согласились бы обе стороны ", – сказал Рубио.
Он добавил, что, хотя переговорный процесс идет в нужном направлении и определенные промежуточные соглашения имеют место, в конечном счете решение со стороны России может принимать только президент Владимир Путин, "а не его советники".

"Только Путин может положить конец этому конфликту со стороны России", – цитирует Рубио "Интерфакс".

Госсекретарь США отказался назвать конкретную дату, до которой, на его взгляд, могло бы быть достигнуто соглашение о завершении конфликта. И отметил, что ключевым пунктом спора в переговорах на данный момент является находящаяся пока еще под контролем киевского режима часть территории Донецкой Народной Республики.
"То, из-за чего... сейчас спорят, это пространство примерно в 30-50 километров и 20% Донецкой области, которые остаются (под контролем Киева – ред.). Мы пытались выяснить, и, я думаю, добились некоторого прогресса, с чем украинцы могут жить, что даст им гарантии безопасности на будущее", – сказал Рубио.
Он подчеркнул, что США не могли бы вечно финансировать Украину, как некоторые думали, потому что "это нереалистично и этого не произойдет".
"У нас есть миллион вещей в мире, на которых нужно сосредоточиться, как стране", – сказал американский дипломат.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
О чем говорили Путин и Уиткофф в Москве – главное
Не мечтайте о Крыме: кому Захарова адресовала предупреждение
Мирный план по Украине: эксперт назвал главные риски
 
Марко РубиоВладимир Путин (политик)ПереговорыСШАРоссияУкраинаПолитикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:03Более 70 улиц в Керчи остались без воды
10:59ВТБ: отток средств со сберегательных в инвестинструменты усилится
10:52Удары по Украине сегодня: в Одессе поражен объект энергетики
10:44Две 8-летние девочки на самокате попали под машину в Крыму
10:40В Японии признали правду о жителях Крыма и Донбасса
10:11В Алуште вводят графики подачи воды
10:05Правительство выполнило план по продаже госактивов более чем на 80%
09:56На Черноморское побережье обрушатся смерчи
09:48В МИД назвали цель заявлений об "упреждающих ударах" НАТО по России
09:41Силуанов спрогнозировал ускорение экономического роста в РФ в 2026 году
09:30Рубио назвал единственную возможность урегулирования конфликта на Украине
09:16Севастополь стал лидером среди городов России по качеству жизни
08:59День неизвестного солдата – в России отмечают памятную дату
08:47Запретить импорт газа из России: в ЕС приняли предварительное соглашение
08:39Политический порядок в Киеве дал трещину: поможет ли это переговорам
08:10Мощная магнитная буря снова идет к Земле: когда ждать космического удара
07:46В Крыму подешевели электрокары
07:26Резервуары с топливом повреждены ударами ВСУ в Воронежской области
07:17102 беспилотника сбили над Россией за ночь
07:08Россияне выбирают малые города Крыма для зимнего отдыха
Лента новостейМолния