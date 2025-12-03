https://crimea.ria.ru/20251203/razvozhaev-rasskazal-o-buduschem-plyazha-lyagushatnik-v-balaklave-1151393149.html

Развожаев рассказал о будущем пляжа "Лягушатник" в Балаклаве

Развожаев рассказал о будущем пляжа "Лягушатник" в Балаклаве - РИА Новости Крым, 03.12.2025

Развожаев рассказал о будущем пляжа "Лягушатник" в Балаклаве

После реконструкции набережной Назукина в Балаклаве и строительства яхтенной марины для местных жителей и гостей города останется возможность искупаться в море... РИА Новости Крым, 03.12.2025

2025-12-03T20:10

2025-12-03T20:10

2025-12-03T20:10

михаил развожаев

севастополь

новости севастополя

крым

новости крыма

пляжи

балаклава

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0e/1147199046_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_bbb2ccbcfcb60baf3ea8812a596af5a7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. После реконструкции набережной Назукина в Балаклаве и строительства яхтенной марины для местных жителей и гостей города останется возможность искупаться в море и отдохнуть, так называемый пляж "Лягушатник" будет сохранен. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ходе прямой линии с жителями города, которую транслировал телеканал СТВ."Возможность окунуться в бухте должна сохраниться... Мы договорились со строителями, что мы внесем изменения в проект благоустройства. Там в этом месте будет оборудована бесплатная общедоступная зона с шезлонгами, куда люди могут спокойно прийти и бесплатно на этой территории отдыхать. Но так как востребован еще и спуск в воду, то мы там выделим специальную зону, сделаем там качественные спуски в воду под потребность балаклавцев, кто привык использовать бухту для купания", - сказал градоначальник.Развожаев также добавил, что в Балаклавской бухте будет создана необходимая инфраструктура. В частности, будет ходить катер, который будет доставлять местных жителей и гостей на ближайшие пляжи "Золотой", "Серебряный" и "Мраморный". При этом планируется, что для балаклавцев будут предусмотрены существенные скидки.Ранее губернатор сообщил, что городской архитектурный совет поддержал проекты строительства гостиниц на набережной Назукина в Балаклаве в составе будущей яхтенной марины.Яхтенная марина в Балаклаве строится в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя по поручению президента России Владимира Путина. Концепция нового объекта предполагает создание стоянки на 600 судов, всей необходимой инфраструктуры и организации нового общественного пространства.Проект, в частности, предполагает реконструкцию двух набережных – Таврической и Назукина, а также переоборудование пляжей, обустройство пешеходных зон и велосипедных дорожек, замену старых инженерных сетей, решение проблемы КОС.О планах включения курорта "Балаклава" в Севастополе в проект "Пять морей и озеро Байкал" сообщалось в марте. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин. Это даст региону три тысячи рабочих мест.Проект направлен на строительство 12 крупных морских курортов в 10 субъектах РФ. Он позволит увеличить номерной фонд на 77 тысяч, создать более 90 тысяч новых рабочих мест и привлечь около 10 миллионов дополнительных туристов в год.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

крым

балаклава

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, севастополь, новости севастополя, крым, новости крыма, пляжи, балаклава