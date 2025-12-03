https://crimea.ria.ru/20251203/razvozhaev-otsenil-perspektivu-stroitelstva-tonnelya-na-severnuyu-storonu-1151393476.html
Развожаев оценил перспективу строительства тоннеля на Северную сторону
Развожаев оценил перспективу строительства тоннеля на Северную сторону - РИА Новости Крым, 03.12.2025
Развожаев оценил перспективу строительства тоннеля на Северную сторону
Строительство транспортного тоннеля под Севастопольской бухтой, который свяжет Южную и Северную части города, является "планом не сегодняшнего и не завтрашнего... РИА Новости Крым, 03.12.2025
2025-12-03T20:42
2025-12-03T20:42
2025-12-03T20:42
михаил развожаев
севастополь
новости севастополя
северная сторона
строительство
генплан севастополя
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/03/1127326619_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_f30ef67aa7ba4899d04259ef570d6793.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Строительство транспортного тоннеля под Севастопольской бухтой, который свяжет Южную и Северную части города, является "планом не сегодняшнего и не завтрашнего дня, а далекого будущего". Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ходе прямой линии с жителями города, которую транслировал телеканал СТВ.Строительство тоннеля под Севастопольской бухтой предусмотрено Генпланом Севастополя, утвержденным в феврале 2025 года.Отвечая на вопрос о перспективах развития Северной стороны, губернатор отметил, что у этой части города имеется огромный потенциал."С развитием КРТ (комплексного развития территорий – ред.), жилищного строительства и цивилизованным освоением береговой линии Северная сторона, уверен, станет такой же популярной, и более современный город там будет формироваться… Мы прекрасно понимаем, как развивать инфраструктуру, энергетику, воду, газ и все остальные направления", - добавил градоначальник.Севастопольская бухта шириной около километра делит город на две части – Южную и Северную. Сообщение между ними осуществляется с помощью катеров и паромов, которые не ходят ночью, а также в штормовую погоду. В случае угрозы вражеских атак морской транспорт также приостанавливает движение. Альтернативный маршрут протяженностью около 30 км проходит через город Инкерман. Местные жители и многие специалисты неоднократно говорили о необходимости строительства моста или тоннеля через бухту, чтобы связать стабильным транспортным сообщением две части города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/03/1127326619_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_e633afd8289c0e270b2c7ee3e6fad1d4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил развожаев, севастополь, новости севастополя, северная сторона, строительство, генплан севастополя, крым, новости крыма
Развожаев оценил перспективу строительства тоннеля на Северную сторону
Развожаев: строительство тоннеля под Севастопольской бухтой – это далекое будущее
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Строительство транспортного тоннеля под Севастопольской бухтой, который свяжет Южную и Северную части города, является "планом не сегодняшнего и не завтрашнего дня, а далекого будущего". Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ходе прямой линии с жителями города, которую транслировал телеканал СТВ.
Строительство тоннеля под Севастопольской бухтой предусмотрено
Генпланом Севастополя, утвержденным в феврале 2025 года.
"Понятно, что это планы не сегодняшнего и даже не завтрашнего дня… Тоннель рано или поздно появится. Это совершенно сократит дистанцию между двумя частями города, разделенными бухтой. Конечно, это далекое будущее, но все равно это рано или позно случится", - сказал Развожаев.
Отвечая на вопрос о перспективах развития Северной стороны, губернатор отметил, что у этой части города имеется огромный потенциал.
"С развитием КРТ (комплексного развития территорий – ред.), жилищного строительства и цивилизованным освоением береговой линии Северная сторона, уверен, станет такой же популярной, и более современный город там будет формироваться… Мы прекрасно понимаем, как развивать инфраструктуру, энергетику, воду, газ и все остальные направления", - добавил градоначальник.
Севастопольская бухта шириной около километра делит город на две части – Южную и Северную. Сообщение между ними осуществляется с помощью катеров и паромов, которые не ходят ночью, а также в штормовую погоду. В случае угрозы вражеских атак морской транспорт также приостанавливает движение. Альтернативный маршрут протяженностью около 30 км проходит через город Инкерман. Местные жители и многие специалисты неоднократно говорили о необходимости строительства моста или тоннеля через бухту, чтобы связать стабильным транспортным сообщением две части города.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.