Развожаев оценил перспективу строительства тоннеля на Северную сторону

Развожаев оценил перспективу строительства тоннеля на Северную сторону - РИА Новости Крым, 03.12.2025

Развожаев оценил перспективу строительства тоннеля на Северную сторону

Строительство транспортного тоннеля под Севастопольской бухтой, который свяжет Южную и Северную части города, является "планом не сегодняшнего и не завтрашнего... РИА Новости Крым, 03.12.2025

2025-12-03T20:42

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Строительство транспортного тоннеля под Севастопольской бухтой, который свяжет Южную и Северную части города, является "планом не сегодняшнего и не завтрашнего дня, а далекого будущего". Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ходе прямой линии с жителями города, которую транслировал телеканал СТВ.Строительство тоннеля под Севастопольской бухтой предусмотрено Генпланом Севастополя, утвержденным в феврале 2025 года.Отвечая на вопрос о перспективах развития Северной стороны, губернатор отметил, что у этой части города имеется огромный потенциал."С развитием КРТ (комплексного развития территорий – ред.), жилищного строительства и цивилизованным освоением береговой линии Северная сторона, уверен, станет такой же популярной, и более современный город там будет формироваться… Мы прекрасно понимаем, как развивать инфраструктуру, энергетику, воду, газ и все остальные направления", - добавил градоначальник.Севастопольская бухта шириной около километра делит город на две части – Южную и Северную. Сообщение между ними осуществляется с помощью катеров и паромов, которые не ходят ночью, а также в штормовую погоду. В случае угрозы вражеских атак морской транспорт также приостанавливает движение. Альтернативный маршрут протяженностью около 30 км проходит через город Инкерман. Местные жители и многие специалисты неоднократно говорили о необходимости строительства моста или тоннеля через бухту, чтобы связать стабильным транспортным сообщением две части города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

