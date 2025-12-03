https://crimea.ria.ru/20251203/rayon-evpatorii-obestochen--kogda-ustranyat-polomku-1151383709.html

Район Евпатории обесточен – когда устранят поломку

Район Евпатории обесточен – когда устранят поломку - РИА Новости Крым, 03.12.2025

Район Евпатории обесточен – когда устранят поломку

Больше 20 улиц и переулков Евпатории остались обесточены из-за аварийной ситуации на линии электропередачи. Об этом после 15 часов сообщили на предприятии... РИА Новости Крым, 03.12.2025

2025-12-03T15:57

2025-12-03T15:57

2025-12-03T16:07

евпатория

новости крыма

электричество

электроэнергия

электросети крыма

гуп рк "крымэнерго"

отключение электроэнергии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/03/1146908537_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_6cc2ac1de7014ad8e2c28388fe9983f8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Больше 20 улиц и переулков Евпатории остались обесточены из-за аварийной ситуации на линии электропередачи. Об этом после 15 часов сообщили на предприятии "Крымэнерго".Энергетики уточнили, что без электроснабжения остались улицы Больничная, Военная, Дмитрия Ульянова, Интернациональная, Заводская, Линейная, Металлистов (Татарская), Просмушкиных, Сборная, Степовая (Миллера) и Трудовая.Также из-за аварии на линии света нет на переулках Военный, Заводской, Интернациональный, Кривой, Сквозной, Степовой, Пролетный, Просмушкиных и прилегающих к ним улиц и переулков."Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", – добавили на предприятии "Крымэнерго".Накануне в Крыму было объявлено экстренное штормовое предупреждение из-за сильных дождей в центральных, южных и восточных районах. В связи с этим энергетики Крыма перешли на режим повышенной готовности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:500 километров линий освещения и тысячи опор смонтировали в СевастополеВ Крыму заменят 250 трансформаторных подстанций в 2026 годуКрымские энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды

евпатория

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евпатория, новости крыма, электричество, электроэнергия, электросети крыма, гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии