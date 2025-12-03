Рейтинг@Mail.ru
Район Евпатории обесточен – когда устранят поломку - РИА Новости Крым, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251203/rayon-evpatorii-obestochen--kogda-ustranyat-polomku-1151383709.html
Район Евпатории обесточен – когда устранят поломку
Район Евпатории обесточен – когда устранят поломку - РИА Новости Крым, 03.12.2025
Район Евпатории обесточен – когда устранят поломку
Больше 20 улиц и переулков Евпатории остались обесточены из-за аварийной ситуации на линии электропередачи. Об этом после 15 часов сообщили на предприятии... РИА Новости Крым, 03.12.2025
2025-12-03T15:57
2025-12-03T16:07
евпатория
новости крыма
электричество
электроэнергия
электросети крыма
гуп рк "крымэнерго"
отключение электроэнергии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/03/1146908537_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_6cc2ac1de7014ad8e2c28388fe9983f8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Больше 20 улиц и переулков Евпатории остались обесточены из-за аварийной ситуации на линии электропередачи. Об этом после 15 часов сообщили на предприятии "Крымэнерго".Энергетики уточнили, что без электроснабжения остались улицы Больничная, Военная, Дмитрия Ульянова, Интернациональная, Заводская, Линейная, Металлистов (Татарская), Просмушкиных, Сборная, Степовая (Миллера) и Трудовая.Также из-за аварии на линии света нет на переулках Военный, Заводской, Интернациональный, Кривой, Сквозной, Степовой, Пролетный, Просмушкиных и прилегающих к ним улиц и переулков."Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", – добавили на предприятии "Крымэнерго".Накануне в Крыму было объявлено экстренное штормовое предупреждение из-за сильных дождей в центральных, южных и восточных районах. В связи с этим энергетики Крыма перешли на режим повышенной готовности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:500 километров линий освещения и тысячи опор смонтировали в СевастополеВ Крыму заменят 250 трансформаторных подстанций в 2026 годуКрымские энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды
евпатория
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/03/1146908537_223:167:1280:960_1920x0_80_0_0_83656136dda913c646c4add0f6a7877b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евпатория, новости крыма, электричество, электроэнергия, электросети крыма, гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии
Район Евпатории обесточен – когда устранят поломку

В Евпатории из-за аварии обесточены больше 20 улиц и переулков

15:57 03.12.2025 (обновлено: 16:07 03.12.2025)
 
© Администрация Херсонской областиЛЭП
ЛЭП
© Администрация Херсонской области
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Больше 20 улиц и переулков Евпатории остались обесточены из-за аварийной ситуации на линии электропередачи. Об этом после 15 часов сообщили на предприятии "Крымэнерго".
"В Евпатории в связи с аварийным отключением без энергоснабжения остались 11 улиц и 8 переулков", – сказано в сообщении.
Энергетики уточнили, что без электроснабжения остались улицы Больничная, Военная, Дмитрия Ульянова, Интернациональная, Заводская, Линейная, Металлистов (Татарская), Просмушкиных, Сборная, Степовая (Миллера) и Трудовая.
Также из-за аварии на линии света нет на переулках Военный, Заводской, Интернациональный, Кривой, Сквозной, Степовой, Пролетный, Просмушкиных и прилегающих к ним улиц и переулков.
"Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", – добавили на предприятии "Крымэнерго".
Накануне в Крыму было объявлено экстренное штормовое предупреждение из-за сильных дождей в центральных, южных и восточных районах. В связи с этим энергетики Крыма перешли на режим повышенной готовности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
500 километров линий освещения и тысячи опор смонтировали в Севастополе
В Крыму заменят 250 трансформаторных подстанций в 2026 году
Крымские энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды
 
ЕвпаторияНовости КрымаЭлектричествоЭлектроэнергияЭлектросети КрымаГУП РК "Крымэнерго"Отключение электроэнергии
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:55Спортсмен из Крыма взял медаль на первенстве мира по кекусинкан
16:40В Крыму объявили в розыск подозреваемого в убийстве 12-летнего ребенка
16:30В Севастополе женщину будут судить за повреждение исторического объекта
16:25Путин и Симоньян примут участие в открытии телеканала RT India
16:22Медик из Севастополя спас парня на улице
16:10Путин исполнит мечты трех ребят в рамках акции "Елка желаний"
16:03Путин вручил награду "Волонтер года" участнице сбора нефти в Анапе
15:57Район Евпатории обесточен – когда устранят поломку
15:48В Евпатории появится новый музейный комплекс на основе монумента десанту
15:37Убил жену и скрыл тело: в Крыму задержали подозреваемого
15:29Конфискация российских активов: почему ЕС активизировал процесс
15:16ЕК предложила выделить Украине 165 млрд евро из замороженных активов РФ
15:04Твори добро: РИА Новости Крым запускает акцию "Елка желаний"
14:49Пьянов: ВТБ внедряет ИИ в кредитные процедуры и создает робото-советников
14:19Чиновника МО взяли за взятки при технадзоре военных авто в Крыму
13:53Что показала встреча Путина и Уиткоффа в Москве – мнение
13:42Участники СВО смогут бесплатно получить второе образование – закон
13:23В Кремле призвали к режиму тишины по украинским переговорам
13:07В Севастополе многодетным семьям помогают оплатить ипотеку
12:56В Крыму создана Ассоциация гостевых домов – для чего это нужно
Лента новостейМолния