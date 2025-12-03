https://crimea.ria.ru/20251203/rayon-evpatorii-obestochen--kogda-ustranyat-polomku-1151383709.html
Район Евпатории обесточен – когда устранят поломку
Район Евпатории обесточен – когда устранят поломку - РИА Новости Крым, 03.12.2025
Район Евпатории обесточен – когда устранят поломку
Больше 20 улиц и переулков Евпатории остались обесточены из-за аварийной ситуации на линии электропередачи. Об этом после 15 часов сообщили на предприятии...
2025-12-03T15:57
2025-12-03T15:57
2025-12-03T16:07
Район Евпатории обесточен – когда устранят поломку
В Евпатории из-за аварии обесточены больше 20 улиц и переулков
15:57 03.12.2025 (обновлено: 16:07 03.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Больше 20 улиц и переулков Евпатории остались обесточены из-за аварийной ситуации на линии электропередачи. Об этом после 15 часов сообщили на предприятии "Крымэнерго".
"В Евпатории в связи с аварийным отключением без энергоснабжения остались 11 улиц и 8 переулков", – сказано в сообщении.
Энергетики уточнили, что без электроснабжения остались улицы Больничная, Военная, Дмитрия Ульянова, Интернациональная, Заводская, Линейная, Металлистов (Татарская), Просмушкиных, Сборная, Степовая (Миллера) и Трудовая.
Также из-за аварии на линии света нет на переулках Военный, Заводской, Интернациональный, Кривой, Сквозной, Степовой, Пролетный, Просмушкиных и прилегающих к ним улиц и переулков.
"Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", – добавили на предприятии "Крымэнерго".
Накануне в Крыму было объявлено экстренное штормовое предупреждение
из-за сильных дождей в центральных, южных и восточных районах. В связи с этим энергетики Крыма перешли на режим повышенной готовности
.
