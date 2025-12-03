https://crimea.ria.ru/20251203/pyanov-vtb-vnedryaet-ii-v-kreditnye-protsedury-i-sozdaet-roboto-sovetnikov-1151378435.html

Пьянов: ВТБ внедряет ИИ в кредитные процедуры и создает робото-советников

Пьянов: ВТБ внедряет ИИ в кредитные процедуры и создает робото-советников - РИА Новости Крым, 03.12.2025

Пьянов: ВТБ внедряет ИИ в кредитные процедуры и создает робото-советников

ВТБ активно, но выборочно внедряет искусственный интеллект в банковские процессы, фокусируясь на экономически окупаемых направлениях, сообщил первый зампред... РИА Новости Крым, 03.12.2025

2025-12-03T14:49

2025-12-03T14:49

2025-12-03T14:49

втб

банк

искусственный интеллект

финансы

кредит

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/03/1151378156_0:103:1280:823_1920x0_80_0_0_89dd9690ce75b89124e4b224f8ef4ef7.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. ВТБ активно, но выборочно внедряет искусственный интеллект в банковские процессы, фокусируясь на экономически окупаемых направлениях, сообщил первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов в интервью "России 24" на полях инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".По его словам, одним из ключевых сегментов для внедрения ИИ стала кредитная процедура. Решения по розничным займам, а также кредитам для малого и частично среднего бизнеса все чаще принимаются не сотрудником, а на основе анализа данных алгоритмами. Это позволяет быстро и эффективно обрабатывать массовые заявки на небольшие суммы, где потенциальная ошибка будет незначительной.При этом он отметил, что ИИ остается дорогостоящим инструментом, поэтому банк сосредоточен на сегментах с высокой и быстрой окупаемостью. Кредитный скоринг для массовых продуктов и роботизированные инвестиционные консультации были определены как именно такие области, где технологии уже сейчас приносят измеримую пользу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, банк, искусственный интеллект, финансы, кредит, общество