Пьянов: ВТБ внедряет ИИ в кредитные процедуры и создает робото-советников
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. ВТБ активно, но выборочно внедряет искусственный интеллект в банковские процессы, фокусируясь на экономически окупаемых направлениях, сообщил первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов в интервью "России 24" на полях инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".По его словам, одним из ключевых сегментов для внедрения ИИ стала кредитная процедура. Решения по розничным займам, а также кредитам для малого и частично среднего бизнеса все чаще принимаются не сотрудником, а на основе анализа данных алгоритмами. Это позволяет быстро и эффективно обрабатывать массовые заявки на небольшие суммы, где потенциальная ошибка будет незначительной.При этом он отметил, что ИИ остается дорогостоящим инструментом, поэтому банк сосредоточен на сегментах с высокой и быстрой окупаемостью. Кредитный скоринг для массовых продуктов и роботизированные инвестиционные консультации были определены как именно такие области, где технологии уже сейчас приносят измеримую пользу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. ВТБ активно, но выборочно внедряет искусственный интеллект в банковские процессы, фокусируясь на экономически окупаемых направлениях, сообщил первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов в интервью "России 24" на полях инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".
По его словам, одним из ключевых сегментов для внедрения ИИ стала кредитная процедура. Решения по розничным займам, а также кредитам для малого и частично среднего бизнеса все чаще принимаются не сотрудником, а на основе анализа данных алгоритмами. Это позволяет быстро и эффективно обрабатывать массовые заявки на небольшие суммы, где потенциальная ошибка будет незначительной.
"Вторая область — это создание розничных преимущественно продуктов с так называемыми робо-эдвайзерами, робото-советниками. На любом инвестиционном рынке огромный объем, огромная палитра инвестиционных активов. Каждый частный клиент, например, имеет свою способность и склонность к риску, свои, скажем так, горизонты инвестирования. Если он сообщает роботу-эдвайзеру, робото-советнику эти важные параметры инвестирования, правильная рекомендация этого робото-советника — это конкурентное преимущество", - сказал Пьянов.
При этом он отметил, что ИИ остается дорогостоящим инструментом, поэтому банк сосредоточен на сегментах с высокой и быстрой окупаемостью. Кредитный скоринг для массовых продуктов и роботизированные инвестиционные консультации были определены как именно такие области, где технологии уже сейчас приносят измеримую пользу.
