Путин исполнит мечты трех ребят в рамках акции "Елка желаний" - РИА Новости Крым, 03.12.2025
Путин исполнит мечты трех ребят в рамках акции "Елка желаний"
Путин исполнит мечты трех ребят в рамках акции "Елка желаний" - РИА Новости Крым, 03.12.2025
Путин исполнит мечты трех ребят в рамках акции "Елка желаний"
Президент России Владимир Путин традиционно принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". В среду глава государства посетил... РИА Новости Крым, 03.12.2025
2025-12-03T16:10
2025-12-03T16:10
владимир путин (политик)
новости
россия
елка желаний
новый год
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин традиционно принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". В среду глава государства посетил международный форум "Мы вместе" в Национальном центре "Россия", пообщался с волонтерами и по окончании встречи снял с "Елки желаний" три открытки в виде новогодних шариков с пожеланиями детей.Одно из них от семилетнего Игоря Степаненко из Подмосковья. Он мечтает посетить музей Мирового океана в Калининграде. Пятилетний Тимур Рясной из Ханты-мансийского автономного округа хотел бы попробовать себя в роли сотрудника дорожно-патрульной службы. А девятилетняя Варвара Смахтина из Москвы загадала встретиться с космонавтом из отряда Роскосмоса.Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время исполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.Участие президента России в акции стало традицией. С 2018 года Владимир Путин исполнил 20 новогодних детских желаний.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
владимир путин (политик), новости, россия, елка желаний, новый год
Путин исполнит мечты трех ребят в рамках акции "Елка желаний"

Путин исполнит новогодние мечты трех детей в рамках акции "Елка желаний"

16:10 03.12.2025
 
© Пресс-служба КремляПрезидент России Владимир Путин принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний".
Президент России Владимир Путин принял участие во всероссийской благотворительной акции Елка желаний.
© Пресс-служба Кремля
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин традиционно принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". В среду глава государства посетил международный форум "Мы вместе" в Национальном центре "Россия", пообщался с волонтерами и по окончании встречи снял с "Елки желаний" три открытки в виде новогодних шариков с пожеланиями детей.
Одно из них от семилетнего Игоря Степаненко из Подмосковья. Он мечтает посетить музей Мирового океана в Калининграде. Пятилетний Тимур Рясной из Ханты-мансийского автономного округа хотел бы попробовать себя в роли сотрудника дорожно-патрульной службы. А девятилетняя Варвара Смахтина из Москвы загадала встретиться с космонавтом из отряда Роскосмоса.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время исполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Участие президента России в акции стало традицией. С 2018 года Владимир Путин исполнил 20 новогодних детских желаний.
Владимир Путин (политик)НовостиРоссияЕлка желанийНовый год
 
