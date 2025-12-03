Рейтинг@Mail.ru
Прекратить атаки: заявление МИД Венгрии после ударов Киева по танкерам - РИА Новости Крым, 03.12.2025
Прекратить атаки: заявление МИД Венгрии после ударов Киева по танкерам
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто по окончании заседания глав МИД стран НАТО призвал Киев прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру РФ и российские нефтяные танкеры, чтобы не ставить под угрозу энергоснабжение Венгрии.Таким образом, очевидно, что Украина атакует гражданские объекты, чтобы отомстить венграм и лишить Венгрию возможности бесперебойного снабжения нефтью, подытожил глава венгерского МИД.28 ноября в южной части Черного моря недалеко от берегов Турции управляемыми морскими безэкипажными катерами были атакованы и получили повреждения танкеры Kairos и Virat, следовавшие под флагом Гамбии в порт Новороссийска. Утром следующего дня танкер Virat был атакован повторно.Также портал Senenews сообщал, что танкер турецкой фирмы Beşiktaş Denizcilik дал течь у берегов Сенегала. Позже стало известно, что возле другого танкера, Mersin, поврежденного у берегов Сенегала, прозвучало четыре взрыва, в результате чего вода и начала поступать в машинное отделение.Утром во вторник стало известно, что в Черном море у берегов Турции подвергся нападению российский танкер, перевозивший растительное масло из РФ в Грузию – танкер был атакован беспилотником, сообщило РИА Новости со ссылкой на Росморречфлот.По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, теракты киевского режима в Черном море напрямую связаны с попытками помешать международным усилиям по украинскому урегулированию.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заяви, что атака на танкеры в Черном море в территориальных водах Турции – это вопиющий случай и посягательство на суверенитет страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто по окончании заседания глав МИД стран НАТО призвал Киев прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру РФ и российские нефтяные танкеры, чтобы не ставить под угрозу энергоснабжение Венгрии.
"Мы настоятельно призываем украинцев немедленно прекратить создавать угрозу энергетической безопасности Венгрии. В последние дни украинцы не только атаковали маршруты поставок нефти в Венгрию, но теперь и танкеры в море", – цитирует РИА Новости заявление Сийярто журналистам.
Таким образом, очевидно, что Украина атакует гражданские объекты, чтобы отомстить венграм и лишить Венгрию возможности бесперебойного снабжения нефтью, подытожил глава венгерского МИД.
28 ноября в южной части Черного моря недалеко от берегов Турции управляемыми морскими безэкипажными катерами были атакованы и получили повреждения танкеры Kairos и Virat, следовавшие под флагом Гамбии в порт Новороссийска. Утром следующего дня танкер Virat был атакован повторно.
Также портал Senenews сообщал, что танкер турецкой фирмы Beşiktaş Denizcilik дал течь у берегов Сенегала. Позже стало известно, что возле другого танкера, Mersin, поврежденного у берегов Сенегала, прозвучало четыре взрыва, в результате чего вода и начала поступать в машинное отделение.
Утром во вторник стало известно, что в Черном море у берегов Турции подвергся нападению российский танкер, перевозивший растительное масло из РФ в Грузию – танкер был атакован беспилотником, сообщило РИА Новости со ссылкой на Росморречфлот.
По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, теракты киевского режима в Черном море напрямую связаны с попытками помешать международным усилиям по украинскому урегулированию.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заяви, что атака на танкеры в Черном море в территориальных водах Турции – это вопиющий случай и посягательство на суверенитет страны.
