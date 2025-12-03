https://crimea.ria.ru/20251203/politicheskiy-poryadok-v-kieve-dal-treschinu-pomozhet-li-eto-peregovoram-1151352963.html

Политический порядок в Киеве дал трещину: поможет ли это переговорам

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым, Дарья Дьяченко. Политическая система киевского режима демонстрирует признаки серьезного расшатывания на фоне цепочки скандалов, затрагивающих как украинские власти, так и европейские структуры. Рассчитывать на успешное завершение переговоров по урегулированию на Украине пока не приходится, поскольку заставить Киев и Европу прекратить конфликт будет крайне сложно, но реальный прогресс возможен лишь в случае обрушения киевского режима и отдельных сегментов Европейского союза. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал российский политолог и американист Дмитрий Дробницкий.Отвечая на вопрос о возможной связи текущих событий с отставкой главы офиса Зеленского Андрея Ермака, эксперт подчеркнул, что один этот эпизод не является ключевым фактором. По его словам, Европа оперативно выстроила защитный нарратив, ссылаясь на утверждения о независимости украинских антикоррупционных органов. Политолог отметил, что западные политики уже используют тезис о том, что Украина якобы эффективно борется с коррупцией, а "коррупция процветает в России", что позволяет оправдывать дальнейшую поддержку Киева. При этом Дробницкий указал, что скандалы затрагивают не только Украину.Экс-главу дипломатии ЕС Могерини задержали по подозрению в мошенничестве>>И именно подобные процессы, по мнению политолога, способны создать условия для дипломатического решения конфликта. Эксперт подчеркнул, что без серьезных потрясений для Киева или структур ЕС подвижек в урегулировании ждать не приходится. Он напомнил, что конфликт имеет глубокие причины, не позволяющие просто так взять и все остановить.Касаясь слухов о возможной отставке главы киевского режима Владимира Зеленского, Дробницкий заявил, что подобные сообщения являются частью попыток влияния на переговорный процесс. Однако он отметил, что после ухода Ермака контроль над политическими процессами в Киеве ослаб.Дробницкий подчеркнул, что информационные утечки не отражают реальной картины, однако сама политическая дисциплина в Киеве зашаталась."Возможно, на это ставка делается со стороны президента США Дональда Трампа и Москвы. Интересный ход, но и о его успехе пока судить рано", – подытожил политолог.28 ноября НАБУ и САП провели обыски у Ермака на фоне коррупционного скандала на Украине. Ермак подтвердил, что в его квартире проходят обыски и заявил, что следователям предоставлен полный доступ, никаких препятствий для их работы нет. В тот же день Владимир Зеленский заявил, что глава его офиса подал заявление об отставке, которую руководитель киевского режима принял.Также Ермак отстранен от руководства украинской делегации на переговорах по мирному урегулированию. Бывший глава офиса Зеленского заявил, что "его оскорбили", и объявил о намерении "уйти на фронт".2 декабря покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Владимиру Зеленскому "приказали уйти" до конца текущей недели, однако "приказ" он выполнять не спешит и старается всячески тянуть время. При этом украинский депутат не уточняет, кто именно отдал Зеленскому такой приказ и не раскрывает источники своей информации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры по Украине между Россией и США - в Кремле назвали срокиПереговоры США и Украины: о чем была встреча во ФлоридеТрамп сделал заявление о переговорах по Украине

