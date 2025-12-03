https://crimea.ria.ru/20251203/o-chem-govorili-putin-i-uitkoff--glavnoe-1151368145.html
О чем говорили Путин и Уиткофф в Москве – главное
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Встреча в Москве президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером была конструктивной. Стороны обсудили суть американских предложений по миру на Украине, но компромисс пока не найден. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Он отметил, что встреча дала возможность обсудить пути дальнейшего урегулирования украинского кризиса и договориться о совместной работе для достижения мира на Украине на основе изначального плана США из 27 пунктов, с которым Москва ознакомилась.Кроме того, Москва получила еще четыре документа помимо изначального плана президента США Дональда Трампа, добавил помощник российского лидера. Кроме того, стороны обсудили огромные перспективы будущего экономического взаимодействия РФ и США.Путин во вторник вечером принял в Кремле Уиткоффа и зятя американского президента Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече участвовали помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.Встреча продлилась почти пять часов. Сразу после этого Уиткофф прибыл в американское посольство в Москве. Вскоре он покинул дипмиссию, не став отвечать на вопросы журналистов.Это уже шестой визит представителя Дональда Трампа в этом году. Он должен был представить Путину план мирного урегулирования, согласованный с киевскими властями.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Встреча в Москве президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером была конструктивной. Стороны обсудили суть американских предложений по миру на Украине, но компромисс пока не найден. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Беседа была весьма полезной, конструктивной, весьма содержательной. Обсуждались конкретно территориальные проблемы, без которых мы не видим решение кризиса", — сказал он.
Он отметил, что встреча дала возможность обсудить пути дальнейшего урегулирования украинского кризиса и договориться о совместной работе для достижения мира на Украине на основе изначального плана США из 27 пунктов, с которым Москва ознакомилась.
"Пока еще компромиссного варианта найдено не было, но некоторые американские наработки, они выглядят более-менее приемлемыми, их можно обсуждать", - отметил он.
Кроме того, Москва получила еще четыре документа помимо изначального плана президента США Дональда Трампа, добавил помощник российского лидера.
"Не дальше (от мира - ред.), это точно. С чем-то мы могли согласиться, и президент это подтвердил своим собеседникам; что-то у нас вызвало критику, и Путин тоже не скрывал наше критическое, даже отрицательное отношение к ряду предложений. Но главное, что состоялась весьма полезная дискуссия", - подчеркнул Ушаков.
Кроме того, стороны обсудили огромные перспективы будущего экономического взаимодействия РФ и США.
"Конечно же, обсуждались огромные перспективы будущего экономического взаимодействия двух стран. Кстати, об этом много и раньше говорилось в предыдущих встречах, но сейчас было подчеркнуто, что нужно как-то уже, если мы хотим действительно сотрудничать, для этого огромные возможности есть, то нужно уже проявить реальное стремление к этому, как в Москве, так и в Вашингтоне", - добавил помощник президента.
Путин во вторник вечером принял в Кремле Уиткоффа и зятя американского президента Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече участвовали помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Встреча продлилась почти пять часов. Сразу после этого Уиткофф прибыл в американское посольство в Москве. Вскоре он покинул дипмиссию, не став отвечать на вопросы журналистов.
Это уже шестой визит представителя Дональда Трампа в этом году. Он должен был представить Путину план мирного урегулирования, согласованный с киевскими властями.
