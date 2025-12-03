Рейтинг@Mail.ru
Мощная магнитная буря снова идет к Земле: когда ждать космического удара - РИА Новости Крым, 03.12.2025
Мощная магнитная буря снова идет к Земле: когда ждать космического удара
Мощная магнитная буря снова идет к Земле: когда ждать космического удара - РИА Новости Крым, 03.12.2025
Мощная магнитная буря снова идет к Земле: когда ждать космического удара
Магнитная буря уровня G2 обрушится на Землю в ночь на четверг, предупреждают сотрудники Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. РИА Новости Крым, 03.12.2025
2025-12-03T08:10
2025-12-03T08:10
магнитные бури
солнце
вспышки на солнце
астрономия
институт космических исследований
прогноз
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/02/1151359816_64:0:1216:648_1920x0_80_0_0_990171897ca2813bb269d899e24b710e.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Магнитная буря уровня G2 обрушится на Землю в ночь на четверг, предупреждают сотрудники Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.По данным ученых, геомагнитный шторм достигнет Земли в полночь 4 декабря и будет бушевать до трех часов ночи. Далее до 9 утра магнитосфера немного успокоится, но все же будет оставаться в "желтой зоне". Затем уровень возмущения снова повысится до "красных" значений – буря уровня G2 продолжит бушевать до полудня.Небольшие вспышки, не достигающие штормовых значений, вероятны и дальше в течение дня.Ранее на Солнце была зафиксирована одна из самых мощных в этом году вспышек, сообщал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Михаил Леус. По свой силе вспышка попала в пятерку самых сильных с начала 2025 года.
магнитные бури, солнце, вспышки на солнце, астрономия, институт космических исследований, прогноз, новости
Мощная магнитная буря снова идет к Земле: когда ждать космического удара

Мощную магнитную бурю прогнозируют ученые в ночь на четверг

08:10 03.12.2025
 
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАНВспышка на Солнце
Вспышка на Солнце
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Магнитная буря уровня G2 обрушится на Землю в ночь на четверг, предупреждают сотрудники Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
По данным ученых, геомагнитный шторм достигнет Земли в полночь 4 декабря и будет бушевать до трех часов ночи. Далее до 9 утра магнитосфера немного успокоится, но все же будет оставаться в "желтой зоне". Затем уровень возмущения снова повысится до "красных" значений – буря уровня G2 продолжит бушевать до полудня.
Небольшие вспышки, не достигающие штормовых значений, вероятны и дальше в течение дня.
Ранее на Солнце была зафиксирована одна из самых мощных в этом году вспышек, сообщал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Михаил Леус. По свой силе вспышка попала в пятерку самых сильных с начала 2025 года.
