https://crimea.ria.ru/20251203/moschnaya-magnitnaya-burya-snova-idet-k-zemle-kogda-zhdat-kosmicheskogo-udara-1151351787.html

Мощная магнитная буря снова идет к Земле: когда ждать космического удара

Мощная магнитная буря снова идет к Земле: когда ждать космического удара - РИА Новости Крым, 03.12.2025

Мощная магнитная буря снова идет к Земле: когда ждать космического удара

Магнитная буря уровня G2 обрушится на Землю в ночь на четверг, предупреждают сотрудники Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. РИА Новости Крым, 03.12.2025

2025-12-03T08:10

2025-12-03T08:10

2025-12-03T08:10

магнитные бури

солнце

вспышки на солнце

астрономия

институт космических исследований

прогноз

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/02/1151359816_64:0:1216:648_1920x0_80_0_0_990171897ca2813bb269d899e24b710e.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Магнитная буря уровня G2 обрушится на Землю в ночь на четверг, предупреждают сотрудники Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.По данным ученых, геомагнитный шторм достигнет Земли в полночь 4 декабря и будет бушевать до трех часов ночи. Далее до 9 утра магнитосфера немного успокоится, но все же будет оставаться в "желтой зоне". Затем уровень возмущения снова повысится до "красных" значений – буря уровня G2 продолжит бушевать до полудня.Небольшие вспышки, не достигающие штормовых значений, вероятны и дальше в течение дня.Ранее на Солнце была зафиксирована одна из самых мощных в этом году вспышек, сообщал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Михаил Леус. По свой силе вспышка попала в пятерку самых сильных с начала 2025 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Боевая зона" активности Солнца: чего ждать в 2025 годуМагнитные бури: как пережить – совет экспертаКрымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на Солнце

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магнитные бури, солнце, вспышки на солнце, астрономия, институт космических исследований, прогноз, новости