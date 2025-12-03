https://crimea.ria.ru/20251203/moschnaya-magnitnaya-burya-snova-idet-k-zemle-kogda-zhdat-kosmicheskogo-udara-1151351787.html
Мощная магнитная буря снова идет к Земле: когда ждать космического удара
Магнитная буря уровня G2 обрушится на Землю в ночь на четверг, предупреждают сотрудники Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. РИА Новости Крым, 03.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Магнитная буря уровня G2 обрушится на Землю в ночь на четверг, предупреждают сотрудники Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.По данным ученых, геомагнитный шторм достигнет Земли в полночь 4 декабря и будет бушевать до трех часов ночи. Далее до 9 утра магнитосфера немного успокоится, но все же будет оставаться в "желтой зоне". Затем уровень возмущения снова повысится до "красных" значений – буря уровня G2 продолжит бушевать до полудня.Небольшие вспышки, не достигающие штормовых значений, вероятны и дальше в течение дня.Ранее на Солнце была зафиксирована одна из самых мощных в этом году вспышек, сообщал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Михаил Леус. По свой силе вспышка попала в пятерку самых сильных с начала 2025 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Боевая зона" активности Солнца: чего ждать в 2025 годуМагнитные бури: как пережить – совет экспертаКрымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на Солнце
