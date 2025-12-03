https://crimea.ria.ru/20251203/krym-poluchit-11-mln-rubley-na-razvitie-selektsii-v-zhivotnovodstve-1151374580.html
Крым получит 1,1 млн рублей на развитие селекции в животноводстве
Правительство РФ направит более четверти миллиарда рублей на развитие геномной селекции в племенном животноводстве в более чем 30 регионах страны, среди которых
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Правительство РФ направит более четверти миллиарда рублей на развитие геномной селекции в племенном животноводстве в более чем 30 регионах страны, среди которых и Республика Крым. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства России.Деньги, в частности, выделят для Мордовии, Татарстана, Пермского края, Архангельской, Брянской, Воронежской, Калининградской, Липецкой, Тульской и Ярославской областей, а также Крыма (республике, согласно документу, выделят более 1,1 млн рублей).Геномная селекция позволит получить информацию о достоверности происхождения племенного молодняка и отсутствии у животных генетических заболеваний, а также определить их племенную ценность.Как сообщалось ранее, животноводство в Крыму выходит на новый уровень: регион наращивает производство молока и мяса, развивает перерабатывающую отрасль, а также элитное направление скотоводства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россельхознадзор сможет следить за животными с дроновКрым сам себя кормит: как сельское хозяйство держит регион на плавуРожденные из пробирки: почему искусственное осеменение лучше быка
11:39 03.12.2025 (обновлено: 11:48 03.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Правительство РФ направит более четверти миллиарда рублей на развитие геномной селекции в племенном животноводстве в более чем 30 регионах страны, среди которых и Республика Крым. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства России.
"До конца года более 30 регионов получат 264,5 млн рублей на возмещение части затрат на реализацию мероприятий по развитию геномной селекции в племенном животноводстве. Решение будет способствовать укреплению продовольственной безопасности России", - отмечается в сообщении.
Деньги, в частности, выделят для Мордовии, Татарстана, Пермского края, Архангельской, Брянской, Воронежской, Калининградской, Липецкой, Тульской и Ярославской областей, а также Крыма (республике, согласно документу, выделят более 1,1 млн рублей).
Геномная селекция позволит получить информацию о достоверности происхождения племенного молодняка и отсутствии у животных генетических заболеваний, а также определить их племенную ценность.
Как сообщалось ранее, животноводство в Крыму выходит
на новый уровень: регион наращивает производство молока и мяса, развивает перерабатывающую отрасль, а также элитное направление скотоводства.
