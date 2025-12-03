https://crimea.ria.ru/20251203/krym-poluchit-11-mln-rubley-na-razvitie-selektsii-v-zhivotnovodstve-1151374580.html

Крым получит 1,1 млн рублей на развитие селекции в животноводстве

Крым получит 1,1 млн рублей на развитие селекции в животноводстве - РИА Новости Крым, 03.12.2025

Крым получит 1,1 млн рублей на развитие селекции в животноводстве

Правительство РФ направит более четверти миллиарда рублей на развитие геномной селекции в племенном животноводстве в более чем 30 регионах страны, среди которых РИА Новости Крым, 03.12.2025

2025-12-03T11:39

2025-12-03T11:39

2025-12-03T11:48

животноводство

крым

новости крыма

финансирование

сельское хозяйство

правительство россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/19/1145972031_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e3e003b22b0c312189aa0ea7db0dd74a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Правительство РФ направит более четверти миллиарда рублей на развитие геномной селекции в племенном животноводстве в более чем 30 регионах страны, среди которых и Республика Крым. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства России.Деньги, в частности, выделят для Мордовии, Татарстана, Пермского края, Архангельской, Брянской, Воронежской, Калининградской, Липецкой, Тульской и Ярославской областей, а также Крыма (республике, согласно документу, выделят более 1,1 млн рублей).Геномная селекция позволит получить информацию о достоверности происхождения племенного молодняка и отсутствии у животных генетических заболеваний, а также определить их племенную ценность.Как сообщалось ранее, животноводство в Крыму выходит на новый уровень: регион наращивает производство молока и мяса, развивает перерабатывающую отрасль, а также элитное направление скотоводства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россельхознадзор сможет следить за животными с дроновКрым сам себя кормит: как сельское хозяйство держит регион на плавуРожденные из пробирки: почему искусственное осеменение лучше быка

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

животноводство, крым, новости крыма, финансирование, сельское хозяйство, правительство россии