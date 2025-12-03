Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 3 декабря
Какой сегодня праздник: 3 декабря
Этот день в ряде стран объявлен Международным днем инвалидов, в России отмечают День неизвестного солдата и День юриста. 439 лет назад в Европу из Колумбии...
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Этот день в ряде стран объявлен Международным днем инвалидов, в России отмечают День неизвестного солдата и День юриста. 439 лет назад в Европу из Колумбии впервые привезли картошку, а еще эта дата считается Днем рождения СМС-ки. Родились в этот день Народная артистка РСФСР Нина Дорошина, а также британский рок-музыкант Оззи Осборн.Что отмечают в миреВ 1992 году ООН провозгласила 3 декабря Международным днем инвалидов. По расчетам этой организации, в мире сегодня насчитывается около 1 миллиарда человек с различными степенями инвалидности. Многие из них обладают невероятной силой духа."Боевая морковка" в действии: колясочник из Крыма ездит в зону СВО&gt;&gt;Мастер по вызову: как в Саках наладили ремонт колясок&gt;&gt;В России сегодня памятная – День Неизвестного солдата. Дата учреждена в 2014 году в память о российских и советских воинах, погибших в боях в стране и за границей. 3 декабря выбрано не случайно: в этот день в 1966 году в честь 25-й годовщины разгрома фашистов под Москвой у стен столичного Кремля был захоронен прах Неизвестного солдата.Еще сегодня День юриста, День положительных ответов, Всемирный день катания на коньках, Всероссийский день пассажира. Именины у Анатолия, Анны, Григория, Иосифа, Алексея, Татьяны, Ивана, Николая, Владимира, Александра.Знаменательные событияВ этот день в 1586 году в Англию из Колумбии впервые завезли картофель. Примечательно, что сначала в Европе картофель принимали за декоративное растение и долго считали ядовитым. Зато теперь картошку разводят не только на Земле, но даже в космосе. Туда ее доставили прямиком из Америки на борту шаттла с символическим названием "Колумбия". Произошло это в 1995 году.3 декабря 1992 года состоялась первая в мире передача СМС-сообщения. Дата считается днем рождения СМС-ки. Первое сообщение было отправлено с компьютера на мобильный телефон инженером Нейлом Папуортом и состояло из двух слов: "Merry Christmas!" (Счастливого Рождества!).Кто родился в этот день"Кака така любовь?" А вот "така": зрительская любовь с первого кадра, которую немедленно завоевала актриса Нина Дорошина, сыграв роль Надежды Кузякиной в советском киношном хите "Любовь и голуби". Дорошина родилась в этот день в 1934 году и за свою жизнь сыграла в трех десятках фильмов, заслужив звание Народной артистки РСФСР.А еще сегодня день рождения британского рок-музыканта, участника группы "Black Sabbath" Оззи Осборна. На одном из концертов Оззи кидался в публику кусками сырого мяса, в ответ на сцену прилетела летучая мышь. Оззи подумал, что резиновая, и укусил ее, а мышь укусила его в ответ и прямиком со сцены Осборн уехал в больницу делать прививку от бешенства. Оззи Осборн умер в июле текущего года.Также в этот день родились советский конструктор, автор легендарного танка Т-34 Михаил Кошкин, российский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов, американская актриса, лауреат премии "Оскар" Джулианна Мур.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Какой сегодня праздник: 3 декабря

Что празднуют в России и в мире 3 декабря

00:00 03.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Этот день в ряде стран объявлен Международным днем инвалидов, в России отмечают День неизвестного солдата и День юриста. 439 лет назад в Европу из Колумбии впервые привезли картошку, а еще эта дата считается Днем рождения СМС-ки. Родились в этот день Народная артистка РСФСР Нина Дорошина, а также британский рок-музыкант Оззи Осборн.

Что отмечают в мире

В 1992 году ООН провозгласила 3 декабря Международным днем инвалидов. По расчетам этой организации, в мире сегодня насчитывается около 1 миллиарда человек с различными степенями инвалидности. Многие из них обладают невероятной силой духа.
"Боевая морковка" в действии: колясочник из Крыма ездит в зону СВО>>
Мастер по вызову: как в Саках наладили ремонт колясок>>
В России сегодня памятная – День Неизвестного солдата. Дата учреждена в 2014 году в память о российских и советских воинах, погибших в боях в стране и за границей. 3 декабря выбрано не случайно: в этот день в 1966 году в честь 25-й годовщины разгрома фашистов под Москвой у стен столичного Кремля был захоронен прах Неизвестного солдата.
Еще сегодня День юриста, День положительных ответов, Всемирный день катания на коньках, Всероссийский день пассажира. Именины у Анатолия, Анны, Григория, Иосифа, Алексея, Татьяны, Ивана, Николая, Владимира, Александра.

Знаменательные события

В этот день в 1586 году в Англию из Колумбии впервые завезли картофель. Примечательно, что сначала в Европе картофель принимали за декоративное растение и долго считали ядовитым. Зато теперь картошку разводят не только на Земле, но даже в космосе. Туда ее доставили прямиком из Америки на борту шаттла с символическим названием "Колумбия". Произошло это в 1995 году.
3 декабря 1992 года состоялась первая в мире передача СМС-сообщения. Дата считается днем рождения СМС-ки. Первое сообщение было отправлено с компьютера на мобильный телефон инженером Нейлом Папуортом и состояло из двух слов: "Merry Christmas!" (Счастливого Рождества!).
Кто родился в этот день
"Кака така любовь?" А вот "така": зрительская любовь с первого кадра, которую немедленно завоевала актриса Нина Дорошина, сыграв роль Надежды Кузякиной в советском киношном хите "Любовь и голуби". Дорошина родилась в этот день в 1934 году и за свою жизнь сыграла в трех десятках фильмов, заслужив звание Народной артистки РСФСР.
А еще сегодня день рождения британского рок-музыканта, участника группы "Black Sabbath" Оззи Осборна. На одном из концертов Оззи кидался в публику кусками сырого мяса, в ответ на сцену прилетела летучая мышь. Оззи подумал, что резиновая, и укусил ее, а мышь укусила его в ответ и прямиком со сцены Осборн уехал в больницу делать прививку от бешенства. Оззи Осборн умер в июле текущего года.
Также в этот день родились советский конструктор, автор легендарного танка Т-34 Михаил Кошкин, российский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов, американская актриса, лауреат премии "Оскар" Джулианна Мур.
