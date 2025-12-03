https://crimea.ria.ru/20251203/kakoy-segodnya-prazdnik-3-dekabrya-1133210054.html

Какой сегодня праздник: 3 декабря

Какой сегодня праздник: 3 декабря - РИА Новости Крым, 03.12.2025

Какой сегодня праздник: 3 декабря

Этот день в ряде стран объявлен Международным днем инвалидов, в России отмечают День неизвестного солдата и День юриста. 439 лет назад в Европу из Колумбии... РИА Новости Крым, 03.12.2025

2025-12-03T00:00

2025-12-03T00:00

2025-12-03T00:00

праздники и памятные даты

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1e/1133210444_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_e531b4739b0f53dfdb796c4e12f4b529.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Этот день в ряде стран объявлен Международным днем инвалидов, в России отмечают День неизвестного солдата и День юриста. 439 лет назад в Европу из Колумбии впервые привезли картошку, а еще эта дата считается Днем рождения СМС-ки. Родились в этот день Народная артистка РСФСР Нина Дорошина, а также британский рок-музыкант Оззи Осборн.Что отмечают в миреВ 1992 году ООН провозгласила 3 декабря Международным днем инвалидов. По расчетам этой организации, в мире сегодня насчитывается около 1 миллиарда человек с различными степенями инвалидности. Многие из них обладают невероятной силой духа."Боевая морковка" в действии: колясочник из Крыма ездит в зону СВО>>Мастер по вызову: как в Саках наладили ремонт колясок>>В России сегодня памятная – День Неизвестного солдата. Дата учреждена в 2014 году в память о российских и советских воинах, погибших в боях в стране и за границей. 3 декабря выбрано не случайно: в этот день в 1966 году в честь 25-й годовщины разгрома фашистов под Москвой у стен столичного Кремля был захоронен прах Неизвестного солдата.Еще сегодня День юриста, День положительных ответов, Всемирный день катания на коньках, Всероссийский день пассажира. Именины у Анатолия, Анны, Григория, Иосифа, Алексея, Татьяны, Ивана, Николая, Владимира, Александра.Знаменательные событияВ этот день в 1586 году в Англию из Колумбии впервые завезли картофель. Примечательно, что сначала в Европе картофель принимали за декоративное растение и долго считали ядовитым. Зато теперь картошку разводят не только на Земле, но даже в космосе. Туда ее доставили прямиком из Америки на борту шаттла с символическим названием "Колумбия". Произошло это в 1995 году.3 декабря 1992 года состоялась первая в мире передача СМС-сообщения. Дата считается днем рождения СМС-ки. Первое сообщение было отправлено с компьютера на мобильный телефон инженером Нейлом Папуортом и состояло из двух слов: "Merry Christmas!" (Счастливого Рождества!).Кто родился в этот день"Кака така любовь?" А вот "така": зрительская любовь с первого кадра, которую немедленно завоевала актриса Нина Дорошина, сыграв роль Надежды Кузякиной в советском киношном хите "Любовь и голуби". Дорошина родилась в этот день в 1934 году и за свою жизнь сыграла в трех десятках фильмов, заслужив звание Народной артистки РСФСР.А еще сегодня день рождения британского рок-музыканта, участника группы "Black Sabbath" Оззи Осборна. На одном из концертов Оззи кидался в публику кусками сырого мяса, в ответ на сцену прилетела летучая мышь. Оззи подумал, что резиновая, и укусил ее, а мышь укусила его в ответ и прямиком со сцены Осборн уехал в больницу делать прививку от бешенства. Оззи Осборн умер в июле текущего года.Также в этот день родились советский конструктор, автор легендарного танка Т-34 Михаил Кошкин, российский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов, американская актриса, лауреат премии "Оскар" Джулианна Мур.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, общество, новости