Географическую энциклопедию полуострова выпустили в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе презентовали "Географический словарь Крыма", созданный при поддержке ВТБ, сообщает пресс-служба банка.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе презентовали "Географический словарь Крыма", созданный при поддержке ВТБ, сообщает пресс-служба банка.
В книге собрано более 2,6 тысячи статей-очерков обо всех значимых географических объектах и населенных пунктах полуострова. В иллюстративную часть входит свыше 1,3 тысячи авторских фотографий.
"Идея создания "Географического словаря Крыма" возникла еще в начале 2000-х годов. За более чем 10 лет я объехал и обошел пешком весь Крым, собирая фактический материал и фотоархив. "Словарь" изначально был задуман как издание, призванное подчеркнуть уникальность Крымского полуострова, его сакральное значение для всей России, способствовать популяризации Крыма как важнейшего туристического региона. По этой причине мы постарались сделать книгу отличной от подобных изданий — привлекательной, яркой, богато иллюстрированной", — рассказал автор книги Денис Бугаев, его слова привели в пресс-службе ВТБ.
Банк профинансировал подготовку и выпуск издания, а также поддержал проведение презентации.
"Для нас важно поддерживать инициативы, которые сохраняют и раскрывают богатство Крымского полуострова. Словарь дает возможность популяризировать уникальное наследие нашего региона", — отметил управляющий ВТБ в Крыму Сергей Билецкий.
Тираж "Географического словаря Крыма" составил 1000 экземпляров. В ближайшее время банк направит издания в крупнейшие библиотеки Республики Крым и детские дома региона.
