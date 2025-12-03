https://crimea.ria.ru/20251203/geograficheskuyu-entsiklopediyu-poluostrova-vypustili-v-krymu-1151375326.html

Географическую энциклопедию полуострова выпустили в Крыму

В Симферополе презентовали "Географический словарь Крыма", созданный при поддержке ВТБ, сообщает пресс-служба банка.

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе презентовали "Географический словарь Крыма", созданный при поддержке ВТБ, сообщает пресс-служба банка.В книге собрано более 2,6 тысячи статей-очерков обо всех значимых географических объектах и населенных пунктах полуострова. В иллюстративную часть входит свыше 1,3 тысячи авторских фотографий.Банк профинансировал подготовку и выпуск издания, а также поддержал проведение презентации."Для нас важно поддерживать инициативы, которые сохраняют и раскрывают богатство Крымского полуострова. Словарь дает возможность популяризировать уникальное наследие нашего региона", — отметил управляющий ВТБ в Крыму Сергей Билецкий.Тираж "Географического словаря Крыма" составил 1000 экземпляров. В ближайшее время банк направит издания в крупнейшие библиотеки Республики Крым и детские дома региона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

