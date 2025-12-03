Рейтинг@Mail.ru
Географическую энциклопедию полуострова выпустили в Крыму - РИА Новости Крым, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251203/geograficheskuyu-entsiklopediyu-poluostrova-vypustili-v-krymu-1151375326.html
Географическую энциклопедию полуострова выпустили в Крыму
Географическую энциклопедию полуострова выпустили в Крыму - РИА Новости Крым, 03.12.2025
Географическую энциклопедию полуострова выпустили в Крыму
В Симферополе презентовали "Географический словарь Крыма", созданный при поддержке ВТБ, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости Крым, 03.12.2025
2025-12-03T11:57
2025-12-03T11:57
втб
банк
крым
литература
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/03/1151375212_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_925707a68e743012ee686f3948d2d629.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе презентовали "Географический словарь Крыма", созданный при поддержке ВТБ, сообщает пресс-служба банка.В книге собрано более 2,6 тысячи статей-очерков обо всех значимых географических объектах и населенных пунктах полуострова. В иллюстративную часть входит свыше 1,3 тысячи авторских фотографий.Банк профинансировал подготовку и выпуск издания, а также поддержал проведение презентации."Для нас важно поддерживать инициативы, которые сохраняют и раскрывают богатство Крымского полуострова. Словарь дает возможность популяризировать уникальное наследие нашего региона", — отметил управляющий ВТБ в Крыму Сергей Билецкий.Тираж "Географического словаря Крыма" составил 1000 экземпляров. В ближайшее время банк направит издания в крупнейшие библиотеки Республики Крым и детские дома региона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/03/1151375212_73:0:1208:851_1920x0_80_0_0_0224148638b53bb71c0d86661acbdafe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
втб, банк, крым, литература, новости

Географическую энциклопедию полуострова выпустили в Крыму

11:57 03.12.2025
 
© Фото предоставлены пресс-службой ВТБВ Симферополе презентовали "Географический словарь Крыма"
В Симферополе презентовали Географический словарь Крыма
© Фото предоставлены пресс-службой ВТБ
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе презентовали "Географический словарь Крыма", созданный при поддержке ВТБ, сообщает пресс-служба банка.
В книге собрано более 2,6 тысячи статей-очерков обо всех значимых географических объектах и населенных пунктах полуострова. В иллюстративную часть входит свыше 1,3 тысячи авторских фотографий.
"Идея создания "Географического словаря Крыма" возникла еще в начале 2000-х годов. За более чем 10 лет я объехал и обошел пешком весь Крым, собирая фактический материал и фотоархив. "Словарь" изначально был задуман как издание, призванное подчеркнуть уникальность Крымского полуострова, его сакральное значение для всей России, способствовать популяризации Крыма как важнейшего туристического региона. По этой причине мы постарались сделать книгу отличной от подобных изданий — привлекательной, яркой, богато иллюстрированной", — рассказал автор книги Денис Бугаев, его слова привели в пресс-службе ВТБ.
Банк профинансировал подготовку и выпуск издания, а также поддержал проведение презентации.
"Для нас важно поддерживать инициативы, которые сохраняют и раскрывают богатство Крымского полуострова. Словарь дает возможность популяризировать уникальное наследие нашего региона", — отметил управляющий ВТБ в Крыму Сергей Билецкий.
Тираж "Географического словаря Крыма" составил 1000 экземпляров. В ближайшее время банк направит издания в крупнейшие библиотеки Республики Крым и детские дома региона.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ВТББанкКрымЛитератураНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:07В Севастополе многодетным семьям помогают оплатить ипотеку
12:56В Крыму создана Ассоциация гостевых домов – для чего это нужно
12:45На Солнце появился крупнейший в XXI веке центр активности – чего ждать
12:34Новости СВО: Киев продолжает нести страшные потери
12:18Безэкипажные катера ВСУ уничтожены в Черном море
12:09В Крыму выбрали "королеву" бала хризантем
12:07Червоное в Запорожской области перешло под контроль России
11:57Географическую энциклопедию полуострова выпустили в Крыму
11:39Крым получит 1,1 млн рублей на развитие селекции в животноводстве
11:28В пяти областях Украины наступил блэкаут
11:21Их подвиг бесценен – в Крыму отметили День неизвестного солдата
11:03Более 70 улиц в Керчи остались без воды
10:59ВТБ: отток средств со сберегательных в инвестинструменты усилится
10:52Удары по Украине сегодня: в Одессе поражен объект энергетики
10:44Две 8-летние девочки на самокате попали под машину в Крыму
10:40В Японии признали правду о жителях Крыма и Донбасса
10:11В Алуште вводят графики подачи воды
10:05Правительство выполнило план по продаже госактивов более чем на 80%
09:56На Черноморское побережье обрушатся смерчи
09:48В МИД назвали цель заявлений об "упреждающих ударах" НАТО по России
Лента новостейМолния