Более 70 улиц в Керчи остались без воды

Более 70 улиц в Керчи остались без воды - РИА Новости Крым, 03.12.2025

Более 70 улиц в Керчи остались без воды

Жители более 70 улиц Керчи остались без водоснабжения в среду днем из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости Крым, 03.12.2025

2025-12-03T11:03

2025-12-03T11:03

2025-12-03T11:03

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Жители более 70 улиц Керчи остались без водоснабжения в среду днем из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.До указанного времени воды не будет по улицам Генерала Петрова, Голощапова, К. Алиева, Лазо, Войкова, Энгельса, Софьи Перовской, Степана Разина, Розы Люксембург, 1-й и 2-й Пятилетки, Назаренко, Отдельной Приморской Армии, Энгельса, Суворова, 12 Апреля, Всесоюзной, Славы, Спартака, Сакко, Бардина, Пушкаренко, Московской, Радио, Ванцетти, Казакова, Кирова, 3-й Самострой, Кооперативной, Голубиной, Лозовой, 1-я Сотня, 2-я Сотня, 3-я Сотня, Гаспринского, Г. Кулакова, Большой, Шмидта, Провалова, Челядинова, Ярошенко, Костенко, Международной, Печениной, Ученической, Чапаева, Крестьянской, Береговой, Минина, Грибоедова, Радищева, Кубанской, Прохладной, Собина, Комсомольской, а также в переулке Веры Белик.Кроме того, до двух часов дня без воды частично останется район Аджимушкай: улицы Коммунаров, Парахина, Бурмина, Макарова, Данченко, Краснопартизанская, Парахина, Молчановой, Художника Бута, Чебаненко, Пещерная, Мальченко, Металлургов, Бурмина, Тельмана и прилегающие улицы и переулки.Ориентировочно до полудня воды не будет по улицам Королева, Мирошника, Бувина, Гайдара, Фрунзе и в Гвардейском переулке.Потребителей Алушты с начала следующей недели переведут на графики подачи воды из-за низкого запаса в Изобильненском водохранилище, сообщили ранее в среду в пресс-службе компании "Вода Крыма".

