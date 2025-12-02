https://crimea.ria.ru/20251202/yadovituyu-rybu-pod-vidom-skumbrii-prodavali-na-kubani-1151340125.html
Ядовитую рыбу под видом скумбрии продавали на Кубани
Ядовитую рыбу под видом скумбрии продавали на Кубани - РИА Новости Крым, 02.12.2025
Ядовитую рыбу под видом скумбрии продавали на Кубани
Ядовитую морскую рыбу вместо замороженной скумбрии продали покупателю города Тихорецка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края. РИА Новости Крым, 02.12.2025
2025-12-02T10:20
2025-12-02T10:20
2025-12-02T12:18
рыба
краснодарский край
прокуратура краснодарского края
новости
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/02/1151339732_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_28e7573ec48a11bf00a3eed631b12fad.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Ядовитую морскую рыбу вместо замороженной скумбрии продали покупателю города Тихорецка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края."По данному факту межрайонной прокуратурой с привлечением специалистов организована проверка законодательства в сфере обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов", - говорится в сообщении.Сотрудники надзорного ведомства выписали руководству магазина предостережение о недопустимости нарушения законодательства, приняты срочные меры по организации внутреннего контроля, уточнили в пресс-службе.Ранее в оперативном штабе Краснодарского края предупредили, что появление на прилавках магазинов рыбы, загрязненной мазутом, - это новый фейк.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Живое серебро в холодной воде: в Крыму наращивают производство форелиКак корейский окунь в Черном море изменит экосистему и улов рыбаковТолстолобик и белый амур: в Симферополе зарыбили водохранилище
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/02/1151339732_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_a00de381fd30f1fbea4859e52e0f7473.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рыба, краснодарский край, прокуратура краснодарского края, новости, безопасность
Ядовитую рыбу под видом скумбрии продавали на Кубани
На Кубани покупателю продали вместо скумбрии ядовитого иглобрюха - начата проверка
10:20 02.12.2025 (обновлено: 12:18 02.12.2025)