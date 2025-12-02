https://crimea.ria.ru/20251202/yadovituyu-rybu-pod-vidom-skumbrii-prodavali-na-kubani-1151340125.html

Ядовитую рыбу под видом скумбрии продавали на Кубани

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Ядовитую морскую рыбу вместо замороженной скумбрии продали покупателю города Тихорецка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края."По данному факту межрайонной прокуратурой с привлечением специалистов организована проверка законодательства в сфере обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов", - говорится в сообщении.Сотрудники надзорного ведомства выписали руководству магазина предостережение о недопустимости нарушения законодательства, приняты срочные меры по организации внутреннего контроля, уточнили в пресс-службе.Ранее в оперативном штабе Краснодарского края предупредили, что появление на прилавках магазинов рыбы, загрязненной мазутом, - это новый фейк.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Живое серебро в холодной воде: в Крыму наращивают производство форелиКак корейский окунь в Черном море изменит экосистему и улов рыбаковТолстолобик и белый амур: в Симферополе зарыбили водохранилище

