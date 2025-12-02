Рейтинг@Mail.ru
Ядовитую рыбу под видом скумбрии продавали на Кубани - РИА Новости Крым, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251202/yadovituyu-rybu-pod-vidom-skumbrii-prodavali-na-kubani-1151340125.html
Ядовитую рыбу под видом скумбрии продавали на Кубани
Ядовитую рыбу под видом скумбрии продавали на Кубани - РИА Новости Крым, 02.12.2025
Ядовитую рыбу под видом скумбрии продавали на Кубани
Ядовитую морскую рыбу вместо замороженной скумбрии продали покупателю города Тихорецка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края. РИА Новости Крым, 02.12.2025
2025-12-02T10:20
2025-12-02T12:18
рыба
краснодарский край
прокуратура краснодарского края
новости
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/02/1151339732_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_28e7573ec48a11bf00a3eed631b12fad.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Ядовитую морскую рыбу вместо замороженной скумбрии продали покупателю города Тихорецка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края."По данному факту межрайонной прокуратурой с привлечением специалистов организована проверка законодательства в сфере обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов", - говорится в сообщении.Сотрудники надзорного ведомства выписали руководству магазина предостережение о недопустимости нарушения законодательства, приняты срочные меры по организации внутреннего контроля, уточнили в пресс-службе.Ранее в оперативном штабе Краснодарского края предупредили, что появление на прилавках магазинов рыбы, загрязненной мазутом, - это новый фейк.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Живое серебро в холодной воде: в Крыму наращивают производство форелиКак корейский окунь в Черном море изменит экосистему и улов рыбаковТолстолобик и белый амур: в Симферополе зарыбили водохранилище
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/02/1151339732_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_a00de381fd30f1fbea4859e52e0f7473.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рыба, краснодарский край, прокуратура краснодарского края, новости, безопасность
Ядовитую рыбу под видом скумбрии продавали на Кубани

На Кубани покупателю продали вместо скумбрии ядовитого иглобрюха - начата проверка

10:20 02.12.2025 (обновлено: 12:18 02.12.2025)
 
© Прокуратура Краснодарского краяНа Кубани покупателю продали вместо скумбрии ядовитого иглобрюха
На Кубани покупателю продали вместо скумбрии ядовитого иглобрюха
© Прокуратура Краснодарского края
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Ядовитую морскую рыбу вместо замороженной скумбрии продали покупателю города Тихорецка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
В адрес дежурного прокурора поступило обращение от местного жителя, который сообщил, что приобрел в одном из сетевых магазинов Тихорецка свежемороженую скумбрию, которая после разморозки приобрела признаки схожести с морской рыбой, которую еще называют серебристым иглобрюхом. Эта рыба смертельно ядовита для человека из-за содержания тетродотоксина — нервно-паралитического яда.
"По данному факту межрайонной прокуратурой с привлечением специалистов организована проверка законодательства в сфере обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов", - говорится в сообщении.
Сотрудники надзорного ведомства выписали руководству магазина предостережение о недопустимости нарушения законодательства, приняты срочные меры по организации внутреннего контроля, уточнили в пресс-службе.
Ранее в оперативном штабе Краснодарского края предупредили, что появление на прилавках магазинов рыбы, загрязненной мазутом, - это новый фейк.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Живое серебро в холодной воде: в Крыму наращивают производство форели
Как корейский окунь в Черном море изменит экосистему и улов рыбаков
Толстолобик и белый амур: в Симферополе зарыбили водохранилище
 
РыбаКраснодарский крайПрокуратура Краснодарского краяНовостиБезопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:27Крым вошел в топ самых популярных направлений для турпоездок по России
12:19Российский танкер в Турции был атакован БПЛА – Росморречфлот
12:09На дороге в обход Алушты приступили к третьему этапу укладки виадука
11:44В Крыму установили 239 новых лифтов за 785 миллионов рублей
11:33Безвиз России и Китая укрепит дружбу между народами – МИД КНР
11:25Французские ЧВК на Украине станут законной целью армии России - СВР
11:19На Кубани ФСБ задержала подозреваемую в переводе денег украинской армии
10:59Массовое смертельное ДТП на севере Крыма – возбуждено уголовное дело
10:33ВТБ: россияне в 2025 году заработают на вкладах более 9,5 трлн рублей
10:20Ядовитую рыбу под видом скумбрии продавали на Кубани
10:13Два человека ранены при атаке беспилотников на Кубань
10:10У берегов Турции подвергся нападению российский танкер
09:56Хинштейн доложил Путину о ситуации в Курской области
09:33Крымские энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды
09:28Зеленскому приказали уйти на этой неделе
09:03В Крыму объявлено экстренное штормовое предупреждение
08:39Новый год Крыму: сколько стоят самые дешевые и самые дорогие номера
08:10Снег или вечное лето: какая погода ждет Крым в декабре
08:00Восемь человек погибли при атаках ВСУ по России
07:42Аэропорт Краснодара вновь принимает самолеты
Лента новостейМолния