ВТБ: россияне в 2025 году заработают на вкладах более 9,5 трлн рублей
https://crimea.ria.ru/20251202/vtb-rossiyane-v-2025-godu-zarabotayut-na-vkladakh-bolee-95-trln-rubley-1151340593.html
ВТБ: россияне в 2025 году заработают на вкладах более 9,5 трлн рублей
ВТБ: россияне в 2025 году заработают на вкладах более 9,5 трлн рублей - РИА Новости Крым, 02.12.2025
ВТБ: россияне в 2025 году заработают на вкладах более 9,5 трлн рублей
Россияне в 2025 году, по оценке ВТБ, заработают на сберегательных продуктах более 9,5 триллионов рублей - в 1,5 раза больше, чем в прошлом году, сообщил старший РИА Новости Крым, 02.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. Россияне в 2025 году, по оценке ВТБ, заработают на сберегательных продуктах более 9,5 триллионов рублей - в 1,5 раза больше, чем в прошлом году, сообщил старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин в преддверии форума "Россия зовет!"По его словам, сумма процентных доходов будет сопоставима с объемом всех кредитов, выданных физлицам, и вдвое больше объема выданной в этом году ипотеки.Сам ВТБ выплатит россиянам более 1,6 триллиона рублей процентного дохода.ВТБ фиксирует устойчивый рост сберегательной активности своих клиентов. Число сберегателей в банке достигло 10 миллионов человек, при этом каждый второй имеет одновременно и депозит, и накопительный счет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ВТБ: россияне в 2025 году заработают на вкладах более 9,5 трлн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. Россияне в 2025 году, по оценке ВТБ, заработают на сберегательных продуктах более 9,5 триллионов рублей - в 1,5 раза больше, чем в прошлом году, сообщил старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин в преддверии форума "Россия зовет!"
"По оценке ВТБ, в 2025 году российские вкладчики заработают более 9,5 триллионов рублей процентных доходов по сберегательным продуктам… Доход вкладчиков в 2025 году будет примерно в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года", - приводятся слова Охорзина в сообщении пресс-службы банка.
По его словам, сумма процентных доходов будет сопоставима с объемом всех кредитов, выданных физлицам, и вдвое больше объема выданной в этом году ипотеки.
Сам ВТБ выплатит россиянам более 1,6 триллиона рублей процентного дохода.
ВТБ фиксирует устойчивый рост сберегательной активности своих клиентов. Число сберегателей в банке достигло 10 миллионов человек, при этом каждый второй имеет одновременно и депозит, и накопительный счет.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
