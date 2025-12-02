https://crimea.ria.ru/20251202/vtb-rossiyane-v-2025-godu-zarabotayut-na-vkladakh-bolee-95-trln-rubley-1151340593.html
ВТБ: россияне в 2025 году заработают на вкладах более 9,5 трлн рублей
ВТБ: россияне в 2025 году заработают на вкладах более 9,5 трлн рублей - РИА Новости Крым, 02.12.2025
ВТБ: россияне в 2025 году заработают на вкладах более 9,5 трлн рублей
Россияне в 2025 году, по оценке ВТБ, заработают на сберегательных продуктах более 9,5 триллионов рублей - в 1,5 раза больше, чем в прошлом году, сообщил старший РИА Новости Крым, 02.12.2025
2025-12-02T10:33
2025-12-02T10:33
2025-12-02T10:33
втб
банк
финансы
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/02/1151340477_0:213:3079:1945_1920x0_80_0_0_dbf3bb7fb332edce627746e0a62d82a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. Россияне в 2025 году, по оценке ВТБ, заработают на сберегательных продуктах более 9,5 триллионов рублей - в 1,5 раза больше, чем в прошлом году, сообщил старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин в преддверии форума "Россия зовет!"По его словам, сумма процентных доходов будет сопоставима с объемом всех кредитов, выданных физлицам, и вдвое больше объема выданной в этом году ипотеки.Сам ВТБ выплатит россиянам более 1,6 триллиона рублей процентного дохода.ВТБ фиксирует устойчивый рост сберегательной активности своих клиентов. Число сберегателей в банке достигло 10 миллионов человек, при этом каждый второй имеет одновременно и депозит, и накопительный счет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/02/1151340477_348:0:3079:2048_1920x0_80_0_0_ac0c6bd45222567f9c5bb6d2f3bfa704.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб, банк, финансы, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. Россияне в 2025 году, по оценке ВТБ, заработают на сберегательных продуктах более 9,5 триллионов рублей - в 1,5 раза больше, чем в прошлом году, сообщил старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин в преддверии форума "Россия зовет!"
"По оценке ВТБ, в 2025 году российские вкладчики заработают более 9,5 триллионов рублей процентных доходов по сберегательным продуктам… Доход вкладчиков в 2025 году будет примерно в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года", - приводятся слова Охорзина в сообщении пресс-службы банка.
По его словам, сумма процентных доходов будет сопоставима с объемом всех кредитов, выданных физлицам, и вдвое больше объема выданной в этом году ипотеки.
Сам ВТБ выплатит россиянам более 1,6 триллиона рублей процентного дохода.
ВТБ фиксирует устойчивый рост сберегательной активности своих клиентов. Число сберегателей в банке достигло 10 миллионов человек, при этом каждый второй имеет одновременно и депозит, и накопительный счет.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.