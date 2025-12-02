https://crimea.ria.ru/20251202/v-sevastopole-zhiteley-poselka-zastavlyayut-platit-za-dorogu-k-domu-1151362724.html

В Севастополе жителей поселка заставляют платить за дорогу к дому

александр бастрыкин

ск рф (следственный комитет российской федерации)

севастополь

происшествия

новости севастополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Жители севастопольского поселка Отрадное вынуждены платить за проезд к своим домам по единственной дороге, которая пролегает по территории садового товарищества, установившего шлагбаум. Как сообщает во вторник пресс-служба Следкома России, дело поставлено на контроль главы российского следствия Александра Бастрыкина.По словам жителей, объездные пути находятся в ненадлежащем состоянии. Отмечается, что в октябре и ноябре автомобили экстренных служб не смогли своевременно прибыть для оказания помощи местным жителям. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму жильцов пять лет не расселяют из аварийного домаДепутат разъяснил законность дворовых шлагбаумовПод угрозой памятник: военные просят остановить стройку в Севастополе

севастополь

