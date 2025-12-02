Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе жителей поселка заставляют платить за дорогу к дому - РИА Новости Крым, 02.12.2025
В Севастополе жителей поселка заставляют платить за дорогу к дому
В Севастополе жителей поселка заставляют платить за дорогу к дому - РИА Новости Крым, 02.12.2025
В Севастополе жителей поселка заставляют платить за дорогу к дому
Жители севастопольского поселка Отрадное вынуждены платить за проезд к своим домам по единственной дороге, которая пролегает по территории садового... РИА Новости Крым, 02.12.2025
2025-12-02T19:37
2025-12-02T19:48
александр бастрыкин
ск рф (следственный комитет российской федерации)
севастополь
происшествия
новости севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/15/1122442155_0:104:3269:1943_1920x0_80_0_0_7151ea2fdc9bdb6c930b253d9b3535f4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Жители севастопольского поселка Отрадное вынуждены платить за проезд к своим домам по единственной дороге, которая пролегает по территории садового товарищества, установившего шлагбаум. Как сообщает во вторник пресс-служба Следкома России, дело поставлено на контроль главы российского следствия Александра Бастрыкина.По словам жителей, объездные пути находятся в ненадлежащем состоянии. Отмечается, что в октябре и ноябре автомобили экстренных служб не смогли своевременно прибыть для оказания помощи местным жителям. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли.
севастополь
Новости
александр бастрыкин, ск рф (следственный комитет российской федерации), севастополь, происшествия, новости севастополя
В Севастополе жителей поселка заставляют платить за дорогу к дому

Бастрыкин взял на контроль дело о платной дороге к севастопольскому поселку

19:37 02.12.2025 (обновлено: 19:48 02.12.2025)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Жители севастопольского поселка Отрадное вынуждены платить за проезд к своим домам по единственной дороге, которая пролегает по территории садового товарищества, установившего шлагбаум. Как сообщает во вторник пресс-служба Следкома России, дело поставлено на контроль главы российского следствия Александра Бастрыкина.
"Ранее в собственность СНТ "Строитель" передан участок автодороги, ведущей в населенный пункт, на котором установлен шлагбаум. В результате граждане, проживающие в отдаленной части хутора, лишены возможности беспрепятственного проезда к своим домовладениям, так как за каждое пересечение товарищества с них взимается денежная плата", – проинформировали в пресс-службе со ссылкой на соответствующее обращение жителей к председателю СК России Бастрыкину в социальной сети "Вконтакте".
По словам жителей, объездные пути находятся в ненадлежащем состоянии. Отмечается, что в октябре и ноябре автомобили экстренных служб не смогли своевременно прибыть для оказания помощи местным жителям. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли.
"В ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю организована процессуальная проверка. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", – сообщили в СК.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму жильцов пять лет не расселяют из аварийного дома
Депутат разъяснил законность дворовых шлагбаумов
Под угрозой памятник: военные просят остановить стройку в Севастополе
 
Александр БастрыкинСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)СевастопольПроисшествияНовости Севастополя
 
