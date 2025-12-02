В Севастополе жителей поселка заставляют платить за дорогу к дому
Бастрыкин взял на контроль дело о платной дороге к севастопольскому поселку
19:37 02.12.2025 (обновлено: 19:48 02.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Жители севастопольского поселка Отрадное вынуждены платить за проезд к своим домам по единственной дороге, которая пролегает по территории садового товарищества, установившего шлагбаум. Как сообщает во вторник пресс-служба Следкома России, дело поставлено на контроль главы российского следствия Александра Бастрыкина.
"Ранее в собственность СНТ "Строитель" передан участок автодороги, ведущей в населенный пункт, на котором установлен шлагбаум. В результате граждане, проживающие в отдаленной части хутора, лишены возможности беспрепятственного проезда к своим домовладениям, так как за каждое пересечение товарищества с них взимается денежная плата", – проинформировали в пресс-службе со ссылкой на соответствующее обращение жителей к председателю СК России Бастрыкину в социальной сети "Вконтакте".
По словам жителей, объездные пути находятся в ненадлежащем состоянии. Отмечается, что в октябре и ноябре автомобили экстренных служб не смогли своевременно прибыть для оказания помощи местным жителям. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли.
"В ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю организована процессуальная проверка. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", – сообщили в СК.
