В Крыму установили 239 новых лифтов за 785 миллионов рублей
В Крыму установили 239 новых лифтов за 785 миллионов рублей
В Крыму установили 239 новых лифтов за 785 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 02.12.2025
В Крыму установили 239 новых лифтов за 785 миллионов рублей
В Крыму завершились запланированные на этот год работы по установке новых лифтов в многоэтажках. Всего из более 3,7 тысяч единиц оборудования в регионе осталось РИА Новости Крым, 02.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В Крыму завершились запланированные на этот год работы по установке новых лифтов в многоэтажках. Всего из более 3,7 тысяч единиц оборудования в регионе осталось заменить порядка 1,8 тысячи. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, работы ведут в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, которая предусматривает замену свыше 3,7 тысяч единиц лифтового оборудования. На сегодняшний день установлено более 1,9 тысячи единиц.Ранее сообщалось, что в Крыму по госпрограмме социально-экономического развития в 2025 году запланировано ввести в эксплуатацию 33 объекта.
В Крыму установили 239 новых лифтов за 785 миллионов рублей

11:44 02.12.2025 (обновлено: 12:16 02.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В Крыму завершились запланированные на этот год работы по установке новых лифтов в многоэтажках. Всего из более 3,7 тысяч единиц оборудования в регионе осталось заменить порядка 1,8 тысячи. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Из федерального и республиканского бюджетов выделено около 785 млн рублей для замены в текущем году 239 лифтов в 131 доме. На сегодняшний день строительно-монтажные работы завершены, специалисты готовят исполнительную документацию к приемке и вводу нового оборудования в эксплуатацию", - написал он в Telegram.
По его словам, работы ведут в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, которая предусматривает замену свыше 3,7 тысяч единиц лифтового оборудования. На сегодняшний день установлено более 1,9 тысячи единиц.
Ранее сообщалось, что в Крыму по госпрограмме социально-экономического развития в 2025 году запланировано ввести в эксплуатацию 33 объекта.
