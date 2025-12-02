https://crimea.ria.ru/20251202/v-krymu-ustanovili-239-novykh-liftov-za-785-millionov-rubley-1151341925.html

В Крыму установили 239 новых лифтов за 785 миллионов рублей

В Крыму установили 239 новых лифтов за 785 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 02.12.2025

В Крыму установили 239 новых лифтов за 785 миллионов рублей

В Крыму завершились запланированные на этот год работы по установке новых лифтов в многоэтажках.

2025-12-02T11:44

2025-12-02T11:44

2025-12-02T12:16

крым

сергей аксенов

лифт

благоустройство

жилье в крыму

общество

новости крыма

капремонт

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В Крыму завершились запланированные на этот год работы по установке новых лифтов в многоэтажках. Всего из более 3,7 тысяч единиц оборудования в регионе осталось заменить порядка 1,8 тысячи. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, работы ведут в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, которая предусматривает замену свыше 3,7 тысяч единиц лифтового оборудования. На сегодняшний день установлено более 1,9 тысячи единиц.Ранее сообщалось, что в Крыму по госпрограмме социально-экономического развития в 2025 году запланировано ввести в эксплуатацию 33 объекта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Капремонт и реставрация гимназии №1 в Симферополе на контроле ГосдумыВ Крыму построят 9 школ и 10 детских садов за три годаБлагоустройство парков и скверов Симферополя: когда доделают

