https://crimea.ria.ru/20251202/stalo-izvestno-sostoyanie-ranennykh-toporom-zhenschiny-i-rebenka-v-krymu-1151359266.html
Стало известно состояние раненных топором женщины и ребенка в Крыму
Стало известно состояние раненных топором женщины и ребенка в Крыму - РИА Новости Крым, 02.12.2025
Стало известно состояние раненных топором женщины и ребенка в Крыму
Состояние женщины и ее 6-летнего сына, получивших ранения при нападении родственника, медики оценивают как тяжелое, но стабильное. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 02.12.2025
2025-12-02T17:32
2025-12-02T17:32
2025-12-02T17:33
крым
новости крыма
срочные новости крыма
дети
минздрав крыма
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110681/19/1106811923_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_4243fdba8a7f54a0cf9881439c353a95.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Состояние женщины и ее 6-летнего сына, получивших ранения при нападении родственника, медики оценивают как тяжелое, но стабильное. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе минздрава Крыма.В Симферополе в ночь на вторник 27-летний мужчина убил кухонным топориком своего 12-летнего племянника и ранил 6-летнего племянника и их 37-летнюю мать. Женщине и ее малолетнему сыну удалось спастись благодаря тому, что она оказала активное сопротивление нападавшему и позвала на помощь. Нападавший скрылся с места преступления, его разыскивают.Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь, добавили в ведомстве.Возбуждено уголовное дело. Его ход находится на контроле прокуратуры республики. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251202/ubil-rebenka-i-pokushalsya-na-ego-mat-i-brata--v-krymu-ischut-prestupnika-1151348894.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110681/19/1106811923_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_ce9ab656e39da744c9fb7997ffaaebc3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, срочные новости крыма, дети, минздрав крыма, происшествия
Стало известно состояние раненных топором женщины и ребенка в Крыму
Состояние раненных топором женщины и ребенка в Крыму оценивается как тяжелое - минздрав
17:32 02.12.2025 (обновлено: 17:33 02.12.2025)