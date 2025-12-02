Рейтинг@Mail.ru
Стало известно состояние раненных топором женщины и ребенка в Крыму - РИА Новости Крым, 02.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251202/stalo-izvestno-sostoyanie-ranennykh-toporom-zhenschiny-i-rebenka-v-krymu-1151359266.html
Стало известно состояние раненных топором женщины и ребенка в Крыму
Стало известно состояние раненных топором женщины и ребенка в Крыму - РИА Новости Крым, 02.12.2025
Стало известно состояние раненных топором женщины и ребенка в Крыму
Состояние женщины и ее 6-летнего сына, получивших ранения при нападении родственника, медики оценивают как тяжелое, но стабильное. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 02.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Состояние женщины и ее 6-летнего сына, получивших ранения при нападении родственника, медики оценивают как тяжелое, но стабильное. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе минздрава Крыма.В Симферополе в ночь на вторник 27-летний мужчина убил кухонным топориком своего 12-летнего племянника и ранил 6-летнего племянника и их 37-летнюю мать. Женщине и ее малолетнему сыну удалось спастись благодаря тому, что она оказала активное сопротивление нападавшему и позвала на помощь. Нападавший скрылся с места преступления, его разыскивают.Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь, добавили в ведомстве.Возбуждено уголовное дело. Его ход находится на контроле прокуратуры республики. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым, новости крыма, срочные новости крыма, дети, минздрав крыма, происшествия
Стало известно состояние раненных топором женщины и ребенка в Крыму

Состояние раненных топором женщины и ребенка в Крыму оценивается как тяжелое - минздрав

17:32 02.12.2025 (обновлено: 17:33 02.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Состояние женщины и ее 6-летнего сына, получивших ранения при нападении родственника, медики оценивают как тяжелое, но стабильное. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе минздрава Крыма.
В Симферополе в ночь на вторник 27-летний мужчина убил кухонным топориком своего 12-летнего племянника и ранил 6-летнего племянника и их 37-летнюю мать. Женщине и ее малолетнему сыну удалось спастись благодаря тому, что она оказала активное сопротивление нападавшему и позвала на помощь. Нападавший скрылся с места преступления, его разыскивают.
"Пострадавшая женщина госпитализирована в Симферопольскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №6, ребенок – в Республиканскую детскую клиническую больницу. В настоящее время состояние пострадавших оценивается как тяжелое, стабильное", - рассказали в пресс-службе минздрава.
Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь, добавили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело. Его ход находится на контроле прокуратуры республики.
