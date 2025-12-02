https://crimea.ria.ru/20251202/silnoe-zemletryasenie-na-kurilakh--chto-izvestno-1151358605.html

Сильное землетрясение на Курилах – что известно

Сильное землетрясение на Курилах – что известно - РИА Новости Крым, 02.12.2025

Сильное землетрясение на Курилах – что известно

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым.

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на Курильских островах во вторник днем. Об этом сообщается на сайте европейского сейсмологического центра.По данным сейсмологов, толчки зафиксированы в 14:10 по московскому времени. Очаг залегал на глубине 30 километров, в 345 километрах к югу от Петропавловска-Камчатского с населением 187 тысяч человек и в 92 километрах к юго-востоку от Северо-Курильска, где проживают 2,4 тысячи человек.К этому времени о пострадавших и разрушениях не сообщается.В минувший вторник у восточного побережья Камчатки произошли подземные толчки магнитудой до 5 балов, информировал европейский сейсмологический центр. Утром 21 ноября землетрясение магнитудой 5.5 произошло в Бангладеш, погибли как минимум три человека, сообщали местные СМИ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощное землетрясение раз в 100 лет: ждать ли его в Крыму в 2027 годуВ Черном море предлагают разместить придонные сейсмостанцииЗемлетрясение в Крыму: ждать ли большого сейсмического удара

