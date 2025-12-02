Рейтинг@Mail.ru
Сильное землетрясение на Курилах – что известно

На Курилах произошло землетрясение магнитудой 5,3 – европейский сейсмоцентр

17:20 02.12.2025
 
© iStock.com / AdventtrЗапись сейсмической активности
Запись сейсмической активности
© iStock.com / Adventtr
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на Курильских островах во вторник днем. Об этом сообщается на сайте европейского сейсмологического центра.
По данным сейсмологов, толчки зафиксированы в 14:10 по московскому времени. Очаг залегал на глубине 30 километров, в 345 километрах к югу от Петропавловска-Камчатского с населением 187 тысяч человек и в 92 километрах к юго-востоку от Северо-Курильска, где проживают 2,4 тысячи человек.
К этому времени о пострадавших и разрушениях не сообщается.
В минувший вторник у восточного побережья Камчатки произошли подземные толчки магнитудой до 5 балов, информировал европейский сейсмологический центр. Утром 21 ноября землетрясение магнитудой 5.5 произошло в Бангладеш, погибли как минимум три человека, сообщали местные СМИ.
