Роскомнадзор за месяц отразил более тысячи DDoS-атак из-за рубежа - РИА Новости Крым, 02.12.2025
Роскомнадзор за месяц отразил более тысячи DDoS-атак из-за рубежа
Роскомнадзор за месяц отразил более тысячи DDoS-атак из-за рубежа - РИА Новости Крым, 02.12.2025
Роскомнадзор за месяц отразил более тысячи DDoS-атак из-за рубежа
Специалисты Роскомнадзора в ноябре отразил более тысячи DDoS-атак в отношении систем госуправления, топливно-энергетического, транспортного, финансового,... РИА Новости Крым, 02.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Специалисты Роскомнадзора в ноябре отразил более тысячи DDoS-атак в отношении систем госуправления, топливно-энергетического, транспортного, финансового, промышленного секторов и операторов связи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Чаще всего атаки совершались c IP-адресов на территории США, Индонезии, Германии, Бразилии, Японии и были направлены на телекоммуникационную отрасль. При этом наибольшее количество инцидентов зафиксировано в Центральном федеральном округе.Кроме того, Роскомнадзор заблокировал 6 795 фишинговых ресурсов и 295 сайтов, на которых распространялось вредоносное программное обеспечение, выявлены и устранены 559 нарушений маршрутизации трафика со стороны 148 организаций.
новости, роскомнадзор, интернет, кибербезопасность, ddos-атака
Роскомнадзор за месяц отразил более тысячи DDoS-атак из-за рубежа

Более тысячи DDoS-атак с иностранных IP-адресов отразил Роскомнадзор за месяц

19:24 02.12.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкИнформационная безопасность
Информационная безопасность - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Специалисты Роскомнадзора в ноябре отразил более тысячи DDoS-атак в отношении систем госуправления, топливно-энергетического, транспортного, финансового, промышленного секторов и операторов связи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"В ноябре 2025 года специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования отразили 1 069 DDoS-атак в отношении систем защищаемых субъектов государственного управления, топливно-энергетического, транспортного, финансового, промышленного секторов и операторов связи", – проинформировали в пресс-службе.
Чаще всего атаки совершались c IP-адресов на территории США, Индонезии, Германии, Бразилии, Японии и были направлены на телекоммуникационную отрасль. При этом наибольшее количество инцидентов зафиксировано в Центральном федеральном округе.
"Максимальная мощность DDoS-атаки за указанный период достигла 1,93 Тбит/с, скорость – 389,48 млн пакетов в секунду (п/с). Максимальная продолжительность DDoS-атаки составила 3 дня 22 часа 20 минут", – уточняется в сообщении.
Кроме того, Роскомнадзор заблокировал 6 795 фишинговых ресурсов и 295 сайтов, на которых распространялось вредоносное программное обеспечение, выявлены и устранены 559 нарушений маршрутизации трафика со стороны 148 организаций.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Читайте также на РИА Новости Крым:
Госуслуги подверглись кибератаке
В Крыму идет массированная DDoS-атака на крупных операторов связи
Сайт "Крымэнерго" под гибридной DDoS-атакой из-за рубежа
 
НовостиРоскомнадзорИнтернетКибербезопасностьDDoS-атака
 
