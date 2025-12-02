https://crimea.ria.ru/20251202/roskomnadzor-za-mesyats-otrazil-bolee-tysyachi-ddos-atak-iz-za-rubezha-1151361843.html

Роскомнадзор за месяц отразил более тысячи DDoS-атак из-за рубежа

Роскомнадзор за месяц отразил более тысячи DDoS-атак из-за рубежа - РИА Новости Крым, 02.12.2025

Роскомнадзор за месяц отразил более тысячи DDoS-атак из-за рубежа

Специалисты Роскомнадзора в ноябре отразил более тысячи DDoS-атак в отношении систем госуправления, топливно-энергетического, транспортного, финансового,... РИА Новости Крым, 02.12.2025

2025-12-02T19:24

2025-12-02T19:24

2025-12-02T19:24

новости

роскомнадзор

интернет

кибербезопасность

ddos-атака

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/1d/1119852887_0:285:2698:1803_1920x0_80_0_0_86a2f2bc686717d25d6c85b72bc84a99.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Специалисты Роскомнадзора в ноябре отразил более тысячи DDoS-атак в отношении систем госуправления, топливно-энергетического, транспортного, финансового, промышленного секторов и операторов связи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Чаще всего атаки совершались c IP-адресов на территории США, Индонезии, Германии, Бразилии, Японии и были направлены на телекоммуникационную отрасль. При этом наибольшее количество инцидентов зафиксировано в Центральном федеральном округе.Кроме того, Роскомнадзор заблокировал 6 795 фишинговых ресурсов и 295 сайтов, на которых распространялось вредоносное программное обеспечение, выявлены и устранены 559 нарушений маршрутизации трафика со стороны 148 организаций.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Госуслуги подверглись кибератакеВ Крыму идет массированная DDoS-атака на крупных операторов связиСайт "Крымэнерго" под гибридной DDoS-атакой из-за рубежа

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, роскомнадзор, интернет, кибербезопасность, ddos-атака