https://crimea.ria.ru/20251202/putin-byudzhet-rossii-obespechit-polnoe-finansirovanie-klyuchevykh-prioritetov-1151360016.html

Путин: бюджет России обеспечит полное финансирование ключевых приоритетов

Путин: бюджет России обеспечит полное финансирование ключевых приоритетов - РИА Новости Крым, 02.12.2025

Путин: бюджет России обеспечит полное финансирование ключевых приоритетов

Состояние государственных финансов России остается стабильным. Об этом на пленарном заседании инвестиционного форума "Россия зовет!" заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 02.12.2025

2025-12-02T18:10

2025-12-02T18:10

2025-12-02T18:10

владимир путин (политик)

россия

новости

федеральный бюджет

доходы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/i/ria_soc.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Состояние государственных финансов России остается стабильным. Об этом на пленарном заседании инвестиционного форума "Россия зовет!" заявил президент РФ Владимир Путин.По его словам, своевременно принятые решения по части доходов и расходов федерального бюджета позволили обеспечить полное финансирование ключевых приоритетов.В качестве примера он привел данные по странам Евросоюза, где в ряде государств планируемый дефицит составляет 1,6%, 1,3% и 1,2% ВВП в ближайший год.Особое внимание президент уделил уровню государственного долга. По его словам, госдолг России по-прежнему остается одним из самых низких в мире – менее 20% ВВП. Путин отметил, что страна продолжает проводить сбалансированную, ответственную бюджетную политику, что в сочетании с последовательными мерами в сфере денежно-кредитной политики способствует замедлению ценовой динамики.Глава государства также подчеркнул, что Россия чувствует внешнее давление, но ее экономика успешно справляется с вызовами. Страна по-прежнему отрыта для сотрудничества с иностранным бизнесом и гарантирует надежность работы для зарубежных инвесторов.В своем выступлении Путин также отметил, что текущая турбулентность в мировой экономике во многом связана с неконкурентными мерами ряда западных стран, которые стремятся сохранить свои прежние привилегии и уходящую от них монополию. Санкционная политика, направленная на устранение конкурентов, не приносит ожидаемого эффекта: западу все сложнее управлять мировой экономикой с помощью ограничений, что лишь усиливает глобальную нестабильность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20251202/godovaya-inflyatsiya-v-rossii-k-kontsu-dekabrya-budet-nizhe-6---putin-1151359643.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, новости, федеральный бюджет, доходы