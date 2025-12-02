Рейтинг@Mail.ru
При капитальном ремонте стадиона в Феодосии выявили нарушения
При капитальном ремонте стадиона в Феодосии выявили нарушения
При капитальном ремонте стадиона в Феодосии выявили нарушения - РИА Новости Крым, 02.12.2025
При капитальном ремонте стадиона в Феодосии выявили нарушения
Прокуратура Крыма выявила ряд нарушений при проведении капитального ремонта стадиона имени Шайдерова в Феодосии, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости Крым, 02.12.2025
2025-12-02T12:40
2025-12-02T12:41
крым
феодосия
происшествия
благоустройство
капремонт
прокуратура республики крым
новости крыма
спорт
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма выявила ряд нарушений при проведении капитального ремонта стадиона имени Шайдерова в Феодосии, сообщили в пресс-службе ведомства.По данным надзорного ведомства, в связи с ненадлежащей готовностью объекта в адрес заказчика внесено представление, которое находится на рассмотрении.Объект является социально значимым. Стадион рассчитан на 2,7 тысячи посетителей и предназначен для спортивных мероприятий, занятий физкультурой и профессиональным спортом, добавили в прокуратуре.Ранее замначальника управления капитального строительства администрации Феодосии Александр Моисеев рассказал РИА Новости Крым, что реконструкция городского стадиона имени Владимира Шайдерова "Кристалл" завершается, готовность превысила 90%. По его словам, за счет средств республики в границах объекта организована реконструкция трибун, оборудованы подсобные помещения, помещения для размещения команд на время игр – душевые, санузлы, комнаты отдыха. Кроме того, на объекте обновили покрытие поля и устроили прорезиненные беговые дорожки, а также открыли новый многофункциональный модульный спортзал. Изначально на эти цели было выделено около 220 млн рублей. Однако позже добавили еще 21 миллион, чтобы отремонтировать небольшое поле для самых маленьких спортсменов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вошли в график: когда достроят долгожданную новую школу в Феодосии68 млрд по ФЦП - Аксенов доложил Путину о больших стройках в КрымуКапремонт и реставрация гимназии №1 в Симферополе на контроле Госдумы
крым
феодосия
При капитальном ремонте стадиона в Феодосии выявили нарушения

В Феодосии выявлены нарушения при капитальном ремонте стадиона – прокуратура Крыма

12:40 02.12.2025 (обновлено: 12:41 02.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма выявила ряд нарушений при проведении капитального ремонта стадиона имени Шайдерова в Феодосии, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Установлено, что при проведении капитального ремонта стадиона имени В. Шайдерова нарушены сроки проведения работ, не выполнен ремонт двух малых полей, не установлено освещение и не проведено благоустройство", - перечислили в прокуратуре.
По данным надзорного ведомства, в связи с ненадлежащей готовностью объекта в адрес заказчика внесено представление, которое находится на рассмотрении.
Объект является социально значимым. Стадион рассчитан на 2,7 тысячи посетителей и предназначен для спортивных мероприятий, занятий физкультурой и профессиональным спортом, добавили в прокуратуре.
Ранее замначальника управления капитального строительства администрации Феодосии Александр Моисеев рассказал РИА Новости Крым, что реконструкция городского стадиона имени Владимира Шайдерова "Кристалл" завершается, готовность превысила 90%.
По его словам, за счет средств республики в границах объекта организована реконструкция трибун, оборудованы подсобные помещения, помещения для размещения команд на время игр – душевые, санузлы, комнаты отдыха. Кроме того, на объекте обновили покрытие поля и устроили прорезиненные беговые дорожки, а также открыли новый многофункциональный модульный спортзал. Изначально на эти цели было выделено около 220 млн рублей. Однако позже добавили еще 21 миллион, чтобы отремонтировать небольшое поле для самых маленьких спортсменов.
