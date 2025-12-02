Рейтинг@Mail.ru
Ночь сверхъяркой Луны: когда в Крыму можно наблюдать суперлуние
Ночь сверхъяркой Луны: когда в Крыму можно наблюдать суперлуние
В ночь на пятницу жители Крыма, как и всей Земли, смогут наблюдать редкое и эффектное астрономическое явление – суперлуние. Об этом рассказал РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 02.12.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/05/1149980612_0:87:1200:762_1920x0_80_0_0_3b9b9664588af2e493cf1f166e03a36d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В ночь на пятницу жители Крыма, как и всей Земли, смогут наблюдать редкое и эффектное астрономическое явление – суперлуние. Об этом рассказал РИА Новости Крым доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач.По его словам, максимум свечения придется примерно на 23:14. В это время Луна подойдет к нашей планете ближе обычного – всего на расстоянии около 357 тысяч км. Благодаря этому ее диск будет выглядеть примерно на 14% больше и ярче, чем в обычное полнолуние.Он отметил, что подобные явления случаются 3-4 раза в год. В 2025 году суперлуние наблюдалось 17 октября и 15 ноября. Текущее сближение – одно из самых значительных в году, следующее произойдет 3 января 2026 года.Ранее сообщалось, что крымский астроном Геннадий Борисов обнаружил новую комету в созвездии Девы.
Ночь сверхъяркой Луны: когда в Крыму можно наблюдать суперлуние

В ночь на пятницу Землю осветит сверхъяркое суперлуние – на 14% ярче обычного

06:08 02.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В ночь на пятницу жители Крыма, как и всей Земли, смогут наблюдать редкое и эффектное астрономическое явление – суперлуние. Об этом рассказал РИА Новости Крым доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач.
По его словам, максимум свечения придется примерно на 23:14. В это время Луна подойдет к нашей планете ближе обычного – всего на расстоянии около 357 тысяч км. Благодаря этому ее диск будет выглядеть примерно на 14% больше и ярче, чем в обычное полнолуние.
"Суперлуния позволяют астрономам уточнять параметры орбиты Луны и ее влияние на приливы. Дополнительный визуальный эффект создает так называемая "иллюзия Луны" – кажущееся увеличение ее размера при восходе над горизонтом", – поделился Вольвач.
Он отметил, что подобные явления случаются 3-4 раза в год. В 2025 году суперлуние наблюдалось 17 октября и 15 ноября. Текущее сближение – одно из самых значительных в году, следующее произойдет 3 января 2026 года.
Ранее сообщалось, что крымский астроном Геннадий Борисов обнаружил новую комету в созвездии Девы.
