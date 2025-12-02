https://crimea.ria.ru/20251202/noch-sverkhyarkoy-luny-kogda-v-krymu-mozhno-nablyudat-superlunie-1151328970.html
Ночь сверхъяркой Луны: когда в Крыму можно наблюдать суперлуние
Ночь сверхъяркой Луны: когда в Крыму можно наблюдать суперлуние - РИА Новости Крым, 02.12.2025
Ночь сверхъяркой Луны: когда в Крыму можно наблюдать суперлуние
В ночь на пятницу жители Крыма, как и всей Земли, смогут наблюдать редкое и эффектное астрономическое явление – суперлуние. Об этом рассказал РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 02.12.2025
2025-12-02T06:08
2025-12-02T06:08
2025-12-02T06:08
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В ночь на пятницу жители Крыма, как и всей Земли, смогут наблюдать редкое и эффектное астрономическое явление – суперлуние. Об этом рассказал РИА Новости Крым доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач.По его словам, максимум свечения придется примерно на 23:14. В это время Луна подойдет к нашей планете ближе обычного – всего на расстоянии около 357 тысяч км. Благодаря этому ее диск будет выглядеть примерно на 14% больше и ярче, чем в обычное полнолуние.Он отметил, что подобные явления случаются 3-4 раза в год. В 2025 году суперлуние наблюдалось 17 октября и 15 ноября. Текущее сближение – одно из самых значительных в году, следующее произойдет 3 января 2026 года.Ранее сообщалось, что крымский астроном Геннадий Борисов обнаружил новую комету в созвездии Девы.
Ночь сверхъяркой Луны: когда в Крыму можно наблюдать суперлуние
В ночь на пятницу Землю осветит сверхъяркое суперлуние – на 14% ярче обычного