На Сочи обрушатся смерчи - РИА Новости Крым, 02.12.2025
На Сочи обрушатся смерчи
На Сочи обрушатся смерчи - РИА Новости Крым, 02.12.2025
На Сочи обрушатся смерчи
Жителей и гостей Сочи предупредили о возможности формирования смерчей над морем. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
2025-12-02T15:12
2025-12-02T15:12
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Жителей и гостей Сочи предупредили о возможности формирования смерчей над морем. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.В случае "встречи" со смерчем спасатели рекомендуют: не приближаться к зданиям, мостам, эстакадам, деревьям, баннерам; по возможности найти укрытие, яму или углубление в земле и лечь в нее, закрыв голову руками или одеждой; не находиться рядом со станциями электропередач, заправками и другими легковоспламеняющимися объектами.Как сообщалось ранее, сильные дожди прольются во вторник в центральных, южных и восточных районах Крыма. В связи с непогодой объявлено экстренное штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия, краснодарский край, новости, погода, смерч, мчс краснодарского края
На Сочи обрушатся смерчи

На Сочи 2 декабря обрушатся смерчи - МЧС

15:12 02.12.2025
 
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краюНа Сочи обрушатся смерчи
На Сочи обрушатся смерчи
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Жителей и гостей Сочи предупредили о возможности формирования смерчей над морем. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
"2 декабря 2025 на участке Магри-Веселое (город Сочи и федеральная территория Сириус) имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении.
В случае "встречи" со смерчем спасатели рекомендуют: не приближаться к зданиям, мостам, эстакадам, деревьям, баннерам; по возможности найти укрытие, яму или углубление в земле и лечь в нее, закрыв голову руками или одеждой; не находиться рядом со станциями электропередач, заправками и другими легковоспламеняющимися объектами.
Как сообщалось ранее, сильные дожди прольются во вторник в центральных, южных и восточных районах Крыма. В связи с непогодой объявлено экстренное штормовое предупреждение.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
РоссияКраснодарский крайНовостиПогодаСмерчМЧС Краснодарского края
 
