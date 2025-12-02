https://crimea.ria.ru/20251202/na-sochi-obrushatsya-smerchi-1151349660.html
На Сочи обрушатся смерчи
Жителей и гостей Сочи предупредили о возможности формирования смерчей над морем. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Жителей и гостей Сочи предупредили о возможности формирования смерчей над морем. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.В случае "встречи" со смерчем спасатели рекомендуют: не приближаться к зданиям, мостам, эстакадам, деревьям, баннерам; по возможности найти укрытие, яму или углубление в земле и лечь в нее, закрыв голову руками или одеждой; не находиться рядом со станциями электропередач, заправками и другими легковоспламеняющимися объектами.Как сообщалось ранее, сильные дожди прольются во вторник в центральных, южных и восточных районах Крыма. В связи с непогодой объявлено экстренное штормовое предупреждение.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Жителей и гостей Сочи предупредили о возможности формирования смерчей над морем. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
"2 декабря 2025 на участке Магри-Веселое (город Сочи и федеральная территория Сириус) имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении.
В случае "встречи" со смерчем спасатели рекомендуют: не приближаться к зданиям, мостам, эстакадам, деревьям, баннерам; по возможности найти укрытие, яму или углубление в земле и лечь в нее, закрыв голову руками или одеждой; не находиться рядом со станциями электропередач, заправками и другими легковоспламеняющимися объектами.
Как сообщалось ранее, сильные дожди прольются
во вторник в центральных, южных и восточных районах Крыма. В связи с непогодой объявлено экстренное штормовое предупреждение.
