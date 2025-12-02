Рейтинг@Mail.ru
На дороге в обход Алушты приступили к третьему этапу укладки виадука - РИА Новости Крым, 02.12.2025
На дороге в обход Алушты приступили к третьему этапу укладки виадука
На дороге в обход Алушты приступили к третьему этапу укладки виадука - РИА Новости Крым, 02.12.2025
На дороге в обход Алушты приступили к третьему этапу укладки виадука
В Крыму начался третий этап укладки бетонной смеси монолитной плиты виадука автодороги в обход Алушты. Об этом сообщили в пресс-службе строительного управления... РИА Новости Крым, 02.12.2025
2025-12-02T12:09
2025-12-02T12:09
ремонт и строительство дорог в крыму
алушта
ао "вад"
крым
новости крыма
дороги крыма
инфраструктура
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В Крыму начался третий этап укладки бетонной смеси монолитной плиты виадука автодороги в обход Алушты. Об этом сообщили в пресс-службе строительного управления АО "ВАД" по Республике Крым.В управлении отметили, что для равномерного распределения нагрузки процесс укладки разделили на пять этапов.Как сообщалось ранее, трассу на Южный берег Крыма в обход Алушты – сложный объект с девятью мостовыми сооружениями, включая виадук над ущельем, – достроят к концу 2026 года. Четырехполосная автодорога протяженностью 7,8 км пройдет через село Изобильное в обход Алушты. Расчетная скорость движения по готовой трассе составит 100 км/ч по основному ходу и 60 км/ч – в горной местности.Дорога на ЮБК в обход Алушты, практически вся пролегает по горам. Ее можно назвать едва ли не самой сложной.При работе на объекте производится выемка миллионов кубометров грунта, в некоторых местах выемки достигают глубины 50 метров.В апреле текущего года министр транспорта Крыма Александр Овдиенко заявлял, что трасса на ЮБК в обход Алушты, которая проходит через село Изобильное, на финальном этапе.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму отремонтируют десять мостов: на каком этапе работыТрасса в обход "Артека" - когда запустят рабочее движениеВ Крыму на дороге из Алушты в Феодосию "сгладили" крутые повороты
алушта
крым
ремонт и строительство дорог в крыму, алушта, ао "вад", крым, новости крыма, дороги крыма, инфраструктура
На дороге в обход Алушты приступили к третьему этапу укладки виадука

На дороге в обход Алушты приступили к третьему этапу укладки плиты виадука

12:09 02.12.2025
 
© Пресс-служба АО " ВАД"Строительство автодороги в обход Алушты
Строительство автодороги в обход Алушты
© Пресс-служба АО " ВАД"
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В Крыму начался третий этап укладки бетонной смеси монолитной плиты виадука автодороги в обход Алушты. Об этом сообщили в пресс-службе строительного управления АО "ВАД" по Республике Крым.
"Вчера на строительстве автодороги в обход Алушты приступили к третьему этапу укладки бетонной смеси монолитной плиты виадука высотой с 11-этажный дом", - рассказали в пресс-службе.
В управлении отметили, что для равномерного распределения нагрузки процесс укладки разделили на пять этапов.
© Пресс-служба АО " ВАД"Строительство автодороги в обход Алушты
Строительство автодороги в обход Алушты
© Пресс-служба АО " ВАД"
Как сообщалось ранее, трассу на Южный берег Крыма в обход Алушты – сложный объект с девятью мостовыми сооружениями, включая виадук над ущельем, – достроят к концу 2026 года. Четырехполосная автодорога протяженностью 7,8 км пройдет через село Изобильное в обход Алушты. Расчетная скорость движения по готовой трассе составит 100 км/ч по основному ходу и 60 км/ч – в горной местности.
© Пресс-служба АО " ВАД"Строительство автодороги в обход Алушты
Строительство автодороги в обход Алушты
Строительство автодороги в обход Алушты
© Пресс-служба АО " ВАД"
Рабочие начали третий этап укладки бетонной смеси монолитной плиты

Строительство автодороги в обход Алушты
Рабочие начали третий этап укладки бетонной смеси монолитной плиты

© Пресс-служба АО " ВАД"
Для равномерного распределения нагрузки процесс укладки разделили на пять этапов

Строительство автодороги в обход Алушты
Для равномерного распределения нагрузки процесс укладки разделили на пять этапов

© Пресс-служба АО " ВАД"
Дорога на ЮБК в обход Алушты, практически вся пролегает по горам. Ее можно назвать едва ли не самой сложной.
При работе на объекте производится выемка миллионов кубометров грунта, в некоторых местах выемки достигают глубины 50 метров.
В апреле текущего года министр транспорта Крыма Александр Овдиенко заявлял, что трасса на ЮБК в обход Алушты, которая проходит через село Изобильное, на финальном этапе.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму отремонтируют десять мостов: на каком этапе работы
Трасса в обход "Артека" - когда запустят рабочее движение
В Крыму на дороге из Алушты в Феодосию "сгладили" крутые повороты
 
Ремонт и строительство дорог в КрымуАлуштаАО "ВАД"КрымНовости КрымаДороги КрымаИнфраструктура
 
