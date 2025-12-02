https://crimea.ria.ru/20251202/na-doroge-v-obkhod-alushty-pristupili-k-tretemu-etapu-ukladki-viaduka--1151342878.html

На дороге в обход Алушты приступили к третьему этапу укладки виадука

На дороге в обход Алушты приступили к третьему этапу укладки виадука - РИА Новости Крым, 02.12.2025

На дороге в обход Алушты приступили к третьему этапу укладки виадука

В Крыму начался третий этап укладки бетонной смеси монолитной плиты виадука автодороги в обход Алушты. Об этом сообщили в пресс-службе строительного управления... РИА Новости Крым, 02.12.2025

2025-12-02T12:09

2025-12-02T12:09

2025-12-02T12:09

ремонт и строительство дорог в крыму

алушта

ао "вад"

крым

новости крыма

дороги крыма

инфраструктура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/02/1151342214_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a6abc264f9910b64df15f97218ccd878.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В Крыму начался третий этап укладки бетонной смеси монолитной плиты виадука автодороги в обход Алушты. Об этом сообщили в пресс-службе строительного управления АО "ВАД" по Республике Крым.В управлении отметили, что для равномерного распределения нагрузки процесс укладки разделили на пять этапов.Как сообщалось ранее, трассу на Южный берег Крыма в обход Алушты – сложный объект с девятью мостовыми сооружениями, включая виадук над ущельем, – достроят к концу 2026 года. Четырехполосная автодорога протяженностью 7,8 км пройдет через село Изобильное в обход Алушты. Расчетная скорость движения по готовой трассе составит 100 км/ч по основному ходу и 60 км/ч – в горной местности.Дорога на ЮБК в обход Алушты, практически вся пролегает по горам. Ее можно назвать едва ли не самой сложной.При работе на объекте производится выемка миллионов кубометров грунта, в некоторых местах выемки достигают глубины 50 метров.В апреле текущего года министр транспорта Крыма Александр Овдиенко заявлял, что трасса на ЮБК в обход Алушты, которая проходит через село Изобильное, на финальном этапе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму отремонтируют десять мостов: на каком этапе работыТрасса в обход "Артека" - когда запустят рабочее движениеВ Крыму на дороге из Алушты в Феодосию "сгладили" крутые повороты

алушта

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ремонт и строительство дорог в крыму, алушта, ао "вад", крым, новости крыма, дороги крыма, инфраструктура