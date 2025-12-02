Медузы из бухты Ласпи уже не выйдут: что привело к их скоплению

https://crimea.ria.ru/20251202/meduzy-iz-bukhty-laspi-uzhe-ne-vyydut-chto-privelo-k-ikh-skopleniyu-1151343653.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым, Дарья Дьяченко. Осенняя активность медуз у побережья Крыма может быть связана со смещением их природного жизненного цикла и особенностями морских течений. Такое мнение РИА Новости Крым высказал ведущий научный сотрудник лаборатории хемоэкологии ФИЦ ИнБЮМ, кандидат биологических наук Сергей Алемов.Ранее в социальных сетях появились публикации о том, что у берегов бухты Ласпи в Крыму фиксируют нашествие медуз.По словам ученого, у медуз существует четко выраженный сезонный цикл развития. Размножение начинается весной, затем личинки оседают на дно, где проводят часть жизни. Позже из них появляются новые организмы, которые затем превращаются в медуз.Сейчас в Черном море сохраняются осенние условия. Приборные замеры, проведенные у Южного берега Крыма, показывают, что температура воды у берегов Ялты +14,1 градус – это типичные осенние значения, слишком теплые для начала зимы. Из-за подобных температурных смещений жизненные циклы медуз могут сдвигаться, что и приводит к их присутствию у берегов Крыма в данное время, пояснил эксперт.Кроме того, Алемов рассказал, что на распределение медуз влияют устойчивые ветровые и морские течения. Несмотря на способность к движению, медузы не могут противостоять переносу водой. Спокойная осень и южные ветры могли способствовать тому, что течения согнали их в бухту Ласпи.По наблюдениям ученого, запечатленные в недавней съемке медузы в этой бухте почти не двигаются. Это указывает на то, что они, вероятнее всего, находятся на стадии отмирания.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дальневосточный хищник прижился в Черном море: что будет с рыбойЧем Черное море отличается от других морей на планетеМедузы "облюбовали" Азовское море на долгие годы

