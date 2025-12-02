Рейтинг@Mail.ru
Лучше вы к нам: турагенты из Сибири приехали в Крым заключать контракты - РИА Новости Крым, 02.12.2025
Лучше вы к нам: турагенты из Сибири приехали в Крым заключать контракты
Лучше вы к нам: турагенты из Сибири приехали в Крым заключать контракты
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Дни Крыма в конце осени прошли в Новосибирске, где были презентованы наиболее популярные направления туризма. По итогу успешной презентации полуострова делегация из столицы Сибири прибыла в Крым с ответным визитом для проработки турпотока. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий.По словам главы туристического ведомства Крыма, свои программы и наработки в сибирской столице презентовали крымские туроператоры, санаторно-курортные и гостиничные комплексы, ассоциации и медицинский научно-клинический центр. Крым стал победителем в номинации "Самый гостеприимный стенд", отметил Ганзий.Была очень насыщенная программа, уточнил он. Состоялись встречи крымчан с Федерацией профсоюзов Новосибирской области и с Новосибирской торгово-промышленной палатой, студентами местного университета. Итогом плодотворного визита в Новосибирск стал ответный визит сибиряков.По информации Сергея Ганзия, приоритетом заинтересованности сибирской делегации стало санаторно-курортное направление."Мы понимаем, что задача о здоровье и сбережении нации, поставленная нашим президентом, должна выполняться и по всей стране. Поэтому мы презентовали наши программы санаторно-курортного лечения, оздоровления, реабилитации, разработанные современным научно-клиническим центром", – рассказал глава туристического ведомства Крыма.В конце весны следующего года, отметил он, Крым посетят делегации из Федерации профсоюзов Новосибирской области и Новосибирского государственного университета экономики и управления.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Дни Крыма в Сибири – что интересует россиянЗападный Крым в тренде – куда и почему едут туристы на Новый годВ Крыму на новогодние праздники забронирована почти половина отелей
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Дни Крыма в конце осени прошли в Новосибирске, где были презентованы наиболее популярные направления туризма. По итогу успешной презентации полуострова делегация из столицы Сибири прибыла в Крым с ответным визитом для проработки турпотока. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий.

"В рамках сибирского форума гостеприимства "Дикоросы", который прошел в городе Новосибирске, прошли дни Крыма. И Крым был представлен, помимо единого стенда, большой крымской командой, практически в 20 человек", – рассказал министр.

По словам главы туристического ведомства Крыма, свои программы и наработки в сибирской столице презентовали крымские туроператоры, санаторно-курортные и гостиничные комплексы, ассоциации и медицинский научно-клинический центр. Крым стал победителем в номинации "Самый гостеприимный стенд", отметил Ганзий.
Была очень насыщенная программа, уточнил он. Состоялись встречи крымчан с Федерацией профсоюзов Новосибирской области и с Новосибирской торгово-промышленной палатой, студентами местного университета. Итогом плодотворного визита в Новосибирск стал ответный визит сибиряков.

"Мы уже получили первые результаты по итогам наших встреч на форуме в Новосибирске. Турагенты приехали смотреть уже конкретные санаторно-курортные и гостиничные объекты. Они остались под большим впечатлением от полуострова и уехали действительно с положительными эмоциями для того, чтобы уже прорабатывать турпоток в Республику Крым", – поделился министр.

По информации Сергея Ганзия, приоритетом заинтересованности сибирской делегации стало санаторно-курортное направление.
"Мы понимаем, что задача о здоровье и сбережении нации, поставленная нашим президентом, должна выполняться и по всей стране. Поэтому мы презентовали наши программы санаторно-курортного лечения, оздоровления, реабилитации, разработанные современным научно-клиническим центром", – рассказал глава туристического ведомства Крыма.
В конце весны следующего года, отметил он, Крым посетят делегации из Федерации профсоюзов Новосибирской области и Новосибирского государственного университета экономики и управления.

"Коллеги очень были заинтересованы в наших предложениях. Прорабатываются совместные программы дополнительного профессионального образования, внедрение искусственного интеллекта в программы санаторно-курортного оздоровления. По итогу встреч были подписаны соглашения о взаимодействии и сотрудничестве", – подытожил министр.

