Когда подорожают импортные автомобили в России после повышения утильсбора
2025-12-02T16:52
2025-12-02T16:52
2025-12-02T17:11
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Цены на импортные автомобили в России как на первичном, так и на вторичном рынке, вырастут после Нового года на фоне инфляции и в связи с повышением утилизационного сбора на часть ввозимого в страну транспорта. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал автоэксперт Иван Новиков.1 декабря в РФ действуют новые правила начисления утилизационного сбора на импортные автомобили. Льготный сбор предусмотрен при ввозе в страну легковых авто с мощностью двигателя до 160 л.с., что составляет более 80% всего рынка. На остальные сбор будет начисляться по коммерческим ставкам, выше льготного в разы.По мнению Новикова, удорожание автомобилей неизбежно в новом году. На рост цен вместе с инфляцией теперь повлияет и повышение утилизационного сбора.Он считает, что подорожают автомобили и на первичном, и на вторичном рынке, поскольку продажи и тех, и других сильно зависят от условий кредитования, в том числе процентной ставки Центробанка и наличия различных льготных программ."От этого очень сильно зависит, насколько быстро или долго продается автомобиль, потому что очень много транспорта покупается в кредит", – заметил собеседник.При этом льготный утильсбор, предусмотренный для автомобилей с мощностью двигателя до 160 л.с., не спасет их от роста цены – она будет расти соразмерно с остальными, считает он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России до 2030 года будут ежегодно индексировать утильсбор на 10-20%В Крыму подготовили дороги к зиме и возможным снегопадамЧто будет с ценами на товары и услуги из-за повышения НДС
16:52 02.12.2025 (обновлено: 17:11 02.12.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым.
Цены на импортные автомобили в России как на первичном, так и на вторичном рынке, вырастут после Нового года на фоне инфляции и в связи с повышением утилизационного сбора на часть ввозимого в страну транспорта. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал автоэксперт Иван Новиков.
1 декабря в РФ действуют новые правила начисления утилизационного сбора на импортные автомобили. Льготный сбор предусмотрен при ввозе в страну легковых авто с мощностью двигателя до 160 л.с., что составляет более 80% всего рынка. На остальные сбор будет начисляться по коммерческим ставкам, выше льготного в разы.
По мнению Новикова, удорожание автомобилей неизбежно в новом году. На рост цен вместе с инфляцией теперь повлияет и повышение утилизационного сбора.
"На Новый год будет еще не очень большое подорожание, потому что люди в этот период, как правило, тратят деньги на другое. А транспорт, как и квартиры, все масштабное – дешевеет, и продавцы пытаются сделать какие-то акции и массовые продажи, потому что рынок стоит. Но в целом удорожание будет однозначно", – сказал эксперт.
Он считает, что подорожают автомобили и на первичном, и на вторичном рынке, поскольку продажи и тех, и других сильно зависят от условий кредитования, в том числе процентной ставки Центробанка и наличия различных льготных программ.
"От этого очень сильно зависит, насколько быстро или долго продается автомобиль, потому что очень много транспорта покупается в кредит", – заметил собеседник.
При этом льготный утильсбор, предусмотренный для автомобилей с мощностью двигателя до 160 л.с., не спасет их от роста цены – она будет расти соразмерно с остальными, считает он.
"Мне кажется, весь транспорт поднимется в цене. Потому что будет, например, стоять автомобиль одной и той же марки с 2-литровым двигателем и с 2,5-литровым турбированным, и разве будет разница большая? Мне кажется нет. Будет все ползти вверх", – подытожил автоэксперт.
